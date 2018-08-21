Россия: малый бизнес прячется от произвола в тени

Малый бизнес, вынужденный оставаться в тени из-за высокой нагрузки, лишен возможности отстаивать свои права.

В России хватает объединений, призванных помогать малому бизнесу защититься от государства, однако большинство небольших компаний предпочитают справляться с проблемами самостоятельно. Причина в высокой доле теневой экономики, выход из которой неизбежен при вступлении в бизнес-союзы и участии в их делах.

Некоторые работающие в тени предприниматели утверждают, что зарабатывают исключительно благодаря уходу от налогов, и у них нет времени на то, чтобы заниматься еще членством в каких-либо союзах.

Однако даже состоящие в объединениях предприятия не всегда получают ожидаемую поддержку. По мнению руководителей союзов, из-за нежелания таких бизнесменов бороться за общие блага.

Где состоят малые предприятия

В России, по данным Росстата, почти 10 тыс объединений юрлиц. С 2013 по 2017 год их количество удвоилось. Ведомство не ведет статистику объединений малого бизнеса.

Судя по данным различных бизнес-сообществ, в каждом субъекте, помимо двух-трех объединений малого бизнеса (в Москве и Петербурге их примерно по пять), работают региональные отделения всероссийских организаций. Это Торгово-промышленная палата (ТПП), «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Российская ассоциации развития малого и среднего бизнеса. Таким образом, в России как минимум 200 самостоятельных организаций, представляющих интересы малого бизнеса, а вместе с филиалами — больше 600.

Помимо бизнес-объединений, есть еще отраслевые союзы, но в них также не делят бизнес на большой и малый. Их задачи — консолидировать конкретную отрасль и лоббировать интересы отрасли в госструктурах.

У объединений малого бизнеса задачи, как правило, отличаются от целей отраслевых союзов. В числе главных задач — защита предпринимателей. Формулировки могут быть разными: «строить объективный диалог с властью» (Союз малых предприятий Санкт-Петербурга), «защита прав и представление интересов в органах государственной власти» (Санкт-Петербургский союз предпринимателей), «содействие сокращению административных барьеров, ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства» (ТПП). Судя по всему, защищать бизнес приходится именно от государства.

Защитой от власти также занимается институт уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте, его цель — «защита прав и интересов предпринимателей в их отношениях с органами государственной власти». За время работы института уполномоченного с 2012 по 2018 год поступило 55,3 тыс обращений от предпринимателей, большинство из которых связаны с уголовными и административными делами.

Каждый день на сайте организации появляются по три-пять новостей в разделе «Наши победы» о том, как бизнес-омбудсмены в разных регионах помогли предпринимателям. Устраняли препоны, способствовали освобождению из-под ареста и прекращению уголовных дел, отменяли незаконно наложенные штрафы, останавливали демонтаж торговых павильонов, добивались оплаты по госконтракту и т.п.

Защитники есть, но поддержка не нужна

Несмотря на широкую сеть бизнес-объединений, состоят в них, по самым оптимистичным подсчетам, не больше пятой части предприятий малого бизнеса. Например, в одном из крупнейших объединений — ТПП РФ — состоит около 40 тыс предприятий малого бизнеса и 215 предпринимательских союзов и ассоциаций, сообщили в палате. «Опора России» заявляет о 450 тыс членах, считая в том числе опосредованных участников — предприятия, состоящие в 110 союзах и отраслевых ассоциациях, которые также являются членами «Опоры», сообщили в организации.

В РСПП состоит около 300 предприятий, в основном, крупного и среднего бизнеса, и 150 предпринимательских объединений, в том числе малого бизнеса, которые во многом пересекаются со списками «Опоры» и ТПП. Таким образом, в каких-либо союзах и ассоциациях в лучшем случае участвует до 1 млн предприятий малого бизнеса. Это 16% от их общего числа (6,1 млн).

Некоторые аналитики объясняют неактивность малого бизнеса в участии в союзах и ассоциациях большим теневым сектором в стране.

«Как вы понимаете, эти люди не входят [не хотят входить] ни в какие ассоциации и союзы», — сказал исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

Более того, сами предпринимательские организации ратуют за сокращение теневого сектора.

«Как и другие крупные бизнес-объединения, «Опора России» одной из главных текущих задач видит «обеление» экономики, ведь ее теневой сегмент бьет по добросовестному бизнесу. Для этого необходимо создать такие условия, при которых людям будет интересно регистрироваться и выводить свой бизнес в белую зону», — добавил Шубин.

Чтобы получить заявленную поддержку и защиту, бизнес должен быть прозрачным и работать по закону — только в этом случае предпринимательские сообщества берутся за «представление интересов» и «защиту прав».

Но даже и вступившие в объединения малые предприятия не всегда получают ожидаемую поддержку, во многом, по собственной вине, считает Шубин.

«У многих предпринимателей по-прежнему сильна психология пассажира, который ждет, что решать общие предпринимательские проблемы, бороться за улучшение делового климата и за снижение административного давления будет кто-то другой», — заключил он.

В тени работать выгоднее

По последней оценке Международного валютного фонда, в 2017 году объем теневой экономики России составлял 33,7%. По подсчетам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, за счет выхода из тени и создания новых предприятий можно увеличить долю МСП в ВВП с нынешних 20% (в денежном выражении 12,1 трлн рублей) до 30% (18,2 трлн рублей) и вернуть на баланс российских компаний со счетов в офшорах активов сумму более $150 млрд.

Но пока малому бизнесу выгоднее работать нелегально, а некоторым компаниям вообще удается получить доход исключительно благодаря уходу от налогов и ведению двойной бухгалтерии. Об этом в разговоре с корреспондентом Eurasianet.org рассказала директор небольшой компании по организации мероприятий (пять человек в штате, выручка 6 млн за 2017 год) Елена, которая попросила не называть фамилию.

«Ежедневно думаешь о том, как заработать, чем заплатить сотрудникам, не нарваться на внимание каких-нибудь госорганов, решаешь множество текущих задач, потому что руководитель в маленькой компании — это и швец, и жнец, и на дуде игрец. Совершенно некогда вступать в союзы и вести общественную деятельность. Хорошо, что пока не было причин искать защиты», — сказала она.

Согласно опросу РАНХиГС, проведенному в 2016 году, 30% россиян уверены, что заработать, не нарушая закон, невозможно. А 38,3% опрошенных оправдывают различные проявления теневой экономики, усматривая в ней и пользу, и вред в равной степени.

Учитывая достаточно лояльное отношение россиян к теневому сектору, а также высокую налоговую нагрузку и административные барьеры, ждать скорого выхода малого бизнеса из тени не приходится. А значит, вряд ли у них появится возможность участвовать в общественной жизни и эффективно бороться за свои права.