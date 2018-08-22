Россия: рост цен на коммунальные услуги в пять раз обогнал инфляцию

По мнению специалистов, тарифы за коммунальные услуги растут не только из-за растущих расходов управляющих компаний (которые вызваны общей инфляцией), но и в связи с намерением вытащить из населения как можно больше денег.

Стоимость услуг ЖКХ зависит от тарифов, которые устанавливают региональные власти. Их размер, несмотря на ограничения федерального правительства, может быть изменен региональными властями как им угодно. А поскольку в большинстве случае управлением домов занимаются госструктуры, то мотивация ограничивать рост тарифов у чиновников отсутствует.

Переломить ситуацию можно, создав рынок частных управляющих фирм, которые будут конкурировать и прислушиваться к мнению жильцов.

Как дорожают коммунальные услуги

За первое полугодие 2018 года средний платеж за коммунальные услуги в России вырос на 10,6% до 2679 рублей, следует из проведенного журналистами опроса топ-30 банков, «клиенты которых оплачивают через них коммунальные услуги». Это в пять раз больше официальной инфляции за этот же период (2,06%). В некоторых регионах платеж вырос значительно выше среднего. Например, в Сибирском федеральном округе он поднялся на 200%, в Южном — на 29%.

Официальная оценка Росстата удорожания коммунальных услуг в первом полугодии заметно ниже — 4,3%. Однако живые примеры не сильно сходятся с правительственной статистикой.

Жители двухкомнатной квартиры площадью 52 кв. м в Невском районе Петербурга представили Eurasianet.org данные из квитанций за каждый месяц, начиная с 2017 года. Если сравнивать каждый месяц 2018 года (с января по июль) с соответствующим периодом прошлого года, то можно увидеть, что платеж в среднем за семь месяцев вырос на 13,8%. В зависимости от месяца он поднялся на 5,3-13,9%, а в марте и апреле он вырос на 26,9% и 22,4% соответственно. В абсолютных значениях в марте платеж вырос с 5,9 тыс до 7,5 тыс рублей, в апреле — с 5,6 тыс до 6,9 тыс. Эти цифры не включают в себя капитальный ремонт (200 рублей), электроэнергию (500-600 рублей) и прочие услуги (телефон, интернет, телевидение и т. д.).

Сравнение с месяцами предыдущего года необходимо потому, что в России уже несколько лет действует правило, согласно которому плата за отопление начисляется только тогда, когда оно осуществляется (раньше стоимость отопления равномерно распределялась по всем месяцам года). В результате этого фактора платеж за коммунальные услуги с начала к середине года обычно снижается (что подтверждается петербургскими квитанциями), поскольку к лету отопление выключают, и затем снова вырастает к зиме. Таким образом, удорожание услуг за полугодие 2018 года, выявленное в ходе опроса банков, произошло даже несмотря на сезонное уменьшение расходов на коммуналку.

Почему дорожают услуги ЖКХ

Общее удорожание коммунальных услуг происходит за счет роста стоимости каждой из них. По данным Росстата, в первом полугодии 2018 года не было ни одной коммунальной услуги, которая бы не подорожала. Аналогичный повсеместный рост наблюдается в квитанциях, где помимо стоимости услуг указаны тарифы, которые служат основой для расчета цен. В мартовской квитанции петербургской квартиры (в сравнении с мартом 2017 года) наблюдается рост тарифов на отопление, воду, содержание и ремонт общего имущества, придомовой территории, управление домом, пользование лифтом, очистку мусоропровода и тому подобное.

Большинство тарифов на эти услуги устанавливают региональные власти в соответствии с федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». В своих решениях чиновники руководствуются предложениями поставщиков услуг. В Москве, например, этим занимается департамент экономической политики и развития, в Петербурге — комитет по тарифам. Чтобы контролировать региональные власти в вопросах тарифообразования, правительство РФ издало распоряжение об ограничении роста тарифов на определенные значения.

Однако в ограничении федеральных властей есть несколько лазеек, которыми пользуются чиновники субъектов. В частности, местным властям предоставлено право менять характер ограничений. Как заявлял глава ФАС Игорь Артемьев, региональные власти «могут наплевать на решение правительства [об ограничении тарифов] в 16 случаях, согласно законодательству». «И установить любой тариф», — заявил он в феврале 2018 года.

Данный факт подтверждал президент РФ Владимир Путин. «Последние пару лет предельный рост тарифа обозначен в качестве 4%. Во-первых, он не выдерживается, и в среднем даже рост по коммунальным этим платежам не 4% составляет, а по последним данным, я вчера смотрел, 8,8%. Это вообще никуда не годится, у нас же есть ограничение, откуда 8,8% взялось?» — говорил он в декабре 2017 года. Отметим, что цифры, которыми оперирует президент, это государственная статистика, которая в случае с коммунальными услугами не всегда соответствует действительности.

Причины роста тарифов

Рост цен на тарифы связан не столько с растущими расходами предприятий ЖКХ, сколько с умышленным намерением получить с населения как можно больше денег, следует из объяснений члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Александра Павленко.

Причем в большинстве случаев в качестве управляющих компаний выступают государственные или связанные с властью структуры. В Москве, например, говорит он, создана сеть из более чем 100 аффилированных друг с другом бюджетных учреждений, которые «не формируют рынок услуг, рынок конкуренции и содержатся за счет бюджета», при этом дополнительно зарабатывают на благоустройстве, получая от властей соответствующие госконтракты.

По словам Павленко, за последние 20 лет в Москве было несколько попыток сломить сложившийся уклад. В последний раз — при мэре Юрии Лужкове — управление домов отдали частным компаниям, которые конкурировали друг с другом. Однако эта практика прекратилась с приходом в правительство новых чиновников, которые решили вернуть государству этот рынок.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо ограничить роль бюджетных учреждений функцией заказчика, который привлекает независимых подрядчиков, предоставляет им право управлять конкретным домом, а не целыми кварталами или районами, как происходит сейчас, считает Павленко. Кроме того, необходимо вовлекать в процесс управления домов его жителей и наделить их правовым статусом собственников общего имущества, чтобы они реально могли влиять на решения управляющих компаний и в принципе определяли характер управления домом. Тогда появится порядок в тарифах и мотивация внедрять энергоэффективные технологии, убежден он.

Глава ФАС Игорь Артемьев объясняет проблему роста тарифов тем, что в стране «нет законодательства о тарифном регулировании». «Мы можем включить кому угодно что угодно в любой тариф», — считает он. Возглавляемое им ведомство в случае слишком сильного роста тарифов предлагает населению обращаться в региональную жилищную инспекцию, которая может определить причины роста тарифов.

Однако осуществлять надзор и влиять на тарифообразование, если оно признано несправедливым, может только главный жилищный инспектор России, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, говорится в сообщении ФАС. Таким образом, гражданам остается либо заниматься жалобами, либо терпеть и платить.