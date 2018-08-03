Россия: Как ученые делают протезы и импланты на 3D-принтере

Несмотря на то, что в России так и не произошел обещанный несколько лет назад бум 3D-печати, на рынке закрепились несколько фирм, которые добились в этой сфере определенного успеха. Компании, в большинстве случаев основанные молодыми учеными, создают с помощью 3D-принтеров изделия для медицины — протезы, насадки вместо гипса, заменители суставов и импланты.

Изделия пользуются спросом и получают одобрение государственных и частных медучреждений, которые постепенно отказываются от традиционных устаревающих технологий в пользу современных многофункциональных изделий.

По словам участников рынка, трехмерная печать в России развивается лишь в наукоемких сферах, где люди серьезно подходят к теме — проводят эксперименты и тратят деньги на исследования. Во многих остальных случаях 3D-печать оказалась невостребованной.

Например, говорят они, практически умер рынок печати сувенирной продукции, поскольку в этой сфере огромное количество дешевой китайской продукции. Характер экспериментов носит технология печати жилых домов.

Протезы

Компания «Моторика» начала печатать протезы в 2015 году, в основном, для детей. Среди них — тяговые протезы (с одним хватом, работающие с помощью мышц предплечья и плеча) и биоэлектрические (считывающие сигналы сокращения мышц, позволяющие двигать разными пальцами).

Владельцы «Моторики» стараются разрушить образ протеза как символа инвалидности и внушить детям и их родителям, что современный технологичный протез — это круто, рассказал глава отдела маркетинга «Моторики» Вадим Котенев. По его словам, биоэлектрические протезы компания оснащает разнообразными приспособлениями, в частности, технологией PayPass (внедренная совместно с Альфа-банком и позволяющая оплачивать покупки бесконтактным способом). Также на таких протезах устанавливаются дисплеи с функционалом смарт-часов, фитнес-трекеры. В будущем должен появиться полноценный функционал смартфона.

Выручка компании выросла с полумиллиона в 2015 году до 4,5 млн рублей в 2016-м. Затем, в 2017 году фирма заработала 28,8 млн, а в январе-мае 2018-го — 15 млн, рассказал Котенев. План на 2018 год — 70 млн.

«В России мы одни печатаем протезы в таком объеме, — в среднем, 30 протезов в месяц детских тяговых и 10 биоэлектрических. Спрос сильно вырос в последние годы. Мы продвигаем продукцию, показываем ее преимущества, объясняем, почему круто носить яркий функциональный протез, а не косметический [неподвижный]. Плюс нам помогает телевидение, а также сарафанное радио — родители детей. Иногда, скажем, дети с косметическими протезами не хотят пробовать современные функциональные аналоги. Но благодаря тому, что родители распространяют информацию о нас среди своих знакомых, такие дети приходят пробовать», — отметил он.

Ортезы (насадки вместо гипса)

Московская фирма «Здравпринт» печатает на принтере ортезы — приспособления для заживления поврежденного сустава или конечностей. Это сетчатая пластиковая форма, которую носят после смены первого гипса (когда травма частично зажила) — вместо второго.

Распространение ортезов происходит через частные клиники, врачей государственных госучреждений и с помощью интернета. По словам совладельца «Здравпринта» Александра Косарева, некоторые врачи государственных медучреждений используют эти ортезы в своей практике и предлагают их пациентам. Некоторые клиенты, наоборот, сначала проявляют интерес к продукции, после чего фирма направляет их к конкретному врачу, который может назначить ортез и наложить его.

За пределами Москвы компания распространяет ортезы через предпринимателей, частные клиники и частично посредством госструктур (например, нижегородский НИИ травматологии и ортопедии). Таким партнерам компания поставляет принтер, подключенный к облачному сервису «Здравпринта». Партнер отправляет фирме фотографии поврежденных конечностей пациента, специальная программа определяет размеры и готовит трехмерную модель ортеза. Модель передают партнеру, который затем печатает его на принтере, говорит Косарев.

Несколько месяцев назад 14-летнему мальчику после операции на носовой перегородке делали отрез для лица. Изделие печатается в плоском виде, после чего нагревается обычным феном для волос (делая его эластичным), и закрепляется на лице. Через некоторое время он твердеет. По словам Косарева, ортез держался на лбу и скулах, в то время как между больным носом и маской было 7 мм. Это позволяло защитить нос в случае попадания предметов в лицо. Мальчик через неделю после наложения ортеза стоял на воротах в юношеской команде по футболу Владикавказа. Если бы мяч попал ему в лицо, нагрузка от удара распределилась бы между лбом и скулами, оставив нос невредимым.

Выручку и объемы продаж Косарев раскрывать отказался.

Состояние рынка

Протезы фирмы «Моторика» фактически печатаются на принтерах компании «Кен-тач.ру» (Can Touch), которая помимо протезов печатает импланты, металлические изделия для промышленности, корпусные изделия (в основном, по заказу других компаний). По словам владельца компании Владимира Румянцева, рынок конечных изделий, в том числе для медицины, растет, однако не так быстро, как хотелось бы.

«В 2013 году в нашей компании было три человека — сейчас больше двадцати. В то же время многие компании, которые занимались 3D-печатью, закрылись или перепрофилировались. Есть ощущение, что рынок растет очень медленно. Одни игроки на нем укореняются, другие отмирают», — сказал он.

Около пяти лет назад в России был сильный ажиотаж на тему 3D-печати. Многие ринулись в эту сферы, чтобы заработать, тем более что появились сравнительно недорогие принтеры для домашнего использования по 30 тыс рублей. Однако, по словам Румянцева, со временем выяснилось, что трехмерная печать — специфическая наукоемкая отрасль, в которую необходимо сильно погружаться. Растут и развиваются те компании, которые вкладывают деньги и время в исследования и которые проводят эксперименты. «Плюс на рынке мало специалистов, которые хорошо разбирались бы в теме», — считает он.

Официальная выручка ООО «Кен-тач.ру» с 2015 по 2016 год, по данным Kartoteka.ru, выросла с 11,8 млн до 18,3 млн рублей. Более свежих данных нет. По данным компании, с 2013 года она выполнила около 10 тыс заказов и обслужила несколько тысяч клиентов. За время работы компания из онлайн-сервиса 3D-печати расширилась до конструкторского бюро, в котором проектируются изготавливаются изделия, и уже не только с помощью 3D-печати, следует из описания фирмы. Фирма создает элементы радиоэлектронного оборудования, делает архитектурные макеты, выпускает изделия для транспорта, медицины, легкой промышленности и в сфере товаров массового потребления.

2018 году общемировые расходы на 3D-печать (включая оборудование, материалы, ПО и услуги) вырастут на 19,9% в сравнении с 2017 годом до $12 млрд, говорится в прогнозе международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC). К 2021 году они должны будут вырасти до $20 млрд, после чего в течение пяти лет ежегодный прирост будет составлять 20,5%.

Исследований по российскому рынку найти не удалось. По словам руководителя проекта 3Dtoday.ru (сообщество любителей 3D-печати) Сергея Пушкина, российский рынок находится в стагнации, за исключением некоторых отраслей (например, изделия для медицины).

«Технология дорогая, специалистов не хватает. Плюс не все понимают, зачем нужна 3D-печать. В Европе вовсю идет интеграция этой технологии в существующие производства, а у нас пока уровень «купите у нас»», — сказал Пушкин.