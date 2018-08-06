Россия: Пропаганда убедила граждан, что санкции больше вредят Западу

Большинство россиян (78%) полагают, что санкции Запада в большей степени нанесли вред США и Европе, чем России, следует из недавнего опроса ВЦИОМ. Кроме того, 34% граждан уверены, что санкции оказали положительное влияние на экономику России, а 20% заявили, что вообще не замечают каких-либо последствий.

По-видимому, такой взгляд общества обеспечен информационной политикой властей, которая заключается в однобоком освещении событий государственными телеканалами и другими СМИ.

Разнообразные оценки влияния санкций на РФ и Запад сильно разнятся между собой, но все они сходятся в том, что Россия потеряла значительно больше США и Европы.

Кто потерял от санкций

Весной 2014 года США и Европа ввели санкции в отношении РФ. Поводом послужила ситуация вокруг Крыма и конфликт в восточной Украине. Кремль объявил контрсанкции. С 2016 года перечень санкций постепенно расширялся, а до конца 2018 года США планируют еще больше усилить санкционное давление.

За четыре года действия санкций политики и экономисты по-разному оценивали экономический ущерб, нанесенный России и другим странам.

Ущерб российской экономики первым из официальных лиц в ноябре 2014 года оценил бывший в тот момент министром финансов Антон Силуанов, заявивший о потерях до $40 млрд в год. Через год после введения санкций президент Владимир Путин назвал цифру в $160 млрд, добавив, что российская экономика легко преодолела «эти искусственные барьеры».

Первой научно обоснованной оценкой стали подсчеты специалистов Экономической экспертной группы в журнале «Вопросы экономики». По их подсчетам и прогнозам, за период с 2014 по 2017 год общее сокращение притока капитала в РФ из-за санкций, без учета падения цен на нефть, составило $280 млрд, при этом в чистом выражении — $160-170 млрд.

Иностранные эксперты тоже по-разному оценивают потери России и стран-инициаторов санкций, однако все они говорят не в пользу России. Международный валютный фонд в августе 2015 года прогнозировал, что санкции в ближайшие годы приведут к сокращению реального ВВП России на 1-1,5%, а продолжительное сохранение санкций после этого — к сокращению ВВП на 9%.

В апреле 2017 года российские СМИ растиражировали заявление спецдокладчика ООН по правам человека Идриса Джазаири, который заявил, что прямой ущерб странам-инициаторам санкций в два раза превысил потери России. Тогда он оценил потери РФ в $52-55 млрд, а западных стран — $100 млрд.

Однако, даже если эта оценка является верной, во-первых, $100 млрд — это ущерб, который поделили между собой приблизительно 30 стран, в то время как $52-55 млрд — потери одной России. Во-вторых, их экономика в совокупности в 30 раз мощнее российской (размер ВВП этих стран примерно в 30 раз больше ВВП России).

Наконец, Европарламент в 2017 году опубликовал доклад, в котором привел данные различных статистических ведомств и научных институтов. Оценки влияния санкций на ЕС в 2014-2016 годах колебались в диапазоне 0,1-0,5% ВВП, а на Россию — около 8-10% ВВП. Таким образом, последствия для России гораздо более ощутимы, чем для других стран.

Влияние санкций на США и вовсе близко к нулю.

Более того, вышеупомянутые оценки касаются «прямого ущерба», то есть, например, непосредственных потерь от сокращения объемов экспорта. Между тем самые большие угрозы для России несет ущерб косвенный: закрытие доступа к высоким технологиям и финансовым рынкам наносит огромный урон российской экономике, в частности, усугубляя технологическое отставание страны и подавляя рост ВВП.

При этом экономики ЕС и США совершенно не ощущают подобного влияния, так как имеют полный доступ к рынкам финансов и технологий.

Кто пострадал от ответных мер России

По данным Австрийского института экономических исследований, экспорт из Евросоюза в Россию из-за санкций снизился на 10,7% (на 30 млрд евро) в 2014-2016 годах. Наибольшие потери в этом отношении понес Кипр (–34,5%), Греция (–23,2%) и Хорватия (–21%). Экспорт из Германии в Россию за этот период снизился на 13,4% (на 11,1 млрд евро).

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью «Известиям» сказал, что Германия страдает из-за ограничительных мер сильнее всех в Европе. Ссылаясь на данные Кильского университета, он заявил, что потери Германии составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Ежемесячно страна теряет 618 млн евро (7,4 млрд евро в год), добавил он.

Но эти суммы все равно капля в море, т.к. ВВП Германии составляет порядка 3,3 трлн евро, т.е. потери даже самой пострадавшей страны ЕС эквивалентны всего около 0,2% ее ВВП.

Также, бывший итальянский сенатор Роберто Мура во время визита в Россию в июле 2018 года заявил, что Италия сильно страдает от санкций, и его слова с удовольствием процитировали многие российские СМИ. По словам политика, ежедневные потери Италии составляют 7 млн евро, то есть 2,5 млрд евро в год.

Однако если рассмотреть эти цифры в контексте, то получается, что потери Италии составляют чуть больше 0,1% ее ВВП, что существенно меньше, чем теряет Германия, и в десятки раз меньше, чем Россия.

Контрасанкции — продовольственное эмбарго — заметно ударило по самой же России. Начался рост цен на продукты: продовольственная инфляция в 2014 году составила 15,4%, в 2015 году — 14%. Снизилось и качество продуктов. В 2015 году глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что доля фальсифицированной молочной продукции (с использованием растительных жиров) в России составила 11%, а среди некоторых видов продукции — до 50%.

Запад проще переносит санкции

Экономика Европы и США значительно легче переносят взаимные санкции с Россией, поскольку имеют большой запас прочности, которого нет у российского государства, считает специалист Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

«Во-первых, санкции нанесли заметный экономический ущерб России. Пострадала ее внешняя торговля, конкурентоспособность ее компаний, а также ее инвестиционная привлекательность. Санкции усилили негативное влияние сырьевой конъюнктуры на экономику, затормозили и без того вялый экономический рост», — пишет он в своем докладе.

Во-вторых, считает он, санкции ударили по Евросоюзу как основному торговому партнеру России. Однако общий объем экономики ЕС позволяет переносить эти потери значительно легче в сравнении с Россией. «Ущерб экономике ЕС оценивается в доли процента, тогда как экономике России — в единицы процентов», — утверждает Тимофеев. Наконец, экономика США остается практически неуязвимой к санкциям, полагает он.

Ущерб российской экономике от новой волны санкций США, которая ожидается до конца 2018 года, может составить еще 1,2-1,3% ВВП России, полагает президент НИИ мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.

По прогнозу ВШЭ, санкции США, введенные в апреле 2018 года, увеличат отток частного капитала в нынешнем году на $20 млрд (с $29 до $49 млрд), а прямые потери от снижения экспорта при неизменных ценах на нефть приведут к повышению среднегодового курса доллара на 3,5-4 рубля (с 57 рублей без санкций до 60,5-61 рубля). Кстати, в начале августа курс доллара составил уже 63,3 рубля. Наконец, ожидаемый рост ВВП в 2018 году составит 1,7% вместо прогнозируемого ранее 1,9%, считают в ВШЭ, что почти вдвое ниже темпов роста мировой экономики.

«Ситуация ухудшится в случае введения ответных санкций со стороны России. Размер российской экономики на порядок меньше экономики США, а это означает, что сколько-нибудь чувствительные для США санкции ударят по России гораздо сильнее», — говорится в исследовании ВШЭ.