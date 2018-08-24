Югоосетины не уверены, что им отмечать в десятую годовщину признания Россией их независимости

26 августа Южная Осетия отпразднует десятую годовщину своей (определенной) независимости. В 2008 году, вскоре после войны с Грузией, Россия стала первой страной, официально признавшей эту крошечную республику независимым государством.

Несмотря на то, что большая часть международного сообщества считает Южную Осетию частью Грузии, это территориальное образование намеревается отпраздновать годовщину обретения им определенной независимости. Программа праздничных мероприятий включает представление с участием 2500 артистов, лазерное шоу и концерт российских звезд эстрады, сообщил в интервью местному телевидению советник президента Давид Газзаев. Если считать еще и около 500 сотрудниками службы безопасности, привлекаемых к участию в мероприятии, в нем будут непосредственно задействованы около 10 процентов от общей оцениваемой численности населения территории.

Руководство республики направило приглашения высокопоставленным представителям ряда иностранных государств, в основном России и нескольких других стран и образований, вслед за Москвой официально признавших Южную Осетию.

В списке гостей – президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также лидеры непризнанных республик: Нагорного Карабаха, Донецкой и Луганской народных республик. Самым ожидаемым гостем является сирийский лидер Башар Асад: Сирия стала последним государством, признавшим Южную Осетию.

Однако никто из перечисленных глав государств пока не подтвердил свое участие, но стало известно, что один из предполагаемых важных гостей – российский президент Владимир Путин – не приедет. Между тем Путин пригласил президента самопровозглашённой Южной Осетии Анатолия Бибилова и его абхазского коллегу Рауля Хаджимбу на встречу в Москву (Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в один и тот же день, и Абхазия также празднует это событие 26 августа). Югоосетины, которые относятся к Путину с гораздо большим пиететом, нежели чем к Бибилову, с сожалением отмечают, что президент России дважды с 2008 года посетил Абхазию, но ни разу не приезжал в Южную Осетию.

Неясно, будет ли у югоосетин настроение праздновать. Несомненно, что десятилетие спустя многие жители Южной Осетии все еще испытывают благодарность к России за поддержку – не только дипломатическую, но финансовую и военную. И они непоколебимы в своем нежелании быть частью Грузии.

«С точки зрения простого обывателя жить определенно стало лучше, – сказал в интервью Eurasianet.org заместитель начальника Управления при де-факто президенте по внутренней политике Алан Джуссоев. – Точнее, стало безопаснее. Люди больше не спрашивают: долетит ли сюда артиллерийский снаряд из Грузии?»

В результате войны граница между Южной Осетией и собственно Грузией практически полностью закрыта. По прошествии времени воспоминания о Грузии постепенно стираются из памяти людей, отметил Джуссоев. «Раньше люди знали, кем были президент Грузии и министр внутренних дел. Но сейчас, уверяю вас, 90 процентов граждан уже не интересуются этим и не знают этого», – сказал он.

Тем не менее, многие жители Южной Осетии накануне годовщины испытывают некоторое разочарование, т.к. не все сложилось, как хотелось бы.

«Признание Россией нашей независимости стало для меня огромным подарком, – сказала Eurasianet.org Зарина, 49-летняя жительница Цхинвали, столицы территории, попросившая не указывать ее фамилию. – Но мне кажется, что 10 лет – достаточно долгий срок, чтобы начать что-то строить. Но глядя на то, что происходит, мои надежды гаснут».

Россия вкладывает значительные средства в свой протекторат. Новостной сайт «Медуза», ссылаясь на официальные документы правительства России, сообщает, что Москва ежегодно вкладывает в Южную Осетию около шести миллиардов рублей (порядка 88 миллионов долларов). Что в расчете на душу населения вдвое больше, чем Россия инвестирует в Крым, и в 10 раз больше, чем она тратит на Северную Осетию.

На российские деньги строятся новые жилые дома, школы, дороги и другие инфраструктурные объекты, разрушенные во время войны. Однако жители Южной Осетии жалуются, что работы были выполнены российскими компаниями, и предоставленная финансовая помощь не способствовала развитию экономики и промышленности самопровозглашенной республики, которая продолжает зависеть от российских субсидий. ««Независимость» означает, прежде всего, экономическую независимость», – отметила журналистка из Цхинвали Фатима Турманова.

«Мы рассчитывали, что через 10 лет мы будем наблюдать рост экономики, но этого не произошло, – сказала Зарина. – Поэтому нет оснований надеяться, что в ближайшие 10 лет произойдут какие-либо существенные изменения».

Несмотря на то, что в Южной Осетии 26 августа будут праздновать признание независимости Россией, для многих ее жителей независимость не является конечной целью: они надеются, что это шаг на пути к интеграции с Северной Осетией и, следовательно, Россией. Югоосетинские политики неоднократно призывали к присоединению к РФ, хотя сама Россия не спешит официально принять территорию в свой состав.

Сам Бибилов выступает за интеграцию с Россией, и на пресс-конференции в конце прошлого года он даже сравнил позицию сторонников независимости с позицией грузин. «Я – убежденный сторонник вхождения Южной Осетии в Россию, – сказал он. – При этом я уважаю мнение тех, кто выступает за сохранение независимого статуса. Но те, кто поддерживает независимость Южной Осетии, должны задуматься над тем, почему их точка зрения совпадает с позицией Грузии, которая также противится вхождению республики в состав России».

Для Джуссоева разница несущественная. «Большая часть населения республики хочет войти в состав России, а другая часть – не меньшая – хочет жить в независимом государстве, – сказал он. – Однако я бы большого различия между ними делать не стал [...], потому что для меня важнее всего безопасность, и она обеспечивается». В любом случае он не рассчитывает на то, что интеграция с Россией произойдет «в среднесрочной перспективе, скажем, в течение 10 лет».

Воссоединение с Северной Осетией – это «вековая мечта» всех осетин, сказала журналистка Турманова. «И это не просто риторика. Но, к сожалению, это зависит от международной политической конъюнктуры. Это не наш выбор».