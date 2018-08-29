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Россия: мусульмане Москвы отметили Курбан-байрам

Это один из самых важных праздников в мусульманском календаре, но многие москвичи смотрят празднующих с недоверием и неприязнью.

Николас Мюллер Aug 29, 2018
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Перед началом намаза молящиеся просят меня отойти в сторону (молитвы, возносимые из-за спины неверующего, не принимаются), и я меняю местоположение. (Все фото Николаса Мюллера)

Верующие начали собираться у мечети «Ярдям» на севере Москвы задолго до рассвета. Некоторые оживленно спорили, кто-то спал. Прочие, расстелив на траве разноцветные коврики, молились.  

Несколько людей торговали молитвенными ковриками и благовониями. Кто-то собирал пожертвования. 

После окончания молитвы многотысячная толпа покинула мечеть. Одна семья из Кыргызстана направилась на близлежащую ферму, чтобы купить овцу, забить и освежевать ее, и отнести мясо домой. 

Курбан-байрам, известный также как Ид аль-адха, является одним из самых важных праздников в мусульманском календаре. Празднование длится три дня, и включает молитвы и жертвоприношение в честь пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву своего сына Исмаила. Члены семьи и друзья собираются за одним столом, а часть мяса передается в дар нуждающимся. 

Найти импровизированную бойню оказалось непросто. Она расположилась в деревне Челобитьево за московской кольцевой, и ее местонахождение можно было определить лишь по надписи от руки «живые бараны». Верующие, приезжающие сюда приобрести овец, к этому моменту уже валятся с ног: многим пришлось готовиться всю ночь, а днем идти на работу, т.к. Курбан-байрам не является официальным праздником. За небольшую дополнительную плату мясники выполняют и обряд жертвоприношения. 

До 2010 года жертвенных животных забивали во дворах домов. Но некоторые россиян, которым не понравились подобные сцены, потребовали введения запрета. Власти Москвы и мусульманские лидеры договорились, что впредь ритуалы будут проводиться в специально отведенных местах вне центра Москвы. Для желающих принять участие в обряде жертвоприношения власти выделяют автобусы.

В этом году праздник состоялся 21-25 августа. Информационное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на официальные данные, что в мероприятиях приняли участи 226 500 человек. 

Человек, согласившийся провести корреспондента Eurasianet.org на бойню в Челобитьево, сначала сомневался. «Это не официальный праздник, [фотосъемка] только создаст дополнительные проблемы, – сказал Абдулла, отказавшийся назвать свою фамилию. – А если покажут по телевидению, то приедет полиция и всех здесь разгонит». 

Но в конечном итоге Абдулла, дородный, носящий бороду мужчина из Оша, проявил к корреспонденту Eurasianet.org истинное центральноазиатское гостеприимство и пригласил его на огороженную железными щитами территорию, используемую в качестве импровизированной бойни. 

Добровольцы заведовали парковкой, а у входа на территорию стояли два человека. Процесс, на первый взгляд хаотичный, на самом деле следовал определенной логике: выбор животного, взвешивание, оплата (овца стоит 5000-8000 рублей, или 75-120 долларов), ритуал жертвоприношения, свежевание, разделка туши и расфасовка мяса перед погрузкой в багажник. Между тем на заднем дворе готовился плов. 

Во второй день верующие традиционно навещают могилы родственников, чтобы почтить усопших. Люди приносят свежие цветы и прибирают могилы. Мы направились на мусульманское кладбище неподалеку от Даниловского рынка в Москве. На кладбище мулла объяснил ритуал жертвоприношения: «Прочтите молитву, а затем сделайте, что положено. Во время молитвы просите упокоить усопших в раю, а затем идите и совершайте добрые дела для живых». 

Ислам Гайнуллин из Башкортостана пришел с матерью, чтобы убраться на могиле отца и возложить цветы. Он объяснил, что посещение могил является не обязательным требование, а лишь традицией. «Молитву, если хочешь, можно и дома прочесть, а вот принесение в жертву барана является важным аспектом. Сам я пока этого не сделал. Еще есть два дня, до заката», – объяснил он Eurasianet.org. 

Если попросить москвичей поделиться мнением о Курбан-байраме, то часто можно услышать резкие, критические замечания. Многие этнические русские называют праздник варварским, приправляя свои слова негативными стереотипами о мигрантах из Центральной Азии и Кавказа. 

Русские националисты часто пользуются праздником в качестве удобного случая указать на рост числа мусульман в России. Каждый год проводятся акции протеста с выкриками «Россия для русских» и обвинениями, что мигранты получают от государства дополнительные льготы. Согласно опубликованным 27 августа результатам проведенного Левада-центром опроса, 30% россиян высказались за введение запрета на въезд в страну людей из Центральной Азии. 

Российские власти принимают меры для борьбы с нападками на ислам, называя их разжиганием розни и проявлением экстремизма. В российских судах сейчас рассматривается целый ряд дел об экстремизме, к которым СМИ проявляют особый интерес. Например, недавно житель Новосибирска был приговорен к 2,5 годам условно за шутку о Курбан-байраме в социальных сетях. 

Между тем к вечеру в Челобитьевом приготовился плов. У казана собрались десятки людей. Сначала была произнесена длинная молитва, а затем собравшиеся принялись за особый острый плов, приготовленный Доником Абдуллаевым, узбеком из Ташкента. Абдуллаев, сияя улыбкой, отметил, что приготовил плов по-андижански с острым перцем и чесноком, использовав при этом мясо из Казахстана, рис из Таджикистана и специи из Кыргызстана. По его словам, это является отражением смешения культур людей разных национальностей, вместе отмечающих этот праздник. 

Абдуллаев сказал, что знает 130 различных рецептов приготовления плова. «Здесь все по-другому. Дома можно попросить в этот праздник выходной и тебе не откажут. А здесь скажут нет. Здесь все время торгуй, торгуй, торгуй. Во время праздника я готовлю, а затем делю трапезу с другими мусульманами». 
 

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Россия: мусульмане Москвы отметили Курбан-байрам

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Перед началом намаза молящиеся просят меня отойти в сторону (молитвы, возносимые из-за спины неверующего, не принимаются), и я меняю местоположение. (Все фото Николаса Мюллера)

Человек молится в мечети в районе проспекта Мира.

Люди за молитвой.

Люди выходят из мечети. Согласно официальной оценке, в этом году в мероприятиях приняли участие 226 500 человек.

С уходом молящихся уходят и сотрудники полиции.

В Курбан-байрам люди традиционно навещают могилы родственников, чтобы почтить усопших.

Одним из важнейших ритуалов в этот священный день является жертвоприношение. В специально отведенном месте на окраине Москвы верующие выбирают жертвенное животное.

Люди молятся на бойне.

Ритуальное жертвоприношение в честь пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву своего сына Исмаила.

Исполнение ритуала.

Мужчина освежует барана перед приготовлением праздничного угощения.

Доник Абдуллаев, узбек из Ташкента, готовит особый острый плов для единоверцев.

По словам Абдуллаева, плов, приготовленный узбеком из казахского мяса, таджикского риса и кыргызских пряностей, является отражением смешения культур людей разных национальностей, вместе отмечающих этот праздник.

Для верующих это долгий и изнурительный день. Так как Курбан-байрам не является в России официальным праздником, многим приходится готовиться к празднованию всю ночь, а утром идти на работу.

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