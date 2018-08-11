Таджикистану угрожает «Исламское государство», а глава МВД занимается постановкой пьесы

В то время как внимание мирового сообщества приковано к убийству иностранных туристов в Таджикистане, ответственность за которое взяло на себя «Исламское государство», главный милиционер страны занимается постановкой собственной пьесы.

13 августа на подмостках театра имени Абдулкосима Лохути в Душанбе состоится показ спектакля по пьесе «Дили модар» (Сердце матери), написанной министром внутренних дел Рамазоном Рахимзодой.

Как сообщает Радио «Озоди», в пьесе рассказывается история студента Хуршеда, который вступил в ряды «Исламского государства» в Сирии. Но главным героем произведения, как подсказывает название, является мать юноши. Женщина отправляется в Сирию на поиски сына, который ее там и убивает. Юноша потом осознает свою ошибку, но исправить ее уже не может.

Все расходы на костюмы и декорации, как сообщает Радио «Озоди», взяло на себя Министерство внутренних дел. На последней репетиции присутствовали сам автор и глава Госкомитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.

«Дили модар» – не первое произведение министра. По сообщению пресс-службы его министерства, на счету Рахимзоды, который пишет и публикуется под псевдонимом «Нихони» (Скрытый), не менее 120 книг и монографий.

Согласно официальной биографии, хотя Рахимзода имеет профильное образование, окончив милицейскую академию, он с детства увлекается сочинением стихотворений. Любовь к литературе он пытается привить и своим подчиненным. В органах внутренних дел регулярно проходят творческие вечера с участием поэтов и писателей. МВД также периодически объявляет конкурсы на лучших чтецов стихотворений или лучшее сочинение.

В 2016 году Рахимзода под псевдонимом «Нихони» написал поэму из 55 двустиший под названием «В восхвалении Лидера Нации», посвященную президенту Эмомали Рахмону. Глава ГКНБ Ятимов, написавший рецензию к поэме, назвал Рахмона героем, жертвующим собой ради народа.

«Его опыт позволяет предвидеть угрозы обществу. Он своевременно может уберечь страну от современных угроз», – написал Ятимов.

Еще одно стихотворение Рахимзоды под названием «Ту меарзи» (Ты достоин), тоже посвященное Рахмону, легло в основу песни, которую исполнил семейный квартет – эпатажные сестры Шабнам и Фарзона, супруг последней и мать молодых женщин, Сурайё Касымова.

В то время как Рахимзода и Ятимов заняты своим творчеством, за последнюю неделю вновь дали о себе знать сторонники «Исламского государства». Абу Усама Нораки, выходец из Таджикистана, примкнувший к террористической организации, разместил на YouTube свое видеообращение, в котором заявил, что убийство четырех иностранных туристов было «первым звонком», и пообещал, что ИГ продолжит совершать подобные акты. Позже обращение с видеохостинга было удалено.

При этом таджикские власти отказываются официально признать, что за терактом стояло «Исламское государство». Они обвиняют в нападении членов запрещенной оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Эта версия была несколько подорвана видеозаписью, на которой молодые люди, подозреваемые в теракте, присягали ИГ, но власти утверждают, что это была попытка ПИВТ ввести всех в заблуждение.