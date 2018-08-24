Таджикистан: Предполагаемый сотрудник ГКНБ заявил о заговоре с целью убийства Кабири

Человек, назвавшийся офицером Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, заявил, что ему было поручено убить проживающего за границей лидера оппозиционной партии.

Громкое разоблачение невозможно было проверить, но в течение пары часов после того, как 22 августа это 16-минутного видеозаявление появилось в Facebook, эта социальная сеть была заблокирована в Таджикистане. Заблокирован был и видеохостинг YouTube, где также было опубликовано это видео. Таджикские чиновники никак не прокомментировали данное заявление.

Человек, представившийся Махмадали Расуловым, заявил, что с 1997 года был офицером Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и начал службу в качестве общественного активиста в России. В интернете действительно есть информация о том, что Расулов ​​когда-то являлся руководителем центра по защите прав мигрантов в Красноярском крае.

Расулов ​​утверждает, что в феврале этого года глава ГКНБ Саймумин Ятимов начал разрабатывать план по ликвидации Мухиддина Кабири, который возглавляет запрещенную в Таджикистане Партию исламского возрождения (ПИВТ). Кабири в настоящее время находится в одной из европейских стран, где ему было предоставлено политическое убежище. Расулов ​​сравнил этот план с убийством в Стамбуле в марте 2015 года другого оппозиционного лидера Умарали Кувватова.

Расследование убийства Кувватова зашло в тупик, но многие из тех, кто наблюдает за скатыванием Таджикистана к авторитаризму, уверены, что здесь не обошлось без участия таджикских властей.

Расулов утверждает, что несколько раз ездил в Европу, чтобы вести наблюдение за Кабири и его детьми.

«Нашей задачей был сбор информации. Для убийства Мухиддина Кабири, конечно же, в Германию должны были приехать специально обученные сотрудники. Заверяю, что план ликвидации Мухиддина Кабири до сих пор существует. Руководство страны и руководство ГКНБ не успокоятся, пока это не произойдет», – говорит Расулов ​​в своем видеосообщении.

Он утверждает, что его решение уйти из ГКНБ было вызвано его нежеланием участвовать в убийстве. Неясно, где именно Расулов ​​снимал видеоролик, но он заявляет, что находится в Европе.

Расулов также говорит, что раскол, который, по-видимому, возник между таджикской оппозицией за границей, является результатом операции ГКНБ.

В настоящее время таджикские власти пытаются добиться задержания Кабири, который находится за пределами страны с 2015 года, после якобы имевшей месте в сентябре того года попытки государственного переворота. Сотрудники правоохранительных органов объявили его в розыск по линии Интерпол. Но в марте этого года Кабири был исключен из списка разыскиваемых лиц.

Расулов ​​сказал, что лично встречался с Кабири и другими таджикскими оппозиционными деятелями за рубежом, включая Шарофиддина Гадоева и Темура Варки.

«Нескольким я передал предложение руководства вернуться. Я должен сказать, что они были согласны вернуться и ставили только одно условие. Они сказали, что если власти освободят политических заключенных, то они в течение суток вернутся в Таджикистан», – сказал он.

Команда Кабири подтвердила, что Расулов действительно встречался с ним.

В последующем сообщении Расулов ​​написал на своей странице в Facebook, что сотрудники милиции в его родном Пенджикенте, что на севере Таджикистана, вызвали на допрос его брата и пожилого отца.