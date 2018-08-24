Таджикистан: Предполагаемый сотрудник ГКНБ заявил о заговоре с целью убийства Кабири
Он утверждает, что получил приказ убить лидера Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири.
Человек, назвавшийся офицером Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, заявил, что ему было поручено убить проживающего за границей лидера оппозиционной партии.
Громкое разоблачение невозможно было проверить, но в течение пары часов после того, как 22 августа это 16-минутного видеозаявление появилось в Facebook, эта социальная сеть была заблокирована в Таджикистане. Заблокирован был и видеохостинг YouTube, где также было опубликовано это видео. Таджикские чиновники никак не прокомментировали данное заявление.
Человек, представившийся Махмадали Расуловым, заявил, что с 1997 года был офицером Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и начал службу в качестве общественного активиста в России. В интернете действительно есть информация о том, что Расулов когда-то являлся руководителем центра по защите прав мигрантов в Красноярском крае.
Расулов утверждает, что в феврале этого года глава ГКНБ Саймумин Ятимов начал разрабатывать план по ликвидации Мухиддина Кабири, который возглавляет запрещенную в Таджикистане Партию исламского возрождения (ПИВТ). Кабири в настоящее время находится в одной из европейских стран, где ему было предоставлено политическое убежище. Расулов сравнил этот план с убийством в Стамбуле в марте 2015 года другого оппозиционного лидера Умарали Кувватова.
Расследование убийства Кувватова зашло в тупик, но многие из тех, кто наблюдает за скатыванием Таджикистана к авторитаризму, уверены, что здесь не обошлось без участия таджикских властей.
Расулов утверждает, что несколько раз ездил в Европу, чтобы вести наблюдение за Кабири и его детьми.
«Нашей задачей был сбор информации. Для убийства Мухиддина Кабири, конечно же, в Германию должны были приехать специально обученные сотрудники. Заверяю, что план ликвидации Мухиддина Кабири до сих пор существует. Руководство страны и руководство ГКНБ не успокоятся, пока это не произойдет», – говорит Расулов в своем видеосообщении.
Он утверждает, что его решение уйти из ГКНБ было вызвано его нежеланием участвовать в убийстве. Неясно, где именно Расулов снимал видеоролик, но он заявляет, что находится в Европе.
Расулов также говорит, что раскол, который, по-видимому, возник между таджикской оппозицией за границей, является результатом операции ГКНБ.
В настоящее время таджикские власти пытаются добиться задержания Кабири, который находится за пределами страны с 2015 года, после якобы имевшей месте в сентябре того года попытки государственного переворота. Сотрудники правоохранительных органов объявили его в розыск по линии Интерпол. Но в марте этого года Кабири был исключен из списка разыскиваемых лиц.
Расулов сказал, что лично встречался с Кабири и другими таджикскими оппозиционными деятелями за рубежом, включая Шарофиддина Гадоева и Темура Варки.
«Нескольким я передал предложение руководства вернуться. Я должен сказать, что они были согласны вернуться и ставили только одно условие. Они сказали, что если власти освободят политических заключенных, то они в течение суток вернутся в Таджикистан», – сказал он.
Команда Кабири подтвердила, что Расулов действительно встречался с ним.
В последующем сообщении Расулов написал на своей странице в Facebook, что сотрудники милиции в его родном Пенджикенте, что на севере Таджикистана, вызвали на допрос его брата и пожилого отца.