Таджикистан: правозащитники просят помиловать осужденного журналиста

Суд в Таджикистане на этой неделе рассмотрит кассационную жалобу журналиста, приговоренного недавно к 12 годам тюрьмы по обвинениям, которые, по мнению правозащитников, были сфабрикованы.

Международные активисты вновь обратили внимание на дело Хайрулло Мирсаидова, которое еще совсем недавно рассматривалось в суде при почти полном молчании международного сообщества. Коалиция из 12 правозащитных организаций в своем коллективном заявлении потребовала от таджикских властей отменить приговор, так как считает его политическим мотивированным. Правозащитники также призвали представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане, присутствовать на апелляционных слушаниях, которые должны начаться 15 августа.

«Международные партнеры должны подчеркнуть, что содержание Мирсаидова в заключении будет иметь последствия для положения страны на международной арене и ее двусторонних отношений», – отметила Кэти Моррис, представитель Article 19 в странах Центральной Азии.

Представитель Норвежского Хельсинкского комитета Мариус Фоссум сказал, что демократические страны должны прекратить смотреть сквозь пальцы на нападки таджикских властей на свободу выражения мнений. Он также призвал ввести санкции в отношении таджикских должностных лиц, причастных к нарушению прав человека.

11 июля журналист был признан виновным в хищении государственных средств, подделке документов и даче ложных показаний. В дополнении к тюремному сроку суд предписал Мирсаидову возместить якобы нанесенный государству ущерб в размере 124 тыс сомони ($13,5 тыс).

Проблемы у Мирсаидова начались в ноябре, когда он опубликовал открытое письмо президенту Эмомали Рахмону с подробным описанием коррупционных схем в Согдийском областном отделе по делам молодежи и спорта.

Конфликт возник из-за того, что Мирсаидов обвинил чиновников в использовании государственного спонсорства юмористической команды КВН, которой он руководил, для покрытия своих расходов.

Все время, пока шло следствие, Мирсаидов по решению суда находился под арестом, хотя он не представлял очевидной угрозы для общества и не делал попыток к бегству из страны.

Представитель Human Rights Watch Стив Свердлоу отметил, что заявление Мирсаидова о коррупционных деяниях чиновников заслуживает похвалы, а не наказания.

«Если судебное решение в отношении него останется неизмененным, то под угрозой будет все небольшое пространство свободы слова в Таджикистане», – сказал Свердлоу.

С заявлением выступил и посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпот.

«Мы должны четко понимать, что коррупция останется непобедимой, если участники коррупционных действий будут иметь возможность оказывать сопротивление, защищать свои эгоистичные интересы и создавать условия, при которых борьба с коррупцией будет казаться опасным делом», – сказал он.

Между тем последние события, когда правительство Таджикистана было вынуждено уступить под давлением международного сообщества и активистов, дают надежду, что это обращение правозащитников будет услышано.

После развернутой активистами кампании в соцсетях и сбора подписей под онлайн-петицией власти Таджикистана выпустили из страны тяжелобольного внука лидера оппозиционной Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири.

На днях также из страны были выпущены дочь и мать таджикской активистки Шабнам Худойдодовой, проживающей за границей. На уступки таджикские власти пошли после того, как запрет на выезд из страны родных Худойдодовой привлек внимание международных правозащитников и был назван политически мотивированным актом репрессий.