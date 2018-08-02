Кыргызстан: Осужденного критика Атамбаева перевели из тюрьмы в больницу

Яростный критик бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, отбывающий восьмилетний срок по обвинению в коррупции, 1 августа был переведен из колонии-поселения в кардиоцентр.

Экс-депутат парламента Омурбек Текебаев последние девять месяцев находится под стражей по обвинению в коррупции.

Семья и коллеги оппозиционера еще с января 2018 года утверждали, что Текебаеву нужна госпитализация, но Государственная служба исполнения наказаний уверяла, что состояние осужденного «удовлетворительное».

«Омурбек Текебаев госпитализирован для обследования, а не по причине ухудшения состояния здоровья. Он находится в больнице под присмотром конвоя. Сколько он пробудет в лечебнице, пока неизвестно», — заявили теперь в Госслужбе исполнения наказаний.

Перевод Текебаева в больницу на неопределенное время может говорить о том, что пришедший на смену Атамбаеву президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков станет более лояльным к оппонентам своего предшественника.

Экс-омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев только после смены власти, в мае 2018 года, попросил помиловать Текебаева, хотя до этого практически не выступал в защиту политика.

Президент Жээнбеков последние месяцы активно утверждает, что его команда взяла курс на борьбу с коррупцией.

Все ближайшие соратники экс-президента были уволены с государственных постов, многие находятся за решеткой и обвиняются в коррупции. Среди них бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-глава Таможенной службы Кубанычбек Кулматов и бывший мэр столицы Кыргызстана Албек Ибраимов.

Сам Атамбаев называет все происходящее «грязной травлей» и «преследованием оппонентов». То же самое о своем деле говорил Омурбек Текебаев, суд над которым проходил осенью 2017 года при президентстве Атамбаева.

Верховный суд признал Текебаева и экс-посла Кыргызстана в Корее Дуйшенкула Чотонова виновными в получении взятки в размере $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. Политиков приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие утверждало, что в 2010 году, после получения взятки, Текебаев должен был предоставить Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». Дуйшенкул Чотонов якобы был посредником в этой сделке.

Сам Текебаев связывал свой арест с тем, что намеревался добиться импичмента Атамбаева и жестко критиковал предлагавшуюся тем конституционную реформу.

Практика перевода в больницу заключенных политиков распространена в Кыргызстане. После заключения под стражу чиновники часто заявляют о том, что им нужна госпитализация.

Так, например, лечение понадобилось Жанторо Сатыбалдиеву, который занимал пост премьер-министра в 2012-2014 гг. и которого задержали по делу о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, после реконструкции вышедшей из строя в январе этого года. Но пока вопрос о его переводе в больницу остается открытым.

Обвиняемого по этому же делу депутата парламента Осмонбека Артыкбаева в июле этого года перевели в больницу для проведения операции на сердце. Когда журналисты издания Kaktus.media пришли к нему в палату, их отказались впустить, а врачи Национального центра кардиологии и хирургии не смогли точно сказать, лежит ли внутри Артыкбаев.