Миллионы россиян живут в аварийном и ветхом жилье (и ситуация продолжает ухудшаться)

Как минимум 3,5 млн россиян живут в аварийном или ветхом жилье. Причем эксперты считают эту цифру заниженной, т.к. власти скрывают реальные масштабы проблемы.

Более того, ситуация только усугубляется: согласно прогнозам, до 2035 объем непригодного для жизни жилья будет расти почти в три раза быстрее темпов расселения людей из аварийных домов.

Новые механизмы расселения, в том числе с привлечением инвесторов, могут заработать с 2019 года, но пока не приняты. Однако даже в случае их полной реализации государству вряд ли удастся обогнать скорость пополнения аварийного фонда.

Вдобавок многие граждане недовольны обстоятельствами расселения. Одних переселяют из центра города в населенные пункты, расположенные в 50 км от города, других — в нежилые помещения, переделанные под жилье, третьих — в дома с печным отоплением.

Регионы скрывают масштабы проблемы

Расселение аварийного жилья в России началось в 2008 году. За прошедшее десятилетие, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ на 1 августа 2018 года, аварийными были признаны около 88 тыс многоквартирных домов (или более 30 млн кв. м жилья), в которых проживали свыше 1,8 млн людей. Расселить за этот период удалось только порядка 40 тыс домов (или 15,8 млн кв. м жилья).

Но масштаб проблемы старения жилья шире официальных показателей. Во-первых, не все аварийные дома включены в программу. В некоторых регионах «умышленно занижалось реальное количество аварийных домов», которые до сих пор остаются за пределами программы, утверждает глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Дело, возможно, в том, что программа реализуется за не только за счет субсидий фонда, но и частично за счет региональных бюджетов. Не исключено, что власти регионов таким образом сокращают свои расходы.

Во-вторых, в программу входят только дома, признанные аварийными, то есть представляющие опасность для жизни. А есть еще ветхое жилье, износ которого составляет 70% и которое перестало удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям. По последним данным Росстата, в 2016 году в России насчитывалось 66,4 млн кв. м ветхого жилья, что втрое больше аварийного. Сколько там живет человек, ведомство не считает, но если взять среднее количество квадратных метров на человека в России (24,9 кв. м в 2016 году), то получится, что в ветхом жилье живут как минимум 2,6 млн россиян.

Наконец, дополнительной проблемой является то, что «новое» аварийное жилье растет практически такими же темпами, с которыми расселяется старое. По прогнозу Фонда содействия реформированию ЖКХ, к 2025 году количество непригодного для жизни жилья может составить 42 млн кв. м, а к 2035 году — 85,7 млн кв.м. «Такие объемы аварийного жилья не соответствуют возможностям бюджетной системы по финансированию ликвидации аварийного жилья», — считает Сергей Степашин.

Программа переселения вызывает социальную напряженность

В мае 2017 года президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2018 года внести в Госдуму законопроект, предусматривающий создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Пока поручение не выполнено, и как в конце июля сообщил вице-премьер Виталий Мутко, законопроект будет внесен только осенью.

Нынешняя программа несовершенна и вызывает недовольство граждан. Сейчас собственники квартир в аварийном доме имеют право получить за нее денежную компенсацию исходя из рыночной стоимости или другую равноценную квартиру. Люди, живущие в неприватизированных квартирах (по договору социального найма), расселяются в другие квартиры аналогичной площади.

Однако в СМИ появлялись истории, когда вместо квартиры в центре города люди получали жилье на окраине без необходимой для жизни инфраструктуры. Например, по сообщениям, в Красноярске людей переселяют в новый микрорайон, построенный в чистом поле, где еще нет дорог и социальных объектов. Похожие случаи были в Омске и Благовещенске, когда собственников жилья переселили за 50 км от города. Некоторых граждан переселяли в дома с печным отоплением и в квартиры, переоборудованные из нежилых помещений и не соответствующие санитарным требованиям.

О том, что качество домов оставляет желать лучшего, известно президенту Путину, который в 2017 году пожурил губернаторов: «Хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязывать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается, то есть по принципу «возьми, боже, что нам негоже», ну и просто, чтобы отчитаться. Хочу повторить, важны не только сроки, но и качество жилья».

У жильцов аварийных домов возникают и другие претензии, с которыми они идут в суд. Например, недостаточное количество детских садов и школ, поликлиник, отдаленность от центра населенного пункта, от работы или места учебы. Однако «доводы такого характера правомерно не принимаются во внимание судами», — говорится в обзоре Верховного суда. Как считают в ведомстве, цель переселения не в улучшении жилищных условий, а в предоставлении безопасного жилья.

Не всех собственников устраивает предложенная выкупная цена, которую они также оспаривают в суде, и площадь новых жилых помещений. Бывают случаи, когда собственникам квартир вообще отказывают в предоставлении компенсации или нового жилья — просто выселяют на улицу. Так, к примеру, произошло в Иркутской области.

Отдельной статистики по судебным делам расселения аварийного жилья не ведется. Косвенно о масштабе проблемы можно судить по количеству жилищных споров (не считая дел о взыскании коммунальных платежей). Таких дел, по данным Верховного суда, в 2017 год рассмотрено почти 317 тыс (311 тыс в 2016 году).

Аварийные дома впишут в нацпроект

В будущем, согласно предложениям Минстроя, программу расселения могут дополнить несколькими новыми возможностями.

Кроме того, Минстрой разрабатывает национальный проект «Жилье и городская среда», в состав которого наряду с программами по развитию ипотеки, строительства нового жилья и формирования комфортной городской среды должно войти расселение аварийного фонда. Согласно проекту, к 2021 году соотношение расселяемого аварийного жилья к признаваемому аварийным должно стать сопоставимым или даже превышать его.

Для продолжения программы расселения необходимо ежегодно выделять 22,5 млрд рублей из федерального бюджета, и столько же — из региональных на условиях софинасирования. Этого хватит на то, чтобы расселять не менее 2 млн кв. м в год.

Однако, по данным Фонда содействия реформирования ЖКХ, такими темпами к 2035 году удастся расселить порядка 30 млн кв. м — это в 2,8 раза меньше, чем прогнозируемый объем непригодного для жизни жилья в России к этому сроку – 85,7 млн кв. м.