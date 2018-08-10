Туркменистан: Власти кормят народ смесью полуправды, неправды и самоуспокоительных фантазий

Совещание правительства Туркменистана, состоявшееся на этой неделе, предсказуемо представляло собой смесь полуправды, неправды и самоуспокоительных фантазий.

Заявленная повестка дня заседания кабинета министров, которое состоялось 3 августа и которое провел президент Гурбангулы Бердымухамедов, заключалась в обсуждении «работы отраслей экономики за прошедшие семь месяцев». На этом совещании многое нужно было бы обсудить, учитывая безудержную инфляцию, дефицит продуктов и всевозможные сопутствующие проблемы. Но вместо этого была привычная мешанина из разного рода сомнительных цифр.

Например, правительство заявило, что за отчетный период рост экономики составил 6,2%, в то время как «в целом производство» выросло на 4,4%. Поскольку ВВП – это как раз показатель общего объема производства, возможно, под «производством в целом» имелся в виду реальный ВВП, который учитывает инфляцию. Тогда инфляция составляла бы ничтожные 1,8% процента, что гораздо меньше 100 с лишним процентов, как она оценивается в рамках проекта по изучению проблемных валют Института Катона.

Далее на заседании кабинета министров прозвучало заявление, что в этом году, по сравнению с прошлым годом, среднемесячные зарплаты выросли на 9,1%. Это определенно указывает на то, что инфляция выше 1,8%, но даже если этот показатель правильный, он, по всей видимости, не учитывает, что за последний год курс туркменского маната значительно снизился на местном черном рынке.

Помимо этого, цифры, представленные на заседании кабинета министров, сообщали о том, что государственные предприятия выпустили продукции на 3,6% больше, а их общая прибыль увеличилась на 50,2%. Хотя цены на энергоносители действительно выросли, львиную долю всего объема продаж в Туркменистане составляет экспорт газа в Китай, а условия этого договора неизвестны.

Проверить хвастливые заявления властей невозможно из-за нежелания туркменского правительства хотя бы когда-нибудь предоставить какие-либо фактические данные.

Может быть, Ашгабат попросту фальсифицирует цифры, как показано в репортаже от 6 августа, опубликованном работающим за пределами страны информагентством «Хроника Туркменистана». Издание провело расследование в связи с появившейся в государственных СМИ информацией о том, что в стране приступили к производству 100 000 компьютеров для детей, которые будут готовы к новому учебному году. Между тем в репортаже уточняется, что внутренняя электроника будет поставляться из Китая, а в Туркменистане будут только собирать пластиковые корпуса.

Одно особенно странное, в советском духе заявление, прозвучавшее на заседании кабинета министров, состояло в том, что «Туркменхимия», государственная химическая компания, перевыполнила план в два раза. Это тем более интересно в свете открытия Гарлыкского калийного рудника и горно-обогатительного комбината, состоявшегося в прошлом году. 1 августа на сайте финансовой информации Marketwatch был опубликован пресс-релиз, в котором отмечается, что Гарлык борется с потоками грунтовых вод, а комбинат, «как утверждается, производит около 100 тонн в год (коэффициент использования составляет 7%)». Возможно, коэффициент использования и вырос вдвое с 3,5%, но оснований для торжества тут мало.

Из репортажей государственного новостного агентства ТДХ, всего лишь повторяющих заявления, сделанные правительством, тем не менее становится ясно, что не все так хорошо. 31 июля издание сообщило, что Бердымухамедов освободил Доврана Оразмырадова от должности министра торговли и внешнеэкономических связей, назначив на его место Амандурды Ишанова. Быть может, Оразмырадов был снят с должности за низкие показатели. Не было объявлено, какие функции теперь он будет выполнять, хотя ТДХ написало, что он был освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу».

2 августа агентство ТДХ сообщило, что Ахмет Гылычурдыев был уволен с должности председателя Государственного коммерческого банка «Туркменбаши» за некие «серьезные недостатки» в работе. Чтобы никто не подумал, что не за горами важные перемены, на должность Гылычурдыева был назначен его заместитель – Джумагалыч Джумагалыджов.

Отказ высказываться по поводу актуальных проблем страны – даже по поводу любой настоящей неприятности – это, безусловно, в духе того, что можно ожидать от туркменских государственных СМИ. Так, в редакционной статье от 1 августа, в которой ТДХ коснулось темы вклада Туркменистана в международные усилия, направленные на поддержку Афганистана, не было ни одного упоминания о происходящем там конфликте, не говоря уже о факте, что столкновения имели место на туркменской границе.

«Хроника Туркменистана» и «Альтернативные новости Туркменистана» (еще одно издание, вынужденное работать за рубежом) на прошлой неделе опубликовали статьи, в которых яснее освещаются некоторые аспекты экономики.

В одной из статей основное внимание уделяется проблемам малого и среднего бизнеса, и говорится, что условия настолько плохи, что главные торговые центры столицы пустуют более чем наполовину. Остающиеся на плаву компании во многом зависят от связей в правительстве. А магазины, где есть покупатели (как свидетельствует опубликованная «Хроникой Туркменистана» фотография супермаркета под названием Kamil Market), сталкиваются с дефицитом основных продуктов, таких как сахар.

«Альтернативные новости Туркменистана» рассказывают, как туркменские граждане вынуждены получать «справку об отсутствии судимости», чтобы устроиться на работу. В репортаже говорится об огромных сложностях, связанных с получением этого документа, и об отсутствии онлайн-сервисов. Также упоминается, что обычный размер взятки, которая требуется для получения этого документа, составляет 400 манатов, что равно $113 по официальному курсу, в то время как по преобладающему курсу черного рынка эта сумма ближе к $20.

Подобные справки также нужны для выезда за границу, и это лишь одна из множества мер, которые применяет правительство, чтобы ограничить право своих граждан на свободное перемещение. Об одном из недавних несправедливых действий такого рода написала 31 июля «Хроника Туркменистана», сообщив, что шестью днями раньше 19 пассажиров, которые, по информации издания, все были выпускниками школ и надеялись продолжить обучение в Турции, не были допущены на рейс в Стамбул. Причины, по которым им было запрещено покидать страну, названы не были. То же издание ранее утверждало, что туркменским гражданам младше 40 лет полностью запрещено выезжать за пределы страны, хотя в начале июля оно сообщило, что этот запрет, похоже, был снят. Последний репортаж вызывает опасения, что запрет был введен снова.

На заседании кабинета министров Бердымухамедов дал указание направить усилия на развитие внешней торговли. Однако до сих пор не поступало никаких дальнейших сведений в связи с появившимся на прошлой неделе сообщением о почти достигнутом соглашении между Туркменистаном и Ираном, которое положит конец их газовому спору. Как бы то ни было, сетевое издание «СНГ.Сегодня», которое находится в России, но постоянно одаривает Туркменистан восторженным освещением происходящих там событий, сообщило, что заместитель министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Карар Маммедов встретился 3 августа со своим иранским коллегой Моджтабой Хосротаджем и они обсудили меры по расширению торгового сотрудничества.