Талибы провели переговоры с узбекскими властями

На прошлой неделе Узбекистан посетили представители афганского радикального движения «Талибан». В Ташкенте они встретились с министром иностранных дел.

Целью переговоров, по всей видимости, являлось создание надежного канала связи между исламским движением и Ташкентом, поскольку Узбекистан стремится продвигать крупные трансграничные инфраструктурные проекты.

Делегация талибов, которую возглавлял глава катарского политического офиса движения Шир Мухаммад Аббас Станикзай, находилась в столице Узбекистана четыре дня, до 10 августа.

В официальном пресс-релизе Министерства иностранных дел Узбекистана, опубликованном по итогам визита, лишь указывалось, что «стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане». Между тем в сообщении движения «Талибан», на которое ссылается издание Asia Times, было больше подробностей. В частности, талибы сообщают, что визит состоялся по приглашению узбекской стороны, переговоры были посвящены «текущим и будущим национальным проектам, таким как безопасность железных дорог и линий электропередачи».

Судя по всему, имеются в виду проекты по расширению железной дороги и прокладке новой ЛЭП из Узбекистана в Афганистан. Но есть сомнения в жизнеспособности таких начинаний, потому как инфраструктура может быть повреждена в случае дальнейшей интенсификации конфликта в приграничных районах.

В конце марта этого года вопрос достижения договоренностей с афганскими противоборствующими сторонами по инициативам узбекских властей был поставлен под сомнения после того, как представители «Талибан» не приняли участие в состоявшейся в Ташкенте международной конференции по Афганистану. Но уже 18 июня МИД Узбекистана заявил, что дипломаты установили контакт с высокопоставленными представителями движения, проведя с ними рабочую встречу.

Политолог Алишер Самигжанов высоко оценил усилия узбекских чиновников по достижению договоренностей с «Талибаном».

«Интеграция Афганистана в крупные экономические проекты сулит Узбекистану большие дивиденды. Но это невозможно без установления контактов с талибами, – сказал Самигжанов. – Создание Узбекистаном инфраструктуры, строительство железных, автомобильных дорог возможно, если в Афганистане будет мир. Но как на это смотрят талибы, и какие требования выдвигают? Пока эта самая главная загадка».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев активно выступает за развитие экономических связей с Афганистаном. По территории Узбекистана проходит единственная железная дорога в Афганистан через мост Хайратон, и в планах узбекских властей развивать транспортную связь. Узбекистан в настоящее время занимается строительством новой линии электропередачи в Афганистан Сурхан – Пули-Хумри протяжённостью 260 км.

Азиатский банк развития выделяет $70 млн из общей суммы в $150 млн, которую планируется потратить на новую ЛЭП. Узбекистан вложит $32 млн.

Кроме того, линия электропередачи позволит электрифицировать железную дорогу Хайратан – Мазари-Шариф, соединяющую две страны. Поезда в настоящее время работают на дизельном топливе. Переход на электроэнергию поможет снизить стоимость транспортировки грузов.