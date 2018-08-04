Таджикистан: Убийство иностранцев бьет по туризму

Убийство четырех иностранных велосипедистов в Таджикистане на этой неделе уже возымело ощутимые последствия для сферы туризма, нанеся жестокий удар по той работе, которую провело правительство по привлечению иностранных гостей.

Хостелы, туристические агентства и одна крупная авиакомпания, с которыми связалось издание Eurasianet.org, сообщили об отмене поездок или изменении планов в последнюю минуту после того, как террористическая группа «Исламское государство» объявила о своей причастности к убийству иностранцев.

Всего несколько дней назад правительство заявляло о больших успехах в продвижении туристической индустрии. За первые шесть месяцев этого года Таджикистан посетили около 900 тыс туристов, в то время как за весь прошлый год их было всего порядка 430 тыс. Но после произошедшего тон несколько изменился.

«Действительно, мы очень обеспокоены тем, что произошло», – сказал Нуъмон Абдугаффарзода, председатель Комитета по развитию туризма, во время пресс-конференции 30 июля, на следующий день после смертельного нападения.

Но Абдугаффарзода настаивал на том, что произошедшее не должно стать препятствием для туризма в Таджикистане.

Между тем правительства западных стран призвали своих граждан, направляющихся в Таджикистан, проявлять осторожность.

«Если вы путешествуете в этом районе, вам следует проявлять осторожность и бдительность», – говорится в рекомендациях Министерства иностранных дел Великобритании. Посольство США в Душанбе советует своим гражданам «не высовываться» и «пересмотреть ... планы по обеспечению личной безопасности». Министерство иностранных дел Франции пошло дальше, призвав «отложить планы пеших или велосипедных туров» до окончания расследования нападения.

Большинство представителей таджикских туристических компаний говорили с Eurasianet.org на условиях анонимности, ссылаясь на деликатность этой темы.

Представители Turkish Airlines рассказали, что многие туристы начали сдавать билеты еще 30 июля, а те, кто в это время находился в стране, старались уехать раньше.

Туристическое агентство Pamir Guides, которое предлагает 10-дневние туры по культурно-историческим местам вдоль маршрута из Душанбе в Ош через Памир, заявило, что с момента нападения потеряло $8 тысяч.

«Мы просто потеряли наш бизнес. Девять швейцарских граждан, которые забронировали туры с нами, отменили. Под сомнением и другие туры, которые мы бронировали для итальянских туристов», – сказал представитель агентства.

Похожая история и у Sarez Travel, которая организует поездки в отдаленные районы, включая озеро Сарез и Ваханский коридор на Памире и Фанские горы. Султон Гулиев, занимающийся связями компании с общественностью, сказал, что одна группа из семи человек отказалась от планов приехать в Таджикистан, а другая из пяти туристов начала проявлять сомнения.

«У нас была группа из Франции и Италии. Они планировали посетить Памир, Фанские горы и Пенджикент. После этого происшествия они сообщили, что, возможно, приедут в следующем году», – сказал Гулиев.

Группа из Германии, которая еще не отказалась от тура, завалила турфирму вопросами о безопасности перед поездкой на Сарезское озеро.

«Немцы, наверное, все-таки приедут, но больше заявок на туры мы не ожидаем», – добавил представитель таджикской турфирмы.

Похожую историю рассказывают в хостелах Душанбе. Представитель хостела Hello Dushanbe на условиях анонимности сообщил, что две группы из 10 и 20 человек отменили бронь на прошлой неделе.

«Это были туристы из США и Европы. Они хотели совершить тур по Таджикистану и провести несколько дней в Душанбе. Но плохие новости распространяются быстро и сеют страх», – сказал работник хостела.

Директор Yeti Hostel Мискола Абдуллаева отметила, что ее заведение пока не ощутило особых последствий, но уверена, что последние события негативно скажутся на привлекательности Таджикистана для туристов. Гости продолжают спрашивать, насколько безопасна страна, сказала она.

«Мы говорим им, что это разовая акция, и просим, чтобы они продолжали приезжать. Мы не можем гарантировать их безопасность, но и не можем точно сказать, что Таджикистан – опасное место», – сказала Абдуллаева.

Путешественники, находившиеся уже в пути, сократили свои поездки. Тибор Барна, который едет на велосипеде из Новой Зеландии в свою родную Венгрию, сказал, что он и его спутница были на Памире, когда получили известие о нападении.

«Когда мы узнали, что произошло, мы решили взять машину из Хорога в Душанбе. Мы решили не рисковать», – сказал Барна.

По его словам, этот выбор был сделан больше на эмоциях, чем из подлинной обеспокоенности тем, что нечто подобное повториться.

«Мы знали, что этого не произойдет, но решили, что так будет лучше», – сказал он.

Тем не менее, многие велотуристы продолжают следовать по запланированным маршрутам. Утром 3 августа Барна и его спутница направились из Душанбе на север, в сторону Пенджикента. Другие гости, остановившиеся в том же хостеле, направлялись на восток, хотя и не мимо места, где 29 июля произошло нападение.

Нападение на иностранных граждан и заявление о том, что подозреваемые в совершении теракта присягнули на верность «Исламскому государству», были для Таджикистана как ушат холодной воды, особенно в свете того, что нынешний год был объявлен президентом Эмомали Рахмоном годом туризма и национальных ремесел. Правительство вложило значительные средства в строительство новых отелей и рекламу. И, самое главное, власти очень существенно облегчили процесс получения визы, чем, возможно, в значительной степени и объясняется всплеск числа туристов.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2017 году вклад индустрии путешествий и туризма в ВВП Таджикистана составил 8,3 процента, что эквивалентно примерно $562 млн. Сектор обеспечивает работой 71 тысячу человек, что составляет почти 3 процента общего числа рабочих мест в стране, сообщает совет.

В попытке найти утешение пользователи социальных сетей в Таджикистане в последние несколько дней делятся мыслями и фотографиями, которые, по их мнению, более точно характеризуют отношение к туристам в этой горной стране.

На одной из фотографий, сделанной в сельской общине Бартанг в горах Памира и выложенной в Facebook, пожилая сельская жительница угощает тутовником (шелковицей) проезжающую велосипедистку.

«Эта фотография показывает гостеприимство Таджикистана. По всему Памиру каждый день можно увидеть, как местные жители приглашают туристов к себе домой, – рассказал Eurasianet.org один из пользователей Facebook Идрис Джонмамадов. – Они не только делятся своей шелковицей, но и своими фруктами, хлебом и всем остальным, что у них есть».