Азербайджан: Изнасилование девочки-подростка привлекает внимание к проблемам жестокого обращения и принудительных браков

Утверждения об изнасиловании 14-летней девочки, после которого ее родители договорились о ее браке с насильником, вызвали в Азербайджане острые дискуссии и пролили свет на широко распространенную, по утверждениям некоторых, терпимость к жестокому обращению с девочками в их собственных семьях.

Это происшествие случилось в Лерикском районе на юге Азербайджана, известном своими консервативными обычаями. 19 июня местная газета «Толыши садо» сообщила, что девочку многократно изнасиловал племянник местного чиновника. По сообщению газеты, нападение на девочку было совершено под видеозапись, которую предполагалось использовать для шантажа жертвы, чтобы принудить ее к молчанию. Сообщается, что сейчас девочка беременна.

Когда новость об этом преступлении распространилась в социальных сетях и стала предметом широкого обсуждения в Азербайджане, отец девочки сказал СМИ, что ее никто не насиловал, что она обручена с человеком, о котором идет речь, и выйдет за него замуж, когда достигнет совершеннолетия.

Ряд юристов-правозащитников и активистов распространили петицию с призывом забрать девочку из семьи. В соответствии с законами Азербайджана, государство может отобрать ребенка у родителей, если имеют место «акты домашнего насилия по отношению к ребенку» и «злоупотребление родительскими правами». Активисты считают, что государству следует вмешаться на этих основаниях.

«Учитывая обстоятельства этого дела и соображения максимального соблюдения интересов ребенка, мы полагаем, что ребенок должен быть взят под опеку государства и получить необходимую психологическую помощь», — говорится в петиции.

Случаи такого рода распространены в Азербайджане, но о них обычно молчат, говорит Самад Рахимли, бакинский юрист и инициатор этой петиции. По-видимому, этот конкретный случай приобрел известность в связи с тем, что предполагаемый преступник — родственник государственного чиновника. «Речь идет о систематическом явлении, и теперь у нас есть доказательства его существования», — сказал Рахимли в беседе с Eurasianet.org.

Согласно азербайджанским законам, права женщин хорошо защищены, по крайней мере, на бумаге: максимальное наказание за изнасилование предусматривает 15-летнее тюремное заключение, домашнее насилие является уголовным преступлением, а законодательство о разводах обеспечивает женщине долю в совместном имуществе супругов.

Тем не менее, глубоко укоренившиеся консервативные взгляды на роль женщины в семье способствуют возникновению насилия, а непоследовательное применение существующих законов приводит к тому, что более 4 миллионов азербайджанских женщин и девочек часто остаются без защиты. Кроме того, законов, непосредственно касающихся жестокого обращения со стороны супруга или изнасилования в браке, в Азербайджане нет.

Минимальный возраст вступления в брак по законам Азербайджана составляет 18 лет, хотя в особых случаях родители могут запросить для своей дочери разрешение на замужество уже в 15 лет. По данным ЮНИСЕФ, к 15-летнему возрасту в браке состоят 2% азербайджанских девочек, а к 18-летнему — 11%. Доля замужних 15-летних девочек в Азербайджан выше, чем в любой другой стране бывшего СССР, а по доле 18-летних республика не отстает только от Кыргызстана и Таджикистана, где к этому возрасту выходят замуж 12% девочек.

Средств защиты женщин, подвергающихся жестокому обращению, также мало. Азербайджан не организует официальных убежищ для жертв насилия. Отсутствуют и государственные программы помощи жертвам изнасилования или домашнего насилия.

В 2017 году в Азербайджане было зарегистрировано 964 случая домашнего насилия по отношению к женщинам; в происшествиях, связанных с домашним насилием погибли более 40 женщин. В 2016 году государственные органы также зарегистрировали 34 случая изнасилования или попыток изнасилования.

Однако эти цифры существенно преуменьшают масштабы проблемы, говорит Рахимли. «Правоохранительные органы вместе с семьями и местными общинами замалчивают такие преступления, — говорит он. — Правоохранительные органы не защищают жертв изнасилований и сексуального насилия, и не предоставляют жертвам надежного убежища».

Домашнее насилие по-прежнему считается в Азербайджане «частным делом», пишет в своем докладе, подготовленном по заказу Института мира на Аландских островах, правозащитница Гюнель Исакова, занимающаяся вопросами гендерных прав.

«Если женщина все же решает заявить о таком случае, она может столкнуться с дальнейшими притеснениями со стороны местной полиции, — пишет она. — Ей обычно дают один и тот же ответ: «Ты, наверное, сделала что-то дурное, а иначе с чего бы он стал тебя бить?» Женщина возвращается домой, еще более пристыженная и униженная, и там в лучшем случае испытывает новые страдания, а в худшем — подвергается избиению».

Некоторые неправительственные организации проводят кампании по повышению уровня информированности о гендерном насилии, но они по большей части действуют в столице.

«Они организуют конференции и тренинги по сопротивлению домашнему насилию и детским бракам в дорогих отелях Баку, и собирающиеся на них борцы за права женщин и детей делают множество селфи и получают дипломы, которые затем включают в свои резюме, — говорит Рахимли. — В результате никаких реальных механизмов защиты прав женщин и детей, а также предотвращения домашнего насилия и детских браков, не существует. Все такие попытки остаются бесполезными».

Что касается 14-летней девочки из Лерика, местные власти отрицают сам факт ее изнасилования. «Осмотр показал, что она девственница, так что все утверждения о том, что она была изнасилована и забеременела, — ложь», – сказал местным СМИ заместитель главы администрации Лерикского района Габиль Меликов.

Дядя подозреваемого, заместитель директора местного управления государственной электрической компании Azərişıq Айдын Мамедов, сказал, что его племянник не насиловал девочку и не собирается на ней жениться.

«Я подам в суд на тех, кто распространил эту новость. Это чистая клевета», — сказал он в интервью новостному сайту Qafqazinfo.

Центральные власти по этому инциденту не высказываются. Управление государственного омбудсмена и Государственный комитет по вопросам семьи, женщин и детей отказались сообщить Eurasianet.org, вмешались ли они в это дело.

Однако представительница Государственного комитета Гамар Каримова сказала Eurasianet.org в кратком телефонном интервью, что обвинения в изнасиловании не соответствуют действительности.

Многие подробности дела остаются неясными. Защитникам прав женщин и детей не удалось связаться с семьей; по словам некоторых правозащитников, власти угрожают отцу девочки, заставляя его хранить молчание. Другие утверждают, что он стремится сохранить честь семьи.

Отец девочки Расим Тахмазов дал несколько интервью местным СМИ. «У нас не принято, чтобы девочка влюблялась в парня, а парень влюблялся в девочку, — сказал Тахмазов одному из местных сайтов. — Такого не бывает. Родители выдают дочь за кого хотят, и дочь соглашается с решением родителя. Моя дочь сделает все, что я ей скажу».