Казахстан: полиция пытается реабилитироваться после громкого убийства

Несколько лет назад 40-летний алматинский предприниматель Сергей Лысенко, подойдя утром к своему японскому внедорожнику, обнаружил пропажу обоих боковых зеркал.



Полицейские приехали спустя два часа. Они явно не были заинтересованы в поимке преступников, сказал Лысенко Eurasianet.org.



«Они пытались убедить меня, что я, возможно, сам их потерял по дороге и не заметил. Я понял – они не собираются никого ловить», – сказал он.



Лысенко еще «повезло». В прошлом месяце аналогичное преступление привело к трагедии.



Известный фигурист, олимпийский чемпион Денис Тен застал врасплох двух автоворов, пытавшихся похитить боковые зеркала его автомобиля, и получил ножевое ранение. Он умер в больнице от потери крови. Тену было всего 25 лет.



Это послужило причиной массового возмущения и толчком к долгожданным реформам правоохранительных структур, которые теперь куда активнее борются с мелкой преступностью. Полиция утверждает, что около 90% краж зеркал в Казахстане происходит в Алматы.



«У нас число полицейских на душу населения одно из самых больших в мире. Но с преступностью от этого не лучше. Нас спасет только тотальная кадровая чистка…», – написал в Facebook известный алматинский юрист Джохар Утебеков.



«Кто вообще отвечает за нашу безопасность? Мы сами боимся людей в погонах… вместо того, чтобы чувствовать в них защитников. Денис… вступил с нелюдями в конфликт, потому что знал, что ему никто не поможет в случае кражи… Каждый сам за себя», – не сдержала эмоций продюсер и телеведущая Баян Алагузова.



Полиция быстро вычислила и арестовала двух подозреваемых. Но впереди еще более масштабная задача – улучшение имиджа правоохранительных органов в глазах общественности.



6 августа Департамент внутренних дел (ДВД) Алматы объявил, что вскоре начнет демонтаж ограждений вокруг своих зданий и установку стеклянных кабинок для встреч с гражданами. В обновленных залах ожидания будут современные туалеты. Количество операторов службы «102» удвоено. В сообщении ДВД подчеркивается, что это будут «фронт-офисы» в рамках перехода на «клиентоориентированный формат».



Общество скептически воспринимает происходящие изменения.



«РОВД [городская полиция] скоро будет клиентоориентированный, ну прям как любой банк второго уровня...», – иронично отписался в Facebook алматинский политолог Ислам Кураев.



У полиции работы – непочатый край. По данным Генеральной прокуратуры, уровень преступности в Алматы за последнее десятилетие вырос в четыре раза.



«Накопился целый ворох проблем, который когда-то должен был «выстрелить»», – сказал Eurasianet.org Андрей Гришин, обозреватель Казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законности.



Главная проблема, по словам Гришина, в том, что в Казахстане полицейские мало ассоциируются с блюстителями закона, которые помогают в беде или у кого можно искать помощи жертвам преступлений.



«Люди редко обращаются в полицию, так как опыт показывает – стражи порядка не заинтересованы в поимке преступников», – сказал он.



На практике есть множество доказательств тому, что стражи порядка часто пытаются отговорить жертв преступлений от подачи заявлений.



«Полиция старается не портить статистику раскрываемости. Чем больше зарегистрированных жалоб, тем больше процент нераскрытых преступлений», – сказал Гришин.



Такое отношение к правоохранительным структурам объясняет результаты онлайн-исследования Генеральной прокуратуры, проведенного четыре года назад, согласно которым полиции доверяет лишь 10% опрошенных граждан.



Юрист и бывший следователь Аскар Каймаков рассказал новостному порталу informБЮРО, что расследование каждого мелкого преступления – чрезвычайно объемная работа, требующая гораздо больше людей. Кроме того, профессионалы уходят из правоохранительных органов в частные структуры, где зарабатывают в несколько раз больше, добавил он.



В то же время власти явно закрывали глаза на масштабы проблемы.



В Алматы существует целая «индустрия» краденых автокомпонентов – зеркал, фар, колес, автоэмблем. Стихийные рынки и ломбарды продают использованные запчасти. После убийства Тена местные СМИ сообщили о внезапных рейдах полиции на авторынки и задержаниях продавцов.



Пока стражи порядка активизируются, многие граждане приняли собственные меры безопасности. К примеру, в алматинском магазине «Мечта охотника» сообщили Eurasianet.org, что после убийства Тена спрос на газовые баллончики вырос минимум в два раза.



В долгосрочной перспективе, однако, необходимо учитывать более глубокие социальные тенденции, чтобы эффективнее бороться с преступностью.



Эрика Марат, профессор Университета национальной обороны США, автор книги о реформе полиции в постсоветских странах, сказала Eurasianet.org, что последствия убийства Тена обнажили социальную проблему – увеличивающийся классовый разрыв между малоимущими выходцами из сел, приезжающими в города на заработки, и состоятельными гражданами. По ее словам, разные классы населения сосуществуют в одних и тех же общественных пространствах, редко соприкасаются и имеют предвзятое отношение друг к другу.



Марат указала на то, что в Казахстане была применена превентивная стратегия, аналогичная «теории разбитых окон» (подходу, использованному в Нью-Йорке в 1990-х годах, и подразумевающему строгое обеспечение порядка и предотвращение мелких правонарушений).

«Однако такие меры дискриминируют маргинальные слои населения – тех же внутренних мигрантов, только увеличивая классовый разрыв в обществе», – сказала она.



По ее мнению, проблемой также может стать и то, что масштабная реформа правоохранительных органов может быть проведена без привлечения общественности.



Марат утверждает, что аффилированные с президентской администрацией эксперты в основном учитывают безопасность процветающего среднего класса и политические приоритеты властей. Она отмечает необходимость общественной дискуссии о том, как сделать полицию способной защищать обычных людей, независимо от их статуса.



«Это позволит создать условия для реального сотрудничества государства и общества», – отметила Марат.