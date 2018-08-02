Туркменистан: Чем больше перемен, тем больше ничего не меняется

Наконец-то и на туркменском горизонте появились обнадеживающие новости. В комментариях, опубликованных российским государственным новостным агентством ТАСС, замминистра энергетики России Анатолий Яновский сообщил 27 июля, что этой осенью «Газпром» может возобновить переговоры о закупке туркменского газа. «Газпром» не покупал туркменский газ с начала 2016 года. Ашгабат и Москва по-прежнему вовлечены в арбитражное разбирательство по поводу цен.

Вынужденное работать за пределами страны информагентство «Хроника Туркменистана» отмечает, что в феврале Яновский заявлял, что Россия не намерена возобновлять закупки туркменского газа до конца 2019 года. Возобновление продаж раньше этого срока станет желанной новостью для Ашгабата, у которого на протяжении двух с лишним лет оставался только один покупатель – Пекин.

Туркменистан не продает газ Ирану с января 2017 года и на этом фронте также увяз в арбитражных разбирательствах. Но и здесь, похоже, возможно некоторое продвижение, поскольку, как сообщается, Абдулхалим Махер, замглавы Ирано-Туркменской торговой палаты, заявил, что 26 июля страны окончательно одобрили соглашение о поставках товаров в обмен на газ. Как сказал Махер азербайджанскому информационному агентству Trend, соглашение предполагает, что Иран будет поставлять товары в обмен на туркменский газ, при этом Ашгабат будет получать только 30% оплаты деньгами. Между тем никакого официального заявления по этому поводу не поступало.

А вот несколько конкретных, а не предполагаемых, хороших новостей относительно экспорта газа из Туркменистана. Как сообщало 23 июля русскоязычное издание Neftegaz.ru, освещающее новости в энергетическом секторе, по данным таможенного управления «Хоргос», в первом полугодии 2018 года поставки природного газа по трубопроводу Центральная Азия – Китай увеличились на 18,75% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Но не все так безоблачно.

«Коммерсантъ», одна из ведущих российских деловых газет, написал 23 июля, что проект конвенции о правовом статусе Каспия, который, как ожидается, будет утвержден 12 августа на саммите в Актау (Казахстан), должен включать в себя требование о том, что для строительства транскапийских трубопроводов будет необходимо согласие всех прибрежных государств.

В докладе, подготовленном Симоном Пирани и опубликованном 30 июля Оксфордским институтом энергетических исследований, отмечается, что, «хотя политические условия для строительства транскаспийского трубопровода по-прежнему далеки от благоприятных, в конечном счете этот проект маловероятен из-за экономических факторов. Стоимость транспортировки туркменского газа в Европу через еще не построенный трубопровод делает его менее конкурентоспособным по сравнению с другими вариантами».

Даже предполагаемый новый лидер Пакистана выражает сомнение относительно конкурентоспособности туркменского газа – позиция, вызывающая беспокойство, учитывая, сколь большое значение придает Ашгабат проекту трубопровода ТАПИ. Англоязычное издание Iran Front Page News приводит слова Имрана Хана, который после победы его партии ПТИ на прошедших в Пакистане выборах сказал иранским государственным СМИ 28 июля, что «даже если [проект ТАПИ] осуществится, Исламабад будет вынужден поставлять энергию из Ирана».

В числе более тревожных деловых новостей сообщение о том, что МТС, один из крупнейших операторов мобильной связи на постсоветском пространстве, объявил 27 июля о подаче искового заявления против Туркменистана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, входящий в группу организаций Всемирного банка. МТС заявляет, что Ашгабат нарушил ряд договоренностей, в принудительном порядке приостановив деятельность МТС-Туркменистан в сентябре 2017 года.

Однако провластный веб-сайт в публикации от 29 июля приводит слова анонимного источника в сфере телекоммуникаций, который отрицает все претензии МТС и полагает, что «основной причиной подачи иска стало ... желание оправдать перед акционерами свои ошибки, вызванные неверно принятыми решениями». (Оригинальный текст был недоступен на момент публикации данного материала, но содержание статьи изложено московским информационным агентством «Фергана.ру».)

Ни одна из этих деловых новостей не прозвучала в эфире государственных СМИ. Все внимание новостного агентства ТДХ 26 июля было сосредоточено на том, как туркменская делегация участвовала в церемонии открытия новой линии электропередачи, связывающей Рабаткашан в Туркменистане и Калайнау в Афганистане. Министр энергетики Туркменистана Чарымурат Пурчеков и его афганский коллега Мохаммад Гуль Хульми также подписали соглашение о дальнейшем строительстве линии электропередачи.

Как всегда, в новостях господствовал раздутый культ личности президента Гурбангулы Бердымухамедова. На этой неделе ТДХ сообщило о выходе в свет 10-го выпуска ежегодного сборника «Летопись Великих Свершений», который представляет собой обзор достижений президента за 2016 год. Одно из свершений, о котором, надо полагать, не говорится в этой летописи, но на которое обращает особое внимание Пирани в своем вышеупомянутом докладе – это рекордный дефицит торгового баланса в размере $6 млрд, зарегистрированный в том же 2016 году.

Когда в 2018 году будет опубликован очередной выпуск, в нем наверняка ничего не будет сказано о том, как правительству Бердымухамедова удалось добиться катастрофической нехватки иностранной валюты и как это отразилось на благосостоянии людей. Радио Азатлык, туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило 27 июля, что цены на лекарства выросли в этом году в среднем на 300%.

После репортажа двухнедельной давности о том, что в Туркменистане запрещена продажа алкоголя, информагентство «Хроника Туркменистана» дополнило новость, уточнив, что спиртные напитки были изъяты только из частных магазинов, но продолжают легально продаваться в государственных магазинах, хотя и по повышенным ценам.

Радио Азатлык также сообщает, что туркменским гражданам запрещено вывозить больше $3000 при выезде за границу (раньше эта сумма составляла $10000). Это, конечно, если им вообще удастся выехать за границу. Источники Радио Азатлык заявляют, что в Ашгабате от пассажиров требуют раскрыть информацию обо всех своих сбережениях в иностранной валюте. Поскольку процесс выезда из страны стал настолько сложным, не стоит удивляться, что российская авиакомпания «Аэрофлот», похоже, отказалась от планов запустить рейс по маршруту Москва-Ашгабат.

Рост цен, судя по всему, вызывает социальное недовольство, хотя невозможно дать независимую оценку тому, каков масштаб и степень неудовлетворенности. 23 июля публикующееся из-за рубежа издание «Альтернативные новости Туркменистана» сообщило, что примерно две недели назад на базаре в ашгабатском районе Абадан вспыхнул бунт. По данным Радио Азатлык, 24 июля в Ашгабате также произошел немногочисленный стихийный митинг родителей, протестующих против попыток государства ввести более консервативную форму одежды для туркменских школьниц. В репортаже приводятся слова одного из родителей: «Сейчас не XVIII-XIX век, мы живем в цивилизованное время».

На любой возникающий ропот государство отвечает поверхностными и частичными политическими мерами. 23 июля государственное информагенство ТДХ сообщило, что Бердымухамедов подписал указ о создании органа под названием Институт государства, права и демократии Туркменистана. Вне всякого сомнения, новый орган будет столь же бессмысленным и лишенным какого бы то ни было влияния, как и Институт государства и права, созданный Бердымухамедовым в 2007 году, разве что добавилось слово «демократия». И даже его директором станет тот же самый Ягмыр Нуриев.