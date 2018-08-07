Россия: Рынок труда с ограниченными возможностями

Официальный уровень безработицы среди инвалидов в четыре раза выше общей безработицы в стране и составляет 23,7%. Бизнесу, на который возложена обязанность их трудоустраивать, проще платить небольшие штрафы и избегать необходимости оборудовать рабочие места и обеспечивать льготы, которые положены людям с ограниченными возможностями.

Однако с 2019 года штрафы могут вырасти в десятки раз, и станут для предпринимателей намного более ощутимы. Не исключено, что это окажет положительное влияние на трудоустройство инвалидов, которым пока что сложно найти подходящую работу.

Как выглядит рынок труда

В России 12 млн 111 тыс инвалидов, по данным Росстата на 1 января 2018 года. Из них официально работают 13,6%.

За два года количество трудоустроенных инвалидов сократилось почти на 1 млн человек: в 2016 году их насчитывалось 2,5 млн (20% общего числа). Как сказано в примечании Росстата, это, с одной стороны, связано со вступлением в силу федерального закона № 385, предусматривающего снижение и последующий отказ от индексации пенсий. С другой стороны, сокращение объясняется изменением методики подсчета работающих инвалидов (с 2018 года трудоустроенными считаются только совершеннолетние, проработавшие уже не более месяца, а более четырех месяцев в году).

Другими словами, часть инвалидов, по-видимому, ушли в тень, отказавшись от официального трудоустройства из-за смутной пенсионной перспективы. Дело в том, что в России инвалидам платят пенсию по инвалидности независимо от достижения пенсионного возраста. То есть инвалиды, не зависимо от возраста, могут работать и одновременно получать и зарплату, и пенсию.

По данным Росстата, в 2017 году уровень безработицы среди инвалидов трудоспособного возраста составил 23,7%, при этом в целом по стране — лишь 5,4%. По сравнению с предыдущими годами, уровень безработицы немного вырос (с 22,3% в 2015 году). В прошлом году 167 тыс человек с ограниченными возможностями обратились в службы занятости для поиска работы, из которых только половина смогли трудоустроиться. При этом инвалидов, которые хотят работать, намного больше, но лишь 18,7% из них обращаются в службы занятости.

Что мешает инвалидам работать

Инвалидам не просто трудоустроиться, и тем более найти хорошо оплачиваемую работу. Об этом косвенно свидетельствуют данные опроса, проведенного Росстатом в 2016 году (более свежие данные отсутствуют). Из него следует, что 68,7% людей с ограниченными возможностями были не вполне удовлетворены или совсем не довольны уровнем зарплаты. Хотя ради справедливости стоит отметить, что среди всего населения таких не намного меньше — 62,2%.

Росстат не ведет отдельную статистику зарплат инвалидов. В 2016 году средняя зарплата инвалидов была в три раза ниже, чем средняя заработная плата в субъекте РФ, следует из данных организации «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

«Рабочие места, предлагаемые инвалидам, во многих случаях являются недостаточно качественными и низкопроизводительными: недостаточно оборудованы, малокомфортны, а оплата труда — низкая», — сказал председатель правления Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко.

Почему инвалидов не берут на работу

Сложности с трудоустройством инвалидов во многом связаны с опасениями работодателей: они не хотят тратить дополнительные средства и усилия для взаимодействия с ними. По данным опроса рекрутингового агентства HeadHunter, проведенного в 2016 году (более поздних опросов нет), 50% руководителей компаний беспокоит необходимость оборудования специальных рабочих мест при трудоустройстве инвалидов. Кроме того, 43% опрошенных пугают сложности с увольнением таких работников. А 29% работодателей считают, что проблемы со здоровьем мешают трудовому процессу. Только 13% руководителей заявили, что их ничего не смущает при работе с людьми с ограниченными возможностями.

Прием на работу инвалидов в России рассматривается скорее как благотворительность, нежели привычный процесс. По данным HeadHunter, около 75% крупных компаний имеет в штате сотрудников с ограниченными возможностями здоровья и только 14% компаний размером до 50 человек принимают на работу людей с инвалидностью. Это объясняется тем, что у крупных компаний больше ресурсов, позволяющих оборудовать рабочие места, создавать программы поддержки и адаптации, считают рекрутеры.

Тем не менее, есть примеры небольших компаний, в которых большинство сотрудников — инвалиды. Но, как правило, такие фирмы появляются благодаря личной позиции учредителей, которые изначально рассматривают создание предприятия как социально направленный бизнес.

К примеру, петербургский предприниматель Анатолий Мовшович создал проект «Мир на ощупь», в рамках которого слепые в полной темноте проводят для зрячих посетителей экскурсии, учат готовить блюда и организуют свидания. По словам бизнесмена, проект направлен не только на получение новых ощущений, но и помогает посетителям понять, как живут слепые. Проект самоокупается, но бывают убыточные периоды, и если бы не основной бизнес Мовшовича (организация праздников), «Мир на ощупь» вряд ли выжил бы.

Как бизнес избегает инвалидов

Большинство компаний берет на работу инвалидов для выполнения требований законодательства — так ответили 63% опрошенных HeadHunter работодателей. Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» обязует все предприятия с численностью сотрудников больше 35 человек создавать рабочие места для инвалидов. Квота составляет до 3% рабочих мест для предприятий численностью 35-100 человек и 2-4% для компаний численностью больше 100 человек. Точные пределы квот устанавливают региональные законы.

Создание рабочего места между тем не всегда влечет за собой трудоустройство инвалида. Насколько известно Eurasianet.org, место может быть создано на бумаге, и при этом вечно оставаться вакантным. Формально предприятие закон выполнило, но ситуацию с трудоустройством инвалидов не изменило.

Возможно, этим объясняется, почему в России до сих пор многие инвалиды не могут найти работу, в то время как на подведомственном Роструду сайте «Работа в России» опубликовано в рамках квотирования 42 тыс вакансий на 79 тыс рабочих мест. По данным Роструда, на квотируемые для инвалидов рабочие места в 2017 году устроено всего 7,7 тыс человек.

Компании обязаны ежемесячно представлять в центры занятости населения информацию о выполнении квоты. Статистики, сколько компаний создают рабочих мест по квотам, не ведется, также отсутствует строгий контроль за соблюдением этой меры (сейчас это возложено на территориальные центры занятости, которые не являются надзорным органом). Штрафы за отсутствие рабочих мест по квотам небольшие — всего 5-10 тыс рублей.

Поэтому работодателю выгоднее заплатить штраф, чем возиться с инвалидами. Тем более, что люди с ограниченными возможностями не только нуждаются в оборудовании рабочего пространства, но и имеют льготы по сравнению с остальными работниками. Например, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 35 часов в неделю при сохранении полной оплаты труда (для всех остальных Трудовой кодекс устанавливает 40-часовую рабочую неделю). А кроме оплачиваемого отпуска сроком не менее 30 календарных дней, который инвалид может взять в любое время независимо от графика, он имеет право на отпуск без сохранения зарплаты до 60 дней в году. Инвалидов запрещено привлекать к ночному и сверхурочному труду без их письменного согласия.

Штрафы могут вырасти

В стадии обсуждений в Госдуме находится законопроект, подготовленный Минтрудом, который ужесточает ответственность бизнеса за невыполнение обязательств по трудоустройству инвалидов.

Если рабочие места не созданы или работодатель отказывается принимать на работу инвалида в рамках квоты, штраф составит для должностных лиц от 10 тыс до 50 тыс рублей, для юридических лиц — от 100 тыс до 500 тыс рублей. Если же место создано, но вакантно, предлагается взимать компенсационную выплату в фонд содействия трудоустройству инвалидов в размере не менее 7,8 тыс рублей в месяц. Если законопроект примут, то он заработает с 1 января 2019 года. Тогда избегать трудоустройства инвалидов бизнесу станет сложнее и менее выгодно.