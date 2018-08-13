Челночная торговля между Турцией и странами бывшего СССР бурлит, несмотря на кризис

В Лалели – торговом районе Стамбула – час пик, и молодые грузчики везут тележки, доверху наполненные плотно упакованной в тюки одеждой.

Шумные магазины этого района предлагают товары, пользующиеся спросом в странах бывшего СССР: блестящие вечерние платья, хиджабы, поддельные блузки Gucci. Многие из покупателей – женщины из России и Средней Азии.

Лалели является тем местом, откуда берет свое начало так называемая челночная торговля. Именно здесь покупатели со всего бывшего CCCР закупают товары для продажи на базарах и в бутиках в своих странах. Торговля является одним из важнейших связующих звеньев между Турцией и странами бывшего Союза, а рука об руку с экономическим сотрудничеством идет и культурный обмен.

Понятие «челночная» (или «чемоданная») торговля возникло сразу после распада СССР, когда женщины из стран бывшего Восточного блока приезжали в Стамбул на автобусах и заполняли свои чемоданы до отказа одеждой, предназначенной для продажи по возвращении домой. Теперь этот вид торговли перерос свое скромное название, превратившись в многомиллиардный бизнес, привлекающий покупателей со всего мира.

Крупнейшим рынком сбыта для товаров, приобретенных в Лалели, является Россия, за которой следуют Украина, Казахстан и Узбекистан, отметил генеральный секретарь Ассоциации промышленников и предпринимателей Лалели (LASİAD) Шерафеттин Юзюак (Şerafettin Yüzüak).

Закупщики товаров, которые владеют магазинами розничной торговли в своих странах, приезжают в Лалели, чтобы приобрести оптом одежду, отвечающую вкусам их соотечественников. Магазины под названиями вроде «Ideal Carolina» и «Mood Life» украшены роскошными витринами и яркими вывесками.

Но рынок в Лалели обслуживает не только граждан бывшего Союза, сказал Eurasianet.org Юзюак. «В Лалели приезжают люди примерно из 150 стран. Если перечислять отдельно страны, то крупными клиентами рынка являются предприниматели из Африки. Приезжают также закупщики из Малайзии, Уругвая, Бангладеш, Пакистана, Туниса и Марокко, из всех балканских стран и государств Ближнего Востока».

Хотя объемы торговли увеличились и она обрела более официальный характер, сюда по-прежнему продолжают приезжать мелкие покупатели со своими чемоданами.

Заметное присутствие граждан из постсоветских государств также отмечается в ряде соседних районов. Близлежащий Аксарай полон грязных авторемонтных мастерских и ночных клубов с сомнительной репутацией. Здесь раскинулся неблагополучный район, известный как квартал красных фонарей: многие работники секс-индустрии оказались здесь, став жертвами торговли людьми в Восточной Европе. Тут также расположены многочисленные рестораны, предлагающие блюда грузинской, азербайджанской, уйгурской, русской и других кухонь. Имеется автобусная станция, которой часто пользуются пассажиры, совершающие длительные поездки в Тбилиси или Ереван.

Вниз по холму от Лалели находится Кумкапы – захудалый квартал на побережье Мраморного моря с выстроенными в линию разрушающимися историческими зданиями, усеянный старыми греческими и армянскими церквями. На сегодняшний день это, пожалуй, самый многонациональный анклав в Стамбуле: на главной улице можно услышать десяток или более разных языков пока наконец не наткнешься на кого-нибудь, говорящего по-турецки.

Как и клиенты в Лалели, обитатели Кумкапы приезжают сюда со всего мира, однако особенно заметно присутствие граждан бывших советских республик, включая Армению, Узбекистан и Туркменистан. Здесь расположены десятки ресторанов узбекской кухни. Кумкапы также является местом сосредоточения многочисленных грузовых компаний, отправляющих купленный в Лалели товар за границу. В обоих районах часто встречаются вывески на кириллице, объявления на турецком языке о поиске русскоязычной сотрудницы, а также листовки о сдаче комнаты в коммунальной квартире, небрежно написанные от руки на узбекском языке.

Вся торговля идет за доллары, которыми расплачиваются уже не только за одежду. «Даже чистильщики обуви в Лалели берут оплату в долларах, – сказал Юзюак. – Поставщики, контрактные производители и [портные], узнав, что [продавцы в] Лалели зарабатывают в долларах, начали выставлять счета в долларах. Владельцы магазинов платят арендную плату в долларах».

Таким образом, несмотря на то, что стоимость турецкой лиры значительно снизилась по отношению к доллару за последние несколько лет, это не принесло прибыли торговцам в Лалели. «Они получают доход в долларах, но и расходы они тоже несут в долларах», – подчеркнул Юзюак.

Многие владельцы турецких магазинов говорят по-русски. Однако, несмотря на то, что граждане бывших советских республик все еще остаются самыми выгодными покупателями, торговля понесла урон из-за спада в российской экономике в результате западных санкций, введенных после аннексии Крыма.

«В результате наложенных на Россию санкций Европейского Союза и их воздействия на российскую экономику бизнес уже не тот, что был раньше», – сказал Юзюак. «Например, если раньше российский покупатель приезжал и тратил 10-20 тыс долларов в течение одного или двух дней, теперь тот же самый покупатель приезжает и тратит 3-4 тыс долларов».

Местные СМИ сообщили, что продажи в Лалели достигли отметки в 8,6 млрд долларов США в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Но затем последовали санкции, и уже в следующем году эта отметка рухнула до 5,5 млрд долларов.

Но смягчить удар помогла торговля с другими частями мира. На сегодняшний день магазин детской одежды Сефера Сарычобана (Sefer Sarıçoban) ориентируется главным образом на покупателей из Алжира, Туниса, Ливана и Ирака. «Когда покупатели из арабских стран не приезжают, продажи снижаются», – сказал Сарычобан.

Хотя владельцы магазинов в Лалели жалуются, что объем закупок, осуществляемый русскоговорящими покупателями, снизился, торговля продолжает бурлить, что видно невооруженным глазом во время посещения района. В один из недавних летних вечеров на тротуарах стоял гул голосов: люди делали последние покупки, а продавцы торговали нарезанными арбузами на углах улиц. «Пустующих магазинов нет, – сказал Сарычобан. – Дела, возможно, идут не так, как раньше, но люди все же пытаются вести бизнес».