Россия: Передовые научные изобретения не находят применения

Россия ежегодно тратит сотни миллиардов рублей на исследования и разработки, но результат этих вложений остается бледным.

В стране отсутствуют условия для продвижения изобретений, поэтому многие инноваторы ищут инвесторов за границей или уезжают из страны.

Низкая изобретательская активность усиливает отсталость России от технологически развитых государств, снижает ее конкурентоспособность и тормозит рост ВВП, считают специалисты.

Что происходит на рынке патентов

По последним имеющимся данным Росстата, на исследования и разработки власти России потратили в 2016 году 943,8 млрд рублей из федерального бюджета, что почти вдвое больше 2010 года. Всего, независимо от источника финансирования, наукой занимались более 722 тыс. человек, работавшие в 4 тыс. организациях.

Результативность их работы характеризуется в том числе количеством разработанных передовых технологий. В 2016 году таковых насчитывалось 1534, в 2017 году — 1402 (на 8,6% меньше).

О проблемах с изобретательской активностью в стране свидетельствуют данные Роспатента о числе поданных заявок на патенты на изобретения. После многолетнего стабильного количества таких заявок (около 27 тыс. на протяжении 2007–2015 годов) их число упало до десятилетнего минимума. Жители России начали терять интерес к регистрации прав на изобретения в своей стране в 2016 году, когда число заявок упало на 8,5% до 26,7 тыс. В 2017 году их количество сократилось еще на 15% до 22,8 тыс.

За последние 17 лет структура поданных заявок на получение патентов на изобретения изменилась в пользу иностранных заявителей. С 2000 по 2017 год доля российских заявок сократилась с 81,5% до 62,5%, доля заявок от иностранцев за этот период выросла в 2,6 раза. Количество патентов, выданных российским заявителям, выросло за этот период на 45,6%, выданных иностранцам — в 4,2 раза.

Около четверти патентов в России (по последним имеющимся данным) получают вузы и научные организации, в приоритеты которых не входит их внедрение в экономический оборот. Треть (30,9%) приходится на предпринимательский сектор, и этот показатель выражает отсталость бизнеса в вопросах интеллектуальной собственности, поскольку в странах-лидерах бизнес доминирует в этом отношении, считают авторы доклада Центра стратегических разработок. Физлица получают 43% всех патентов.

«Патентование физическими лицами не столько отражает склонность к изобретательству граждан, сколько подтверждает проблемы в деятельности организаций, "вынуждающие" физические лица патентовать и внедрять разработки за пределами организаций», — убеждены авторы доклада.

В то же время вопреки санкциям возвращается спрос на зарубежные патенты. В 2017 году граждане России подали через Роспатент 1142 заявки на патентование за границей, что на 14,6% больше, чем в 2016 году.

Почему новаторы не защищают права

Авторы не хотят защищать свою интеллектуальную собственность, потому что не видят в этом смысла. Закон предусматривает возможность вознаграждения, но на практике права обычно принадлежат организации, и изобретатель не получает ничего, вне зависимости от того, будет запатентована разработка или нет, отметил в беседе с RT глава Роспатента Григорий Ивлиев.

Есть проблемы и с правовым регулированием. «Можно одновременно подать заявку на изобретение и на полезную модель. В результате в стране могут уживаться по нескольку патентов на похожие изделия, а также на их модификации в качестве нового технического решения. Это нивелирует значимость патента. Существует реальная перспектива, что объект вашего патентования будет скопирован с небольшими изменениями и запатентован вновь», — сказал еженедельнику «Профиль» Роман Алексеев, руководитель юридического департамента Castle Family Office в России и СНГ.

Что пугает инвесторов

Плохая защита прав собственности в России отпугивает инвесторов, особенно зарубежных. «Я слышал от некоторых фондов, что им проще и безопаснее финансировать российские команды за рубежом, чем в России. Говорили даже так: мы запустим продукт в Европе, а потом продвинем его обратно в Россию», — сказал Eurasianet.org Дмитрий Лопатин, директор краснодарской компании «Фотохим электроникс», которая производит оборудование для солнечных электростанций.

Пугают иностранных инвесторов и санкции. До их введения они хотя бы иногда вкладывались в продукты российских изобретателей, говорит Лопатин, но сейчас стало сложнее. К тому же инвестору удобнее контролировать, на что идут деньги, если проинвестированный проект находится в зоне его досягаемости. «Мы сами сделали новую лабораторию в Германии рядом с заводом инвестора», — сказал он.

Разработки, которым не удалось заинтересовать инвестора, так и остаются разработками. Это произошло, например, с одним из проектов Лопатина. Его команда еще в 2012 году заявляла о разработке беспроводного устройства, которое заряжает мобильные телефоны на расстоянии, но серийного производства до сих пор нет. Для развития проекта требуется $400 тыс.

Почему идея не становится продуктом

Между идеей и ее реализацией в России лежит пропасть.

«В странах с развитыми венчурным рынком хорошо выстроены процессы превращения инновации в продукт и доведения его до потребителя. Это отдельная технология: как едва протестированный прототип за прогнозируемое время превратить в коммерческий продукт. В России пока это больше напоминает особый вид искусства, которым владеют единицы менеджеров», — сказала Eurasianet.org Екатерина Березий, сооснователь и директор по развитию компании «ЭкзоАтлет» (производит экзоскелеты для помощи в передвижении инвалидам).

По ее словам, многие команды R&D зарождаются в России, и если очень повезет, привлекают иностранные инвестиции и открывают компании за рубежом, выходят на иностранные рынки, а потом, уже с готовым продуктом и успешно протестированной бизнес-моделью, возвращаются на российский рынок.

Похожего мнения придерживается и Ярослав Кабаков, директор по развитию финансово-инвестиционной компании «Финам». «Инфраструктура для развития стартапов с небольшими сроками реализации проектов и небольшими суммами начальных вложений в России отсутствует. Особенно это касается IT и смежных сфер», — сказал он Eurasianet.org.

Существующая поддержка предпринимателей через институты развития и инновационную инфраструктуру рассчитана, самое большее, на несколько десятков тысяч предприятий, пишут авторы доклада бизнес-обмудсмена в адрес президента. Денег, выделяемых на создание инновационной инфраструктуры, стало настолько мало, что хватает максимум на информационно-консультационную поддержку бизнеса, утверждают они.

Инновации предприятиям не нужны

Интенсивность инновационных процессов в России в 2006–2016 годах практически не менялась. В разработке и внедрении технологических инноваций участвуют не более 9–10% предприятий, говорится в данных ВШЭ. В последние годы показатель снижается, утверждают они.

«Нам приходится тратить много усилий, чтобы заставить их [организации] не то что инвестировать в какие-то стартапы, а переходить на инновационные виды продукции», — отметил Тимур Котляр, управляющий директор по сопровождению проектов в органах власти УК «Роснано». Некоторые российские заводы, утверждает он, применяют отечественные инновации спустя несколько лет переговоров и убеждений.

Одна из причин отсутствия у предприятий интереса к новым технологиям — их дороговизна. Внедрение, например, информационных технологий в промышленности требует десятилетий и больших инвестиций, говорит Ярослав Кабаков. «Подобные долгосрочные проекты не окупаются, учитывая, что в России ставки по банковским кредитам в разы больше, чем на Западе», — сказал он Eurasianet.org.

Что осложняет жизнь инноваторам

Некоторые российские инноваторы подвергаются уголовному преследованию, а кое-кто из-за этого даже покидает страну.

В 2018 году, например, было предъявлено обвинение Дмитрию Трубицыну — основателю холдинга «Тион», который выпускает системы вентиляции и очистки воздуха. Уголовное дело возбудили из-за того, что его очистители воздуха не соответствовали документации Росздравнадзора. Бизнес-омбудсмен Борис Титов эту ситуацию назвал «целенаправленным уничтожением перспективного бизнеса».

Директор «Фотохим электроникс» Дмитрий Лопатин был обвинен в контрабанде и изготовлении наркотиков, после того как получил из Китая реактив для проекта по созданию солнечных батарей. Даже после снятия всех обвинений команда так и не увидела обещанных государством грантов и продолжила получать анонимные звонки с угрозами. Весной 2016 года, отчасти из опасения, что им «могут что-нибудь подбросить», часть команды уехала из страны, рассказал Дмитрий Лопатин Eurasianet.org.

Из-за невозможности развивать свои проекты в России был вынужден уехать за границу основатель видеосервиса Coub, программист Игорь Гладкобородов.

«Низкая культура работы бизнеса с интеллектуальной собственностью может привести к рискам потери прав на используемые предприятиями и разрабатываемые технологии, потери инвестиций в НИОКР, потери возможностей пресекать недобросовестные действия конкурентов», — считают эксперты Центра стратегических разработок.

По их мнению, от вовлеченности интеллектуальной деятельности в гражданский оборот напрямую зависит рост ВВП и глобальных индексов конкурентоспособности российской экономики. Опасения экспертов вызывает и отток специалистов, которые стремятся переместиться в более развитую среду, в другие страны, где создают добавленную стоимость в их экономике.