Россия: Бизнес переживает страховой случай

В 2017 году сократились объемы большинства видов страхования бизнеса, поскольку предприятия снижают расходы (даже на обязательные виды страхования), а страховые фирмы увеличивают количество отказов в выплатах. Компании отказываются от страхования, надеясь в чрезвычайных ситуациях на помощь государства, но бюджетных средств на эти цели не хватает.

Наиболее тяжелая ситуация в сельском хозяйстве. С 2017 года региональные власти получили право определять, пойдут ли государственные субсидии на поддержку агрострахования или будут направлены на другие виды поддержки сельского хозяйства. В результате количество полисов, полученных с господдержкой, упало и продолжает сокращаться в 2018 году.

Наконец, страхование в сфере предпринимательских рисков, по мнению экспертов, не отвечает потребностям бизнеса. Он хочет быть застрахован от изменений в налоговом законодательстве, от падения спроса из-за проблем в экономике, от действий госструктур, но ни одна страховая фирма не согласится на такую страховку.

Малый бизнес предпочитает рисковать

Подавляющее большинство малых и средних предприятий (МСП) не пользуются страхованием. Без учета обязательных видов страхования в сфере управления автотранспортом (ОСАГО), доля предприятий, использующих обязательные виды страхования, невелика. Так, по данным опроса Центробанка, 9% предприятий страхуют принадлежащие им опасные объекты и 14% — страхуют ответственность перевозчика перед пассажирами.

Добровольными видами страхования пользуются 38% компаний. Из них 13% прибегают к страхованию имущества (транспорта, грузов, сельскохозяйственных объектов), 11% — к добровольному страхованию гражданской ответственности, 2,4% страхуют предпринимательские риски, 2% — финансовые риски.

Агрострахование не работает без господдержки

Начиная с 2011 года, когда появилась программа господдержки сельхозстрахования, больше 80% полисов аграрии покупали с ее использованием. Например, в 2016 году доля таких договоров составила 86,7% страхования в сельском хозяйстве, в 2015 году – 82,8%, говорится в данных ЦБ.

С 2017 года разные виды господдержки агропромышленных компаний (в том числе связанные со страхованием) вошли в так называемую «единую субсидию», и региональные власти получили право решать, куда направить эти средства — на поддержку страхования или другие цели. В результате в 2017-2018 годах в секторе агрострахования произошло сильное падение, а урожай оказался без страховой защиты во многих регионах.

К примеру, в 2017 году объем сборов по сельскохозяйственному страхованию сократился на 60,1% до 3,9 млрд рублей, площадь застрахованных посевных площадей снизилась в три раза и составила 1,3 млн га против 4,1 млн га в 2016 году. При этом объем премий по несубсидируемому страхованию вырос незначительно – с 1,29 до 1,54 млрд рублей.

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), 94% договоров без господдержки в 2017 году составляло страхование поголовья личных подсобных хозяйств, а не предприятий или урожая. Это, по-видимому, говорит о том, что без субсидирования агрострахование сельхозпредприятиям невыгодно.

В 2018 году ситуация продолжает ухудшаться: страховые фирмы в первом квартале застраховали сельских производителей на 700 млн рублей, что ниже аналогичного показателя 2017 года на 23%. В том числе по господдержке — на 181,2 млн рублей, или в 3,3 раза ниже предыдущего года.

При этом объем выплат растет, что, вероятно, говорит о высоких рисках бизнеса в АПК. За первый квартал 2018 года выплаты по страховым случаям составили 584,7 млн рублей, увеличившись на 34,7%.

Аграрии продолжают надеяться на помощь государства в случае потери урожая или поголовья. В 2018 году в федеральном бюджете на компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в результате ЧС природного характера, заложен 1,9 млрд рублей. Однако к середине июля различные чрезвычайные ситуации уже случились в 17 субъектах РФ, сумма убытков по ним — не менее 2 млрд.

В начале июля 2018 года Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования». Важным изменением является отмена порогового значения гибели урожая для признания страхового случая (сейчас — 20%), а также расширение перечня подлежащих страхованию рисков, что должно сделать полис более доступным, поясняют в НСА.

Эксперты считают, что ситуацию может улучшить только выведение агрострахования из состава «единой субсидии» и выделение его в отдельное направление. Такие планы у правительства есть.

Полисы дешевеют, отказы растут

В 2017 году предприниматели и юридические лица застраховали грузы на 18,5 млрд рублей (минус 6,6% по сравнению с 2016 годом). По этому виду страхования существенно выросло количество отказов в страховой выплате (5 тыс случаев, что больше на 64,1% в сравнении с 2016 годом), а средняя выплата уменьшилась в два раза до 45,1 тыс рублей, по данным Агентства финансовой и экономической информации. Все это делает страхование грузов менее привлекательным для бизнеса.

Сектор страхования имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов) сильно зависит от наличия крупных проектов с государственным участием, отмечают специалисты Национального рейтингового агентства. Именно этим фактором объясняется скачок объема премий в первом квартале 2018 года, считают в агентстве: он вырос сразу на 33% до 34,3 млрд рублей. По словам экспертов, главными пользователями имущественного страхования бизнеса являются крупные компании и заемщики, которые страхуют взятое в кредит имущество по требованию банков.

К примеру, ТЦ «Синдика» в Подмосковье, где в октябре 2017 года произошел крупный пожар, был застрахован из-за того, что объект находился в залоге у банков. Владельцы ТЦ получили 3,6 млрд выплаты, однако более 800 арендаторов ТЦ, сумма ущерба которых эксперты оценили в 6 млрд рублей, остались без компенсаций, потому что не были застрахованы.

Предпринимательский риск

В секторе страхования финансовых рисков в 2017 году заметный рост — плюс 25% к предыдущему году (26,5 млрд рублей премий). При этом 60,4% из 21,4 млн договоров заключено с физическими лицами, а средняя премия составила всего 1200 рублей. Вероятно, частные инвесторы стали рассматривать биржевые спекуляции как более рискованный вид деятельности и обратились к страхованию.

За 2017 год страховые компании собрали 9 млрд рублей премий по предпринимательским рискам, что составляет 0,7% общего объема (1,3 трлн) страхового рынка страны. Рост составил 1,6%, количество договоров упало на 15,5%. Выплаты превысили сборы и составили 11,2 млрд рублей. Таким образом, уровень выплат в 2017 году на 24,1% превысил сборы, в 2016 году — на 56,6%. Убыточность этого вида страхования очевидно является причиной более жесткого отношения к страхователям и отказ работать по многим видам рисков.

«Страховать бизнес от действительно интересующих его рисков, например, изменения в налоговом законодательстве, а также обесценивание денежной единицы; введения новых законов, ограничивающих ведение определенных видов деятельности; снижения спроса из-за нарушений в экономической ситуации в стране; потери главных специалистов организации; действий государственных органов или влияния санкций не будет ни одна нормальная страховая компания, да и раньше это никто не страховал в силу того, что ситуация в экономике страны нестабильная и непредсказуемая», — считает Валерий Курганов, советник генерального директора страховой компании «Проминстрах» по правовым вопросам.

В России не созданы условия для страхования бизнеса, считает партнер «Первой юридической сети» Павел Курлат. «Речь идет о состоянии экономики в целом. Ограниченность свободных финансов заставляет [предпринимателей] оценивать статью расходов на страхование как не самую жизненно необходимую, — отмечает он. — К тому же отсутствуют действенные меры налогового стимулирования более активного использования страховых инструментов для защиты бизнеса — от имущества, убытков от предпринимательской деятельности до персонала».