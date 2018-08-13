Сообщается о гибели людей в авиакатастрофе в горах Таджикистана

На новостном таджикском веб-сайте сообщалось, что в результате крушения вертолета с альпинистами на борту, которые после восхождения возвращались в лагерь, погибли три туриста и два члена экипажа.

Агентство «Азия-Плюс» сообщило вечером 13 августа, что на место происшествия прибыли спасатели, они занимаются поиском оставшихся в живых.

Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 12 августа вертолет Ми-8 потерпел крушение. На борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа. Причины аварии пока не известны.

Другие местные СМИ, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщили, что все люди на борту выжили. Но установить четкую хронологию событий проблематично. Также безуспешными остаются попытки получить хоть какую-то официальную информацию от КЧС.

Согласно другим неподтвержденным данным, которые сообщают пользователи соцсетей, среди альпинистов были 11 граждан России, а остальные туристы были из Беларуси и Испании. Все члены экипажа были таджикскими гражданами. Но и эту информацию даже спустя сутки после крушения никто из официальных источников не подтвердил.

Вертолет направлялся к подножью ледника Фортамбек, где располагается базовый лагерь для альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, высочайшую точку Памира (ее высота составляет около 7,5 тыс метров). По данным «Азия-Плюс», экспедиция была организована компанией PamirPeaks, которая имеет эксклюзивные права на поднятие альпинистов на пик Сомони. Стоимость восхождения на человека составляет $5 тыс.

Этот инцидент в очередной раз стал доказательством того, что в Таджикистане не хватает специализированной техники для проведения высотных спасательных операций. Комитет по чрезвычайным ситуациям в прошлом отмечал, что у него нет собственных спасательных вертолетов.

«В случае необходимости мы арендуем вертолеты у Министерства обороны», - сказал представитель комитета в прошлом году.

Потерпевший крушение Ми-8 является одним из наиболее широко используемых типов воздушных судов на постсоветском пространстве. И не раз с таким типом вертолета случались аварии со смертельным исходом, в том числе и в Таджикистане.

В октябре 2010 года Ми-8, принадлежащий Национальной гвардии, разбился во время спецоперации на востоке страны. На его борту были 28 бойцов группы «Альфа». Все они погибли.

Совсем недавно, 9 июля, военный вертолет Ми-8 был вынужден совершить жесткую посадку в горах во время спасательной операции в соседнем Кыргызстане. Авария, в которой по случайности никто не погиб, была вызвана ветреными условиями.