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Таджикистан

Таджикистан: кандакори процветает и передается новым поколениям

Мы совершили поездку в Исфару, где мастера передают новым поколениям секреты этого древнего искусства.

Фото Нозима Каландарова Aug 19, 2018
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Искусный мастер и преподаватель Маъмурджон Нурматов обучает своего младшего ученика (и внука) Нуритдина резьбе по дереву. (Все фото Нозима Каландарова)

История резьбы по дереву в Центральной Азии насчитывает более тысячелетия. В Таджикистане такие мастера известны как «кандакори». 

С помощью стамесок, долот, рашпилей и деревянных молотков талантливые резчики превращают необработанные бревна в искусно отделанные надгробные плиты, книжные шкафы, решетки, пеналы для карандашей, декоративные элементы для традиционных низких столов и все что угодно еще. Самым ярким проявлением мастерства является обработка крупных бревен, которые затем превращаются в колонны и балки при строительстве мечетей и домов состоятельных граждан. 

Пример мастерства кандакори: помещение комплекса «Кохи Навруз» в Душанбе.
Пример мастерства кандакори: помещение комплекса «Кохи Навруз» в Душанбе. 

Недавно представители Eurasianet.org совершили поездку в Исфару, что на севере Таджикистана, где посетили мастерскую государственного лицея №9. Мастера этого учебного заведения передают свои навыки новым поколениям. Подмастерья начинают свой путь в возрасте 14-15 лет, тренируясь на сосновой древесине. Также в этом профессиональном лицее готовят слесарей, сварщиков и ткачей. 

Жившие на территории современного Таджикистана народы занимались резьбой по дереву задолго до арабского нашествия в VII-VIII веках. С течением времени изображения людей сменили геометрические и цветочные узоры. 

В Исфаре это мастерство передается из поколения в поколение на протяжении как минимум 11 веков. Работы местных мастеров отличаются своей сложной техникой и характерными мотивами. На севере Таджикистана наиболее распространен стиль «багдади», характерной особенностью которого являются серии простых геометрических узоров. Этот стиль чаще всего применяется при отделке дверей, столов и сундуков.

В Таджикистане сосуществуют два направления – одно склоняется в простой, народной традиции, а второе является более профессиональным и ориентированным на массовое производство. Оба направления опираются на многовековые традиции мастеров по декоративной резьбе по дереву. 

Нозим Каландаров является фотографом из Душанбе. 

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Таджикистан: кандакори процветает и передается новым поколениям

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Искусный мастер и преподаватель Маъмурджон Нурматов обучает своего младшего ученика (и внука) Нуритдина резьбе по дереву. (Все фото Нозима Каландарова)

Подмастерья в мастерской лицея №9.

Маъмурджон (слева) выбирает доски для своих учеников.

Нуритдин, которому сейчас восемь лет, является самым младшим учеником.

Мастер вырезает узоры.

Резные узоры.

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