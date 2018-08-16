Антироссийские санкции обрушили валюту Казахстана

Стремительно слабеющий рубль потянул за собой казахский тенге, вызвав панику в Казахстане. Власти пытаются убедить народ, что экономике страны ничего не грозит.

Курс национальной валюты Казахстана – тенге – с начала лета снизился на 11%. В последние дни падение ускорилось. Страх перед девальвацией подтолкнул спрос на доллары США. По данным делового мониторингового агентства Ranking.kz, в июне в обменных пунктах казахстанцы купили в 2,4 раза больше американской валюты, чем в мае.

Национальный банк 13 августа заявил, что падение тенге вызвано геополитической напряженностью и американскими санкциями в отношении некоторых развивающихся стран (Россия, Китай, Турция). Регулятор сообщил, что готов в случае необходимости сгладить колебания курса валют.

Новый пакет американских санкций, рассматриваемый Конгрессом США со 2 августа, ужесточает ограничения в сфере энергетики России и в отношении государственного долга страны.

На фоне новостей о санкциях рубль сорвался в пике. Тенге отправился следом, поскольку Казахстан поддерживает тесные экономические связи с Россией.

Власти Казахстана пытаются справиться с паникой, из-за которой люди продолжают покупать доллары и оказывать давление на национальную валюту.

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов 14 августа заявил, что США при подготовке антироссийских санкций пообещали учесть экономические интересы Казахстана, сообщает новостной портал TengriNews.

Одномоментная девальвация национальной валюты в Казахстане происходила в 2009, 2014 и 2015 годах, и каждый раз приводила к резкому росту цен на большинство товаров и услуг. Последний раз тенге подешевел к доллару США в два раза.