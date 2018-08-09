Конвенция по Каспию может породить массу энергетических проектов

Конвенция по Каспию, которая, как ожидается, будет подписана в ходе предстоящего саммита в Казахстане, может стать отправной точкой для начала строительства давно планировавшегося газопровода из Туркменистана в Азербайджан.

В случае осуществления данного проекта Туркменистан наконец получит прямой доступ к сети газопроводов в Европу, известной как Южный газовый коридор. Со стратегической точки зрения, проект может оказаться еще более важным: его успешная реализация может дать импульс запуску целого ряда инициатив, связывающих Центральную Азию с Западной Европой.

«Транскаспийский газопровод станет … показательным проектом в сфере доставки энергоносителей через Каспий», – сказал Eurasianet.org Роберт М. Катлер, старший научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований при Карлтонском университете.

Сейчас большая часть экспортируемой Казахстаном в западном направлении нефти идет по суше через Россию или в танкерах по Каспию, но вслед за Транскаспийским газопроводом (ТКГ) по дну моря могут быть проложены и нефтепроводы. Причем в обход России.

На данный момент перспективы принятия нового проекта конвенции о юридическом статусе Каспийского моря, который, как ожидается, будет подписан представителями прикаспийских государств на саммите в казахстанском городе Актау 12 августа, представляются неплохими.

Если удастся хоть о чем-нибудь договориться, то это позволит отложить в сторону противостояние, длившееся с тех пор, как служившие русскому царю казаки пересекли во второй половине XVII века Каспийское море и опустошительным вихрем пронеслись по городам северной Персии. После столетий конфликтов советско-иранские договоры, подписанные в 1921 и 1940 годах, установили некое подобие согласия. Но затем развал СССР привел к появлению на карте новых суверенных государств.

Нерешенность вопроса о статусе Каспия мешала осуществлению различных инициатив, включая ТКГ, против строительства которого в частности возражали Россия и Иран. Но теперь настроение в Москве, судя по всему, изменилось.

Конвенция «разрешит очень многие спорные, неясные вопросы в том, что такое Каспий, как каспийские государства будут в будущем подходить к освоению ресурсов, разделению водных пространств и так далее», – заявил в июне замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, выступая в Госдуме.

Хотя из дипломатического тупика выбраться удалось, остаются вопросы по поводу финансовой стороны ТКГ.

«На мой взгляд, [спрос на туркменский газ] недостаточно высок по двум основным причинам, – сообщил Eurasianet.org по электронной почте Юсин Ли, преподаватель факультета политологии Енгнамского университета в Южной Корее. – Во-первых, спрос на газ в Европе в ближайшее время вряд ли вырастет. Кроме того, у Туркменистана появились конкуренты, включая средиземноморские страны (например, Египет) и Румынию».

По предварительному прогнозу Ли, сначала может быть проложена ветка газопровода пропускной способностью 10 млрд кубических метров в год. По его словам, если удастся сбывать эти объемы газа по той же цене, по которой сейчас торгует в Европе «Газпром» – т.е. порядка $231,5 за тысячу кубометров – то Туркменистан может ежегодно зарабатывать по $2 млрд.

Это кругленькая сумма, но кто возьмет на себя финансирование и строительство газопровода? Ли считает, что лед вряд ли тронется, пока к проекту не проявят интерес крупные международные компании, вроде итальянской Eni.

«Однако, к сожалению, я не думаю, что такие компании появятся в ближайшем будущем», – сказал он.

Катлер придерживается более оптимистичной точки зрения, утверждая, что стоимость строительства ТКГ будет гораздо ниже тех сумм, которые иногда называются.

«Газопровод обойдется максимум в $2 млрд, скорее ближе к $1,5 млрд. Это недорого, – сказал он. – Любые суммы выше этих основаны на устаревших данных».

Кроме того, благодаря уже существующей инфраструктуре Туркменистан сможет экспортировать весьма значительные объемы.

«После запуска ТКГ Туркменистан сможет экспортировать заметно больше 10 млрд кубометров в год», – сказал Катлер.

Как только бюджет проекта примет более конкретные очертания, все остальное пойдет более гладко.

«Когда станет известна стоимость строительства, можно будет установить уровень транзитных пошлин. После установления транзитных пошлин поставщики смогут заключить с Туркменистаном договоры купли-продажи на конкретные объемы по конкретным ценам, – сказал Катлер. – Исходя из этого и будет построен газопровод».

Однако также против строительства трубопроводов по дну Каспия возражают те, кто обеспокоен потенциальным ущербом для окружающей среды. Хотя заказанные Евросоюзом и Всемирным банком экологические экспертизы, судя по всему, в значительной степени снизили уровень обеспокоенности, зеленые активисты предупреждают, что любая авария обойдется очень дорого.

«Прокладка трубопровода через Каспий сопряжена с многочисленными экологическими рисками, в том числе, в случае утечки, рисками для флоры и фауны, причем как эндемичных видов, таких как осетр и каспийский тюлень, так и перелетных птиц, останавливающихся здесь во время миграций», – сказала Кейт Уотерс, глава неправительственной организации Crude Accountability, следящей за экологическими вопросами в регионе.

Сторонники ТКГ настаивают, что благодаря технологическому прогрессу в сфере строительства трубопроводов подобные риски сведены к абсолютному минимуму.

Медведя то мы и не приметили

Загадкой остается то, почему Россия, долгое время противившаяся строительству газопроводов через Каспийское море, вдруг передумала.

Одной из предложенных аналитиками догадок является то, что Москва, исходя из геополитических соображений, старается умиротворить Евросоюз, вставляющий палки в колеса газопровода «Норд стрим 2», который сейчас прокладывается по дну Балтийского моря и является одним из столпов европейских амбиций «Газпрома».

Между тем Азер Ахмедбейли, эксперт по вопросам энергетики, пишущий для бакинского новостного агентства «Тренд», заявил в недавней статье, что Россия хочет отвести часть туркменского газа с китайского рынка, куда сейчас идет практически весь объем туркменского голубого топлива.

«Россия обнаружила, что превращение Туркменистана, находящегося на четвертом месте в мире по запасам газа, в сырьевой придаток Китая может негативно сказаться на объемах и цене будущих поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири»», – написал Ахмедбейли 17 июля.

Катлер указал на то, что «люди, от которых все зависит, не могут позволить себе так рассуждать».

«Люди, которым необходимо вести переговоры о «Норд стриме», концентрируются на «Норд стриме». Люди, которым нужно вести переговоры по Туркменистану, занимаются Туркменистаном», – сказал он.

Некоторые также считают, что Москве с большой долей вероятности удастся пресечь строительство ТКГ в зародыше, просто возобновив закупки туркменского газа, прекращенные в январе 2016 году. Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский намекнул в конце июля, что Кремль может осенью возобновить переговоры по поводу закупок газа у Ашгабата.

««Газпром» может предложить покупать газ на туркменской границе по высокой цене, либо осуществить его транспортировку на условиях, более выгодных по сравнению с южным коридором, – написал в докладе в июле Симон Пирани. – Хотя «Газпром» предпочел бы не поощрять прямого конкурента, он, возможно, также предпочтет дать конкуренту ограниченный доступ к маршруту в Европу, который он контролирует, вместо того, чтобы позволить проложить новый маршрут».