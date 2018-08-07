В Таджикистане снова проблемы с доступом в интернет

Власти Таджикистана заблокировали доступ к ряду интернет-сайтов после недавнего убийства четырех иностранных туристов, совершенного предположительно группой молодых людей, присягнувших на верность «Исламскому государству».

В минувшие выходные были недоступны многочисленные веб-сайты, в том числе такие новостные ресурсы как «Азия-Плюс» и «Радио Озоди», а также социальные сети Facebook и Twitter. Некоторые пользователи жаловались на полное отсутствие доступа к интернету.

Ни Служба связи, регулирующая коммуникационный рынок, ни представили компаний, предоставляющих интернет, не сделали официальных заявлений, подтверждающих или отрицающих, что они стоят за этой проблемой. Хотя практика блокировки веб-сайтов после ухудшения обстановки в республике – модель не новая, и таджикские власти ее применяют с 2012 года. Но в этот раз Служба связи осуществила блокировку без участия интернет-провайдеров.

Начиная с этого года власти запретили местным операторам фиксированной и мобильной связи покупать интернет-трафик у соседних стран. Решение было обосновано информационной безопасностью страны. Интернет-провайдеры теперь должны покупать интернет у Единого коммутационного центра (ЕКЦ).

Чиновники утверждают, что через ЕКЦ проходят все мобильные звонки и интернет-трафик всех игроков рынка. Что еще более важно, ЕКЦ принадлежит государственному оператору связи «Точиктелеком», который, в свою очередь, находится в ведении Службы связи. Это фактически превратило весь сектор в прибыльную монополию, которой руководит глава службы Бег Сабур, отец одного из зятьев президента Эмомали Рахмона.

Хотя причины последней блокировки интернет-сайтов не ясны, большинство пользователей склоняются к тому, что она связана с убийством четырех велосипедистов вблизи города Дангара в конце прошлого месяца. Сначала правительство попыталось обвинить в убийстве запрещенную Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), но позже властям пришлось выкручиваться из ситуации, так как в интернете появилось видео о присяге предполагаемых нападавших на верность «Исламскому государству». Теперь официальная версия заключается в том, что ПИВТ работала в союзе с ИГ.

Но есть и другие, возможно, дополнительные или альтернативные объяснения блокировки интернета. В последние недели наблюдается всплеск онлайн-активности пользователей, критикующих правительство из-за ряда серьезных нарушений прав человека.

В частности, власти запрещали вывезти для срочного лечения тяжелобольного четырехлетнего внука лидера ПИВТ Мухиддина Кабири. Запрет, по всей видимости, был частью государственных репрессий в отношении Кабири. Пользователи соцсетей подписывали и распространяли онлайн-петицию до тех пор, пока Хамзе Тиллозоде не выдали паспорт и не выпустили его из страны вместе с матерью.

В настоящее время также проводится еще одна онлайн-кампания в знак протеста против вердикта в отношении журналиста и юмориста Хайруллы Мирсаидова, приговоренного в прошлом месяце к 12 годам тюрьмы. Критики считают, что решение суда было вынесено на основании сфабрикованных доказательств.

4 августа таджикские пограничники, как сообщается, сняли с рейса в Стамбул 10-летнюю дочь проживающей за границей политической активистки Шабнамы Худойдодовой. Протестная кампания с хэштегом #FreeFotima уже начала распространяться в соцсетях.