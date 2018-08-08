Россия – среди мировых лидеров по суррогатному материнству

Россия является одной из немногих стран, где законодательно разрешены как коммерческая, так и альтруистическая формы суррогатного материнства. Это дорогостоящая услуга, но с каждый годом она становится доступнее. Услугами суррогатных матерей в России пользуются не только граждане, но и иностранцы. Особенно из тех стран, в которых такая практика под запретом.

По словам экспертов и женщин, участвующих в таких программах, в России по-прежнему негативно относятся к суррогатному материнству, в том числе из-за критики со стороны церкви, которая считает это явление аморальным и унижающим достоинство женщины.

Поэтому женщины, вынашивающие детей для своих заказчиков, часто скрывают это, как и родители, которые пользуются их услугами.

Что разрешает законодательство

Суррогатное материнство — вынашивание и рождение ребенка суррогатной матерью, которая была искусственно оплодотворена с помощью спермы мужчины и яйцеклетки женщины. Суррогатная мать вынашивает ребенка обычно за вознаграждение и не претендует на ребенка после родов, в то время как родителями такого ребенка становятся генетические отец и мать.

Согласно российскому законодательству, воспользоваться услугами суррогатных матерей могут семейные пары и одинокие женщины, которые не могут сами родить детей.

Про одиноких мужчин не говорится. Но в российской практике были случаи, когда одинокие мужчины пользовались услугами суррогатных матерей и через суд становились родителями детей, рожденных таким способом. Одиноким женщинам и семейным парам, не состоящим в официальном браке, из-за нестыковок в законодательстве с 2016 года приходится регистрировать своих детей через суд, а не через ЗАГС.

Суррогатными матерями по закону могут быть женщины от 20 года до 35 лет, подходящие по состоянию здоровья и уже имеющие минимум одного здорового собственного ребенка. При этом если женщина состоит в официальном браке, ей нужно получить письменное согласие супруга.

Также в законе указано, что «суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки», то есть такая женщина не может быть оплодотворена только спермой мужчины (необходима также женская яйцеклетка). Биологические материал берется либо у родителей, которые прибегли к услугам суррогатной матери, либо частично или полностью у доноров.

Сколько это стоит

Разброс цен на услуги суррогатных матерей большой. Оплата включает вознаграждение после родов, помесячную плату в течение беременности, разовую компенсацию расходов на одежду для беременных, доплаты в случае кесарева сечения и другие расходы.

«В среднем по рынку мамы получают 1 млн рублей, после того как зарегистрируют ребенка. Общая стоимость услуги зависит от того, сколько попыток ЭКО [экстракорпоральное оплодотворение — оплодотворение яйцеклетки вне тела женщины], какая ежемесячная компенсация, где ведут беременность, где рожают и так далее. Максимум, если это двойня, [если было] кесарево [сечение], — 3 млн рублей. В Москве чуть дороже медицина, чем в регионах, но не глобально», — сказала Eurasianet.org руководитель компании «ФертиХелп», член Российской ассоциации репродукции человека Дарья Шепелева.

«Финальный гонорар суррогатной мамы в нашем агентстве — 850 тыс рублей, — рассказала исполнительный директор Санкт-Петербургского агентства репродуктивных технологий Алена Белобородова. — Ежемесячное содержание — 25 тыс, единовременная выплата на одежду для беременных — 25 тыс Доплата за кесарево — 100 тыс, доплата за вынашивание многоплодной беременности — 200 тыс, доплата за опыт — 150 тыс Стоимость программ в Москве и Санкт-Петербурге разная, в столице выше из-за более высокой себестоимости услуг. Если считать вместе с процедурой ЭКО, то на программу родители потратят от 2,3 млн рублей».

Можно найти цены гораздо выше и гораздо ниже. В регионах, как правило, гонорар суррогатной матери меньше, чем в Москве и Петербурге.

«Оплата приблизительно 700 тыс Эта сумма хороша для первого раза, а вот для второго маловато, — рассказала Eurasianet.org суррогатная мама Екатерина из Омска. — Когда ты уже все прошла и знаешь все плюсы и минусы этого действия, то оплата поднимается практически вдвое. Если опыт есть, можно и за 1,5 млн найти».

«Платят примерно миллион. Ежемесячно — от 20 до 30 тыс рублей, за кесарево — 100-200 тыс, за двойню — 200-300 тыс, за одежду — 20-30 тыс разово», — делится своими наблюдениями и опытом с Eurasianet.org суррогатная мама Карина из Волгограда.

Часто от суррогатной матери требуется переезд на все время беременности в город, где будет проходить ЭКО и роды (часто это Москва и Петербург). Расходы на дорогу и жилье оплачивают родители.

Каковы риски родителей

По российскому закону, суррогатная мать имеет право оставить себе рожденного ребенка (до того как даст согласие на запись родителей в свидетельство о рождении). В таком случае она должна будет вернуть родителям потраченные деньги, а также выплатить штраф, если это прописано в договоре.

«В реальности таких ситуаций практически нет. Бывают они только в связи с некорректным обращением с суррогатными мамами. К примеру, биологические родители могут вовремя не платить деньги суррогатной маме. Единственный способ эти деньги получить — пригрозить, что она оставит ребенка себе. Поэтому родители должны очень четко исполнять свои обязательства», — отметила Дарья Шепелева.

По ее словам, если суррогатная мать оставит ребенка себе, родители могут обратиться в суд и доказать генетическое родство с ребенком (если был использован их биоматериал) и вернуть его.

Риски суррогатной матери

У суррогатных матерей тоже много рисков. «Даже при чудесных первых родах может произойти все что угодно: это могут быть преждевременные роды, какие-то осложнения и прочее. Также есть риск, что родители не заберут ребенка. В договоре должно быть прописано, что родители обязаны выплатить деньги и предоставить качественную и своевременную медицинскую помощь даже при отказе от ребенка», — подчеркнула Дарья Шепелева.

Проблемы могут быть разные — и со здоровьем, и с оплатой, говорит суррогатная мать из Омска. Чтобы обезопасить себя, договор нужно заверить у нотариуса, утверждает она.

«Договор не может заставить ни одну, ни вторую сторону взять на себя родительские права. Если биологические родители отказываются от ребенка, то либо суррогатная мать забирает его себе и потом подает на алименты, либо ребенка оставляет в роддоме», — отметила женщина из Волгограда.

Каков масштаб явления

Государственного учета детей, рожденных суррогатными матерями, нет. Оценки, которые дают участники рынка, сильно отличаются.

По оценке Европейского центра суррогатного материнства, «в России в год рождается как минимум 22 тыс детей от суррогатных матерей», при этом «ежегодный рост составляет не менее 20%».

Российская ассоциация репродукции человека с 1995 года собирает данные об оказании услуг с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в которые входит и суррогатное материнство. «Участие в регистре ВРТ добровольное, не участвуют только 20-25% медицинских центров. Регистр не добирает 10-15% информации по ВРТ», — сказала Eurasianet.org президент ассоциации, директор Международного центра репродуктивной медицины Владислав Корсак.

Последние данные ассоциации опубликованы за 2015 год. Тогда было принято 510 родов от суррогатных матерей, при этом в 123 случаях были двойни, в четырех — тройни (и более), в шести случаях количество новорожденных статистика не зафиксировала. Получается, в 2015 году, по данным ассоциации, суррогатные мамы родили минимум 642 ребенка. С 2005 года количество таких родов выросло почти в 7 раз.

По словам Владислава Корсака, услуги ВРТ в стране становятся доступнее: расчет число соответствующих центров (в 1995 году их было 12, в 2015 году — уже 188), часть расходов по лечению оплачивает государство в рамках системы ОМС.

«Потребность населения сейчас покрывается на 20% ЭКО-технологией [разнообразными методами искусственного оплодотворения]. Но суррогатное материнство — это 1-5% от общего числа ВТР, это самая крайняя мера при бесплодии», — отметила Дарья Шепелева.

Посчитать количество мужчин и женщин с бесплодием в России невозможно, есть только показатели спроса на услуги ВРТ и обращаемость в медучреждения по проблемам бесплодия. «Но считается, что от 10% до 20% супружеских пар в России бесплодны», — утверждает Владислав Корсак.

Иностранные родители

Услугами суррогатных матерей в России могут пользоваться и иностранные граждане. И спрос со стороны иностранцев большой. Как отметил в беседе с газетой «Коммерсантъ» президент Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, Россия находится на втором месте после США на рынке суррогатного материнства.

«В основном приезжают из тех стран, где суррогатное материнство запрещено. Это Германия, Австрия, Франция, Литва, Латвия, Эстония. Китай активно пользуется этими программами: в КНР это не запрещено, но и никак не урегулировано», — рассказывает Дарья Шепелева.

В России эта услуга стоит дешевле, чем во многих других странах, как например, в США (коммерческое суррогатное материнство разрешено в некоторых штатах). Ближайшие ценовые конкуренты России — Украина и Грузия.

По словам Владислава Мельникова, Грузию предпочитают граждане Израиля и Японии, российский Дальний Восток — китайцы, европейцы едут в европейскую часть России и на Украину.

В некоторых государствах введен мораторий на суррогатное материнство, а иногда запрет распространен только на случаи с иностранными родителями. Например, в Индии эти услуги для иностранцев были поставлены поставлены на поток, однако с 2015 года власти страны запретили суррогатным матерям оказывать услуги гражданам других стран.

Общество по-прежнему осуждает

Несмотря на то, что эта деятельность в России легальная, женщины часто скрывают, что были и или планируют быть суррогатными матерями. «От участия в таких программах российских женщин останавливает боязнь осуждения и страх, что родители могут отказаться от ребенка», — считает Карина из Волгограда.

«Многие женщины принимают это [явление] в штыки, потому что думают, что мы отдаем своего ребенка, но это не так: суррогатная мама не имеет никакого отношения к ребенку», — отметила женщина из Омска.

По словам Дарьи Шепелевой, родители чаще всего скрывают, что участвовали в таких программах. «Общество по-прежнему не готово к суррогатному материнству. Но осуждают только те, у кого есть дети, они не могут понять специфику проблемы. Они думают, что это какая-то блажь, что если у людей нет возможности родить своего ребенка, то есть еще куча вариантов: можно усыновить или жить без детей», — сказала она.

По мнению Владислава Корсака, «позицию в значительной степени формирует церковь», которая осуждает суррогатное материнство. «Ребенок от любимого человека — это не блажь», — убежден он.

По мнению церкви, передача рожденного ребенка «заказчикам» противоестественна и морально недопустима, даже в случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Сам термин «суррогатное материнство» — «искажает высокое понимание материнского долга», «унижает человеческое достоинство женщины», тело которой «рассматривается как своего рода инкубатор», говорится в сообщении церкви.

Церковнослужители признают бесплодие одного или двух супругов серьезной проблемой, однако предлагают обращаться к врачам для его лечения или усыновлять детей.