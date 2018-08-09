Узбекистан планирует отменить выездные визы

7 августа на сайте правительства Узбекистана для обсуждения был размещен проект постановления президента об усовершенствовании паспортной системы. Главным пунктом документа является отмена выездных виз.

Вместо стикеров разрешительной записи для выезда за границу правительство Узбекистана намеренно ввести биометрические заграничные паспорта, которые власти планируют начать выдавать с нового года.

Опубликованный документ был подготовлен с задержкой: президент Шавкат Мирзиёев обещал разработать положение об отмене выездных виз еще к 1 января этого года.

Узбекистан – единственная страна бывшего СССР, сохранившая практику разрешительной системы выезда. Стикер разрешительной записи, действующий два года, необходим для выезда в страны, с которыми у Узбекистана визовый режим. Без этой записи узбекистанцы могут посещать только девять постсоветских государств.

Для получения разрешительной визы гражданин Узбекистана должен обратиться в Отдел виз и регистрации, который находится в ведении Министерства внутренних дел. За оформление стикера, который вклеивается в биометрический паспорт, необходимо заплатить сбор в размере 91150 сумов ($11,5). Процесс оформления разрешения на выезд занимает примерно месяц.

При этом законодательство позволяет отказать в выдаче выездной визы по довольно размытой формулировке – «нецелесообразность поездки». По этой причине власти не раз запрещали покидать страну правозащитникам, активистам, журналистам и даже деятелям искусства.

Между тем, согласно опубликованному проекту правительственного постановления, в республике вводится идентификационная электронная карта (ID-card), которая будет использоваться только внутри страны для установления личности при получении государственных услуг.

Необходимость получения еще одного документа смутила узбекистанцев, оставивших комментарии на правительственном портале.

«Не надо что-то мудрить, выдумывать. Уберите биометрический паспорт гражданина Республики Узбекистан, перекиньте его функции на ID карту, – написал Шахбоз Набиев. – Просто посмотрите, как это работает в развитых странах. Паспорт внутри страны – очень непрактично, неудобно, в отличие от ID».

