Таджикистан: Путь от потери надежды до связей с ИГИЛ

Друзья и соседи Джафариддина Юсуфова говорят, что он исчез за два месяца до произошедшего в Таджикистане на этой неделе инцидента с наездом на людей, в результате которого погибли четыре иностранных велосипедиста, включая двух граждан США. По их словам, 21-летний Юсуфов сказал людям в своем родном городе Нурек, что нашел работу на строительстве гигантской Рогунской ГЭС. Его старший брат Аслиддин, который также долго был безработным, тоже сказал людям, что трудится на плотине.

31 июля МВД опубликовало фотографии братьев, на которых их изуродованные тела лежат в ряд с двумя другими убитыми, также подозревавшимися в причастности к инциденту, который сейчас квалифицируется как террористический акт.

В потрясшем жителей Таджикистана видеообращении Юсуфов и еще четверо подозреваемых сидят на фоне флага ИГИЛ, присягая на верность этой международной террористической организации.

Между тем правительство Таджикистана начало мутить воду и разбрасываться обвинениями, что указывает на то, что общественности, возможно, так никогда и не расскажут, как все было на самом деле.

Как многие и ожидали, 30 июля – за несколько часов до публикации видеозаписи ИГИЛ – власти объявили, что ответственность за инцидент полностью лежит на запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

До марта 2015 года ПИВТ – крайне квиетистское политическое объединение, которое даже не решилось побуждать своих сторонников выйти на акции протеста – обладало двумя креслами в парламенте. В сентябре того же года правительство обвинило ПИВТ в попытке государственного переворота. На этом основании власти объявили партию вне закона и начали преследовать это все более маргинализируемое объединение, в свое время получившее заметное место в политической жизни страны по условиям мирного договора, положившего конец гражданской войне в 1990-е годы.

Физически устранив четырех подозреваемых, таджикские власти взяли еще пятерых живьем. Вечером 31 июля по республиканскому телевидению показали видеозапись, на которой они признали свою вину и выражали сожаление по поводу случившегося. Человек по имени Хуссейн Абдусаматов был назван лидером заговора с целью убийства иностранцев. Государственные чиновники заявили, что он прошел обучение в террористическом лагере в Иране – шиитском государстве, где, насколько известно, у ИГИЛ нет никаких опорных пунктов.

Хуссейн Абдусаматов (Фото: МВД Таджикистана)

Иран отрицает причастность к инциденту.

«Исламская Республика опровергает какую-либо причастность к этому теракту и категорически отрицает наличие каких-либо баз по подготовке террористов на территории Ирана», – приводит новостное агентство Mehr слова представителя иранского МИДа Бахрама Гасеми.

На телах подозреваемых видны следы физического насилия. В частности, у Абдусаматова имеется большой синяк под глазом и другие травмы. У другого подозреваемого опухла одна сторона лица и также была видна гематома под глазом, что указывает на то, что его побили, или он принял участие в потасовке. Еще один, выглядевший очень растрепанным и чье признание постоянно прерывалось резкой сменой кадров, сказал, что является членом ПИВТ.

ПИВТ заявила, что возмущена очередными обвинениями таджикских властей и что правительство цинично использует реальную угрозу для преследования оппозиции.

«Такая нереалистичная и неэтичная политическая позиция демонстрирует, что таджикские власти не только несерьезно относятся к борьбе с терроризмом, но также пытаются использовать существование и деятельность некоторых террористических групп в политических целях, – говорится в заявлении представителей партии. – Те, кто сотворил это страшное деяние, прямо заявили, что совершили данное преступление, но таджикские власти бесстыдно проигнорировали это».

Учитывая образ действий таджикского правительства, проведение независимого расследования практически невозможно.

Независимым СМИ заткнули рты. И даже если бы какие-нибудь свободные СМИ еще оставались, неясно, решился бы кто-нибудь открыто общаться с журналистами. Соседи Юсуфова в Нуреке сказали Eurasianet.org, что сотрудники милиции начала стучать в их двери уже примерно через три часа после нападения. Почти всех вызвали в милицейский участок, где им пришлось ответить на шквал вопросов о братьях Юсуфовых. Люди не желают разговаривать со СМИ, опасаясь новых актов запугивания, являющихся отличительной чертой работы служб безопасности и милиции Таджикистана.

Оперативность, с которой милиция начала стучать в двери потенциальных свидетелей, по всей видимости, объясняется тем, что на месте теракта был обнаружен номерной знак автомобиля нападавших.

Судя по рассказам одноклассников и соседей, жизнь Джафариддина была типичной для молодого таджикистанца. Он бросил школу в 15 лет, хотя до этого хорошо учился, т.к. его мать преподает в местной школе и он не хотел позорить ее плохими оценками. Соседи сказали, что никто не решился рассказать матери о произошедшем: она знает, что с ее сыновьями что-то случилось, но не знает, что именно.

Получив начальное образование, Джафариддин устроился в ремесленное училище, по окончании которого провел примерно год в России.

Дома его ждали безработица и отсутствие перспектив. Соседи отзываются о нем по-разному: кто-то говорит, что он был жизнерадостным молодым человекам, а кто-то – что немного замкнутым. Неизвестно, как все дошло до связей с ИГИЛ, т.к. никто не мог припомнить, чтобы он проявлял особую набожность.

Нурекский имам Шарофатулло Хошимов открыто признал, что молодые люди почти не появляются в местной мечети. Большинство прихожан – люди в возрасте от сорока лет. На вопрос о том, где молодые люди могли получить духовные наставления, он ответил неуверенно, но затем назвал конкретного виновника.

«Эти молодые люди пользуются интернетом. В интернете можно найти много плохого, и там они этому и учатся», – сказал он.

Следующий вопрос сейчас – удовлетворит ли государства, откуда прибыли убитые велосипедисты, подход таджикских властей, результатом работы которых стали трупы подозреваемых и сомнительные признания. Подозреваемые, в частности, признались в принадлежности к ИГИЛ.

Двое убитых – Остин Джей и Лорен Эн Муноз – были из США, и их хорошо знали в туристическом сообществе. Другой погибший, 56-летний гражданин Нидерландов Рене Вокке, ехал из Бангкока в Тегеран со своей подругой Ким Постмой, которая выжила, но, по словам врачей в городе Дангара, пережила сильный шок и сейчас проходит лечение. Также погиб гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Еще одна велосипедистка, Мэри Клэр Дименд, получила серьезные ранения, когда автомобиль «Дэу Леганза» врезался в их группу.

Посольство США пока ограничилось похвалой в адрес «таджикских властей за профессиональную и оперативную реакцию на инцидент» и обещанием тесно сотрудничать с таджикской стороной в рамках расследования.