Россия: Рост заболеваемости раком обогнал возможности системы здравоохранения

В России 3,6 млн раковых больных, и ежегодно выявляется более 500 тыс новых случаев заболеваний. Власти занижают показатели смертности от рака и завышают число выявлений рака на ранних стадиях, когда пациента еще можно вылечить, говорят эксперты.

В действительности, по данным независимых врачей, государственная статистика недействительна, поскольку в стране не развита диагностика на ранних этапах, не хватает специалистов и отсутствуют деньги на ремонт оборудования.

По оценкам самого правительства, раковые заболевания представляют собой угрозу социально-экономическому развитию страны из-за больших человеческих потерь и серьезных расходов на борьбу с ними.

Число людей со злокачественными новообразованиями в России к концу 2017 года превысило 3,6 млн человек, достигнув 2,5% населения страны, свидетельствуют данные Минздрава РФ. За последние 10 лет число онкобольных выросло на 39%.

Количество выявляемых злокачественных образований также растет. С 1994 года по 2008 год выявляли более 400 тыс новых случаев ежегодно. С 2009 года их число превысило 500 тыс, а в 2017 году впервые преодолело планку в 600 тыс.

Сколько умирает от рака

Официальная смертность от рака в 1993-2017 годах колебалась незначительно и находилась на уровне около 270 тыс человек в год. Значительная часть больных умирают в течение первого года после диагноза. Доля таковых, например, в 2017 году составила 22,5%. А если учесть тех, кому диагноз был поставлен посмертно, этот показатель составит 26,1%.

Однако официальная статистика, скорее всего, занижена. Во-первых, пациенты, умершие в ноябре и декабре, часто не успевают попасть в статистику за прошедший год, которая выходит в январе, говорят эксперты. Соответственно, не попадают они и в отчет за следующий год.

Во-вторых, остаются неизвестными причины смерти в кавказских республиках, где вскрытие умерших не делают по религиозным соображениям.

Наконец, в-третьих, в борьбе за снижение смертности от онкологии, насаждаемой властями, врачи вынуждены скрывать истинные причины смерти, записывая многие случаи в «старость», тем более что при смерти от старости вскрытие проводят редко, сказала Би-би-си Галина Петрова, ведущий научный сотрудник Российского центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в онкологии МНИОИ имени Герцена. В результате в России 7,6% смертей происходят от неустановленных причин (в которую входит «старость»), в то время как в странах Евросоюза — 1%, говорит она.

Проблемы ранней диагностики

По данным Минздрава, в России стали чаще обнаруживать рак на ранних стадиях — у 55,6% пациентов в 2017 году. Эта цифра сильно завышена, убежден глава научного отдела организации противораковой борьбы НМИНЦ онкологии имени Петрова Вахтанг Мерабишвили. Выявляемость онкологических заболеваний на первой и второй стадиях, по его данным, может составлять лишь 30-35%. От этого показателя, очевидно, напрямую зависит смертность, поскольку рак на ранних стадиях можно вылечить (удалить опухоль и т.д.).

Завышенные цифры Минздрава он объясняет «административным давлением руководства всех уровней» и сомневается, что такие успехи возможны, учитывая разнородный уровень оснащения больниц и квалификацию патологоанатомов. Рак на ранней стадии выявить сложно, особенно если опухоль внутри организма, утверждает он.

О трудностях выявления рака на ранних стадиях говорят и другие специалисты. «В ряде регионов почти отсутствует система профилактических и скрининговых обследований всех категорий населения», — пишут сотрудники Московского научно-исследовательского онкологического института.

Как ставят диагноз и лечат

Часто исследования делаются в ручном режиме, а во многих клиниках не делаются вовсе. «Пациентов после биопсии [снятия ткани для анализа] отправляют со своими «стеклами» [образцами тканей] на гистологию [анализ тканей] в другие центры, иногда даже в другие регионы... Нередко уже в лаборатории оказывается, что образцы непригодны для исследования», — пишут сотрудники некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь».

В результате пациентов гоняют по разным клиникам, заставляют многократно сдавать анализы, долго не могут поставить правильный диагноз.

«Самая главная проблема, что мне не могли поставить диагноз. Я сама себе его поставила и не ошиблась. Вторая проблема — это скорость сдачи анализов и диагностики. Когда все нужно быстро, на Каширке [Онкологический центр имени Блохина, расположенный в Москве на Каширском шоссе] очередь на два месяца вперед. Поэтому пришлось все делать платно», — рассказала Eurasianet.org Ольга из Москвы.

По словам одного из участников форума на сайте «Движение против рака», прежде чем ему поставили рак желудка, он трижды обследовался в разных клиниках, сдавал анализы и даже был госпитализирован. Подобных историй форумчане рассказывают немало.

Уровень работы с больными тоже оставляет желать лучшего. По словам Александра из Петербурга, у которого было подозрение на рак (потемнела родинка на ноге), врачи онкологического диспансера удаляли новообразование, вырезая с запасом. «У раковой опухоли большие корни, поэтому надо вырезать сразу с запасом, чтобы не вырезать дважды», — сказали ему врачи. После анализа выяснилось, что опухоль была доброкачественной (то есть «запас» оказался напрасным), и Александр был отпущен с огромным шрамом, вызванным разрезом длиной около 20 сантиметров, который остался на всю жизнь.

Оборудование не для всех

Качественному обследованию и успешному лечению больных раком в России мешает плохая оснащенность больниц медоборудованием.

Имеющихся мощностей не хватает для лечения всех онкобольных. Оборудование для лучевой терапии, например, обеспечивает только 60% потребностей, сказал изданию «Коммерсантъ» гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн. Ежегодно в лучевой терапии нуждаются 260 тыс человек, однако получают ее только порядка 150 тыс. «Основа аппаратного парка для лучевой терапии — 174 гамма-терапевтических аппарата, половина из них выпущена 10-20 лет назад. Число линейных ускорителей — 140: один на 1 млн населения. Для сравнения, в США — 13 аппаратов на 1 млн человек», — утверждает он.

Значительная часть медицинского оборудования сильно изношена. По состоянию на 2015 год, более десяти лет эксплуатируются электронные микроскопы (52,6%), аппараты для лучевой терапии (48,2%), рентгенотерапевтические аппараты (39,7%), аппараты для брахитерапии (30,5%).

Из-за нехватки государственного финансирования больницы не могут поддерживать оборудование в рабочем состоянии. «В половине диспансеров и других онкологических больницах оборудование уже сломано, а восстановить его не на что», — сказал заведующий радиологическим отделением НИИ клинической и экспериментальной радиологии Российского онкологического научного центра Алексей Назаренко. К тому же, по его словам, на этом оборудовании практически некому работать.

Специалистов не хватает

По данным на 2016 год, укомплектованность врачебными кадрами составляла 64,67%.

«Не хватает огромного количества патоморфологов, примерно на 70% ощущается нехватка радиологов — вместо 1,8 тыс работают около 1 тыс врачей. Не хватает операторов-радиологов, это средний медицинский персонал, их вообще очень мало, человек 300, а надо 3 тыс. Медицинских физиков у нас всего 380 при необходимых 1,1 тыс. Не хватает приличных медицинских генетиков», — сказал «Коммерсанту» Андрей Каприн.

В 2016 году на одного врача-онколога приходилось 484 пациента. В 2017 году — уже 493,5 пациента (в 2012 году — 458,1).

Есть проблемы и с лекарствами. Во-первых, не все новые препараты доступны, а во-вторых, порой приходится долго ждать их поставки. «Мне назначили курс химиотерапии. Стоимость препарата для одного сеанса — 1 млн рублей. Но его не было в наличии, и пришлось ждать полгода», — рассказал Eurasianet.org пенсионер, раковый больной из Краснодарского края. Лечение он проходит в другом городе, куда добирается на автобусе полтора часа. Обратно из-за плохого самочувствия он едет на такси, что довольно накладно для пожилого человека.

«Сложившаяся инфраструктура, штатные нормативы и укомплектованность кадрами онкологической службы, а также уровень финансового обеспечения онкологической помощи уже не в полной мере соответствуют росту первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями в стране, растущим потребностям в ранней диагностике и специализированной медицинской помощи (как высокотехнологичной, так и первичной специализированной медицинской помощи)», — пишут авторы правительственной «Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями».

По их мнению, онкологические заболевания — глобальная угроза развитию государств из-за постоянно растущей финансовой нагрузки на их бюджеты и население при лечении рака, а также из-за невосполнимых потерь человеческих ресурсов, которые вызваны ростом преждевременной смертности от рака в мире.

Что касается России, то ожидаемые демографические изменения наряду с ростом населения нетрудоспособного возраста (до 41,2 млн человек в ближайшие годы) могут стать существенным сдерживающим фактором социально-экономического развития страны в ближайшие 12 лет, убеждены авторы стратегии.