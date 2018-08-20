Казахстан: крупный ритейлер намерен судиться из-за блокировки его сайта

Попытка казахстанских чиновников ограничить возможность покупки секс-кукол через интернет стала причиной предстоящего судебного иска со стороны местной компании против правительства.

С 7 по 9 августа веб-сайт «Технодома», крупной торговой сети электроники, оказался недоступным. Местные чиновники заблокировали интернет-магазин, чтобы защитить детскую аудиторию от «взрослого» контента.

«Согласно правилам внутренней торговли товары эротического содержания должны реализовываться только в специализированных магазинах, так называемых Sex Shop», – говорится в сообщении Министерства информации и коммуникаций, опубликованном на сайте Forbes.

Для оппонентов властей этот эпизод – яркий пример того, как правительство перегибает палку, контролируя интернет.

Основатель «Технодома» Эдуард Ким назвал решение министерства необоснованным и заявил, что в результате этого его компания недополучила прибыль в размере $83 000 в день.

«У нас на сайте при переходе в соответствующий раздел всплывает предупреждение о возрастном цензе «18+», хотя мы не обязаны это делать, так как законодательством это никак не регулируется», – сказал Ким.

Директор компании по развитию бизнеса сказал, что около 7% продаж «Технодома» приходится на интернет. Представители ритейлера заявили, что произвольная блокировка веб-сайтов может нанести ущерб перспективам онлайн-торговли в Казахстане.

Хотя Министерство информации было создано в 2016 году для обеспечения общественного доступа к объективной информации о событиях в стране, на практике ведомство обвиняют в ограничении сведений для общественности.

Юрист Гульмира Биржанова в этом году подала иск против министерства после того, как чиновники отказались разглашать размеры государственных субсидий местным СМИ. Она утверждает, что для временной блокировки веб-сайта «Технодома» не было законных оснований.

«Перечень оснований для ограничения доступа к интернет-ресурсу указан в законе «О связи». Кроме того, доступ может ограничиваться к информации, запрещенной по вступившему в законную силу решению суда. Данный случай не подходит к основаниям для блокировки», – сказала Биржанова изданию Forbes.

Ограничения контента в интернете обычно касались сайтов, подозреваемых в распространении радикальных религиозных идей. Также блокировался доступ к информационным ресурсам политических оппозиционных движений и независимых средств массовой информации.

Кампания против политически «неугодного» контента обострилась в начале этого года, когда суд признал движение «Демократический выбор Казахстана» оппозиционера в изгнании Мухтара Аблязова экстремистской организацией. Поскольку Аблязов активно использует такие веб-сайты, как YouTube и Facebook, а также приложение Telegram, для обмена сообщениями, доступ к этим ресурсам в последние шесть месяцев значительно усложнился в вечернее время.