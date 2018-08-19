Таджикистан: кандакори процветает и передается новым поколениям

История резьбы по дереву в Центральной Азии насчитывает более тысячелетия. В Таджикистане такие мастера известны как «кандакори».

С помощью стамесок, долот, рашпилей и деревянных молотков талантливые резчики превращают необработанные бревна в искусно отделанные надгробные плиты, книжные шкафы, решетки, пеналы для карандашей, декоративные элементы для традиционных низких столов и все что угодно еще. Самым ярким проявлением мастерства является обработка крупных бревен, которые затем превращаются в колонны и балки при строительстве мечетей и домов состоятельных граждан.

Пример мастерства кандакори: помещение комплекса «Кохи Навруз» в Душанбе.

Недавно представители Eurasianet.org совершили поездку в Исфару, что на севере Таджикистана, где посетили мастерскую государственного лицея №9. Мастера этого учебного заведения передают свои навыки новым поколениям. Подмастерья начинают свой путь в возрасте 14-15 лет, тренируясь на сосновой древесине. Также в этом профессиональном лицее готовят слесарей, сварщиков и ткачей.

Жившие на территории современного Таджикистана народы занимались резьбой по дереву задолго до арабского нашествия в VII-VIII веках. С течением времени изображения людей сменили геометрические и цветочные узоры.

В Исфаре это мастерство передается из поколения в поколение на протяжении как минимум 11 веков. Работы местных мастеров отличаются своей сложной техникой и характерными мотивами. На севере Таджикистана наиболее распространен стиль «багдади», характерной особенностью которого являются серии простых геометрических узоров. Этот стиль чаще всего применяется при отделке дверей, столов и сундуков.

В Таджикистане сосуществуют два направления – одно склоняется в простой, народной традиции, а второе является более профессиональным и ориентированным на массовое производство. Оба направления опираются на многовековые традиции мастеров по декоративной резьбе по дереву.