Таджикистан: Освобождение адвоката стало очередным неожиданным гуманным жестом

Таджикский адвокат, известный тем, что защищал независимые СМИ, активистов и оппозиционных политиков, вышел на свободу. Его освобождение, на которое мало кто надеялся, стало очередным неожиданным для этой центральноазиатской страны помилованием.

Друзья Шухрата Кудратова, арестованного в 2014 году по обвинениям во взяточничестве и мошенничестве, 24 августа рассказали Eurasianet.org, что сейчас он дома с семьей. Сторонники адвоката всегда утверждали, что обвинения его в отношении были сфабрикованными и политически мотивированными.

Самым известным клиентом Кудратова был бизнесмен и бывший высокопоставленный чиновник Заид Саидов. После заявления Саидова о создании оппозиционной политической партии его арестовали в 2013 году и позже приговорили к 29 годам лишения свободы по ряду обвинений. Кудратов был арестован через несколько дней после того, как обратился с заявлением к правозащитным организациям и дипломатическим миссиям по делу своего подзащитного.

Сначала Кудратова в 2015 году приговорили к девяти годам лишения свободы, но позже этот приговор был заменен тремя годами и восемью месяцами. Были опасения, что власти могут продлить ему срок под каким-нибудь предлогом, но этого не произошло.

В 2011 году таджикское Бюро по правам человека и верховенству закона назвало Кудратова «правозащитником года» за готовность защищать активистов, жертв пыток и лиц, обвиняемых в экстремизме.

Освобождение адвоката и другие недавние события идут вразрез с тенденцией к углублению авторитаризма, наблюдаемой в Таджикистане в последние три года. И все чаще высказываются предположения, что правительство может освободить еще десятки политзаключенных, пытаясь таким образом улучшить свою сильно подмоченную репутацию на международной арене.

22 августа Согдийский областной суд постановил освободить журналиста, который всего несколько недель до этого был приговорен к 12 годам лишения свободы. Вынесенный Хайрулло Мирсаидову приговор остался в силе, но была изменена мера наказания.

Как стало известно Eurasianet.org, Министерство юстиции и Генеральная прокуратура рассматривают вопрос об освобождении ряда лиц, осужденных по политическим мотивам. В предполагаемый список вошли Саидов и высокопоставленные члены запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), включая ее первого зампредседателя Махмадали Хаита.

Рабочая группа Комитета ООН по правам человека в мае этого года заявила о нарушении базовых прав Хаита, который был заключен в тюрьму по обвинению в терроризме вместе с десятью другими членами Высшего политсовета ПИВТ. Комитет потребовал от правительства Таджикистана освобождения Хаита и выплаты ему компенсации за моральный ущерб.

Источник, знакомый с предложениями об амнистии, сообщил Eurasianet.org, что в списке на освобождение есть члены салафитских групп.

«Однако неясно, как именно их будут освобождать. Ведь если выпустят просто так, то это будет означать, что международное сообщество может оказывать давление на Таджикистан. Поэтому сейчас с ними проводятся беседы, чтобы они обратились к президенту с просьбой о прощении, чтобы он мог их помиловать. На этом основании они могут быть освобождены», – сказал источник Eurasianet.org.

Новость о планируемой амнистии была также опубликована на сайте «Ахбор», чей основатель находится в Праге. Освещение событий в республике на этом портале свидетельствует, что у него есть хорошо информированные источники в таджикском правительстве. «Ахбор» сообщал, что в списке кандидатов на освобождение, который сейчас изучается чиновниками, 200 человек. В него вошли Максуд Иброхимов, который возглавлял базирующееся в России оппозиционное движение «Молодежь за возрождение Таджикистана», и Абдумалик Саломов, известный врач, осужденный за принадлежность к салафитам.

Между тем ожидается, что Таджикистан готов сделать шаги по смягчению наказания за определенные виды преступлений. Уполномоченный по правам человека Зариф Ализода сообщил Eurasianet.org, что в настоящее время предпринимаются шаги по гуманизации Уголовного кодекса Таджикистана. Предполагается, что тюремные сроки для лиц, обвиняемых в причастности к радикальным группам, будут заменены на штрафы или условные сроки.

«Это также приведет к тому, что таджикские тюрьмы не будут переполнены, как сейчас», – сказал Ализода.

Источник, близкий к правительству, сообщил Eurasianet.org, что также выдвигаются предложения по ослаблению строгих формальных и неформальных запретов в сфере свободы вероисповедания. Речь идет о разрешении детям посещать мечетей или снятии фактического запрета на медресе. Согласно поправкам к закону о религии, принятым в 2012 году, религиозные школы не могли осуществлять свою деятельность без одобрения правительства, но с тех пор ни одно такое учреждение не получило подобного разрешение.

Что сподвигло таджикские власти на такой внезапный шаг, пока неясно.

Есть как официальные, так и неофициальные признаки того, что среди правительств западных стран растет возмущение по поводу усиливающихся политических репрессий в Таджикистане. Оно особенно ярко проявилось в заявлении, подписанном посольствами Великобритании, Германии, Франции и США, а также представительством ЕС в Таджикистане, в котором они осудили вынесенный Мирсаидову приговор о тюремном заключении сроком на 12 лет. Выступая необычно единым фронтом, дипломатические представительства назвали вердикт «крайне суровым» наказанием и предупредили, что он «может подорвать совместные старания в работе за улучшение государственного управления и тем самым омрачит сотрудничество».

Не исключено также, что определенную роль сыграло убийство в июле четырех туристов группой молодых людей, присягнувших на верность террористическому движению «Исламское государство». Сразу после убийства таджикские власти попытались воспользоваться ситуацией, повесив этот акт на ПИВТ, несмотря на полное отсутствие веских доказательств.

Двое из четырех жертв убийства прибыли из Соединенных Штатов. Посольство США в Таджикистане сообщило Eurasianet.org, что через несколько дней после нападения в республику прибыли представители американских правоохранительных органов, принявших участие в сборе и обмене информацией.

Еще одним возможным объяснением может быть то, что правительство начинает переосмысливать свою жесткую политику, особенно в отношении религии, мешающую верующим полноценно исповедовать свою религию.