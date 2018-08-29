Россия: Бизнес отказывается от импортозамещения

Большинство российских производителей недовольны качеством и ценами российского сырья, комплектующих и оборудования. От увеличения импортных закупок их не останавливает даже девальвация рубля.

По этим причинам всплеск импортозамещения, произошедший в 2015 году, сегодня практически сошел на нет: сейчас лишь 10% компаний используют в производстве только российское сырье и комплектующие, а импортные машины и оборудование составляют значительную долю в мощностях абсолютного большинства предприятий (85%).

Почему в России сложно купить оборудование

В прошлом году краснодарский бизнесмен Кирилл Половной пытался купить теплообменное оборудование для пивоварни. Согласно его рассказу в Facebook, одна из российских компаний запросила 1 тыс евро за «десяток пластиночек» (теплообменники, как правило, состоят из пластин). Удивившись цене, он разослал письма всем российским производителям этого оборудования.

В ответ с него потребовали телефон, реквизиты организации, опыт работы на рынке, температурные кривые, полное описание и чертежи установки, в которой будет задействован теплообменник, и прочую информацию. «Дипломированные специалисты объясняли мне, что я дебил, ничего не понимаю, так дела не делаются, теплообменники так не продаются, и вообще, вы слишком мелкий клиент, чтобы вам что-то внятное отвечать», — рассказал он.

Из восьми производителей ответили четверо, назвав цены в диапазоне 45-55 тыс рублей с доставкой. В ходе дальнейших поисков бизнесмен нашел китайского производителя. По его словам, заказ был сформирован и согласован в течение 20 минут, а собеседник задал всего два уточняющих вопроса. Товар отправили в Россию на следующий день, через месяц он был получен. Полтора десятка пластин в комплекте с уплотнителями обошлись вместе с доставкой в $140.

«Тот завод, на котором я заказывал теплообменники — он чуть-чуть меньше Краснодара по площади. И никому там не было [лень] возиться с копеечным заказчиком из России. И они сами, сами писали, перезванивали и все организовывали для своего клиента. В отличие от всех наших производителей и торговцев», — отметил он.

Что не устраивает производителей

О похожих трудностях с отечественными поставщиками в последние годы заявляли и другие предприниматели. По опыту Андрея Рогозина, учредителя компании Tabula Sense (производит «умную» мебель с гаджетами), поставщики не отвечают на письма, на звонки, срывают сроки. «Для меня было сюрпризом то, что некоторых подрядчиков невозможно вообще уговорить работать», — сказал он изданию «РБК».

О масштабах проблемы свидетельствуют данные исследований. Российские промышленные предприятия испытывают явное нежелание отказываться от закупок импортного оборудования и сырья. Согласно проведенному в июле 2017 года опросу РАНХиГС, предприятия не могут отказаться от импорта по разнообразным причинам — нет российских аналогов, или их качество низкое, либо они производятся в недостаточном объеме, либо на них завышены цены.

«Увы, но нет в России предприятий по производству сушеных овощей и фруктов. По крайней мере таких, которые соответствовали бы нашим строгим (причем международным) требованиям», — сказали «Российской газете» в компании Nestle. В компании «Мон дэлис Русь» (производитель шоколада и жвачек) утверждают, что до 2017 года они вынуждены были возить ржаную муку из Финляндии, потому что российская не соответствовала мировым стандартам (как изменилась эта практика, не уточняется).

«Мы сейчас жалеем, что больше года потеряли, пробуя наладить производство здесь [в России]… Как ни странно, произвести игрушку из дерева на российском заводе невозможно. Зачастую все они заточены под свою простейшую продукцию: пирамидки или кубики», — рассказывали основатели фирмы по производству игрушек «Шуша».

Производитель игрушек также указывает на неадекватное, по его мнению, ценообразование российских поставщиков. «Мы недавно запросили стоимость производства у российской компании. Нам ответили, что не знают, сколько это может стоить, потом посмотрели нашу розничную цену в магазине и сказали, что примерно две трети от нее, то есть совершенно не понимая ценообразования», — утверждают к компании.

По данным РАНХиГС, после всплеска импортозамещения в промышленности в 2015 году (когда 30% предприятий объявили от отказе от импорта) оно практически остановилось к концу 2017 года, когда о сокращении или обнулении импорта в закупках машин и оборудования заявили уже 7% предприятий, а в закупках сырья — 8%.

Что импортирует бизнес

Проблемы с отечественным сырьем и оборудованием выражаются и в росте импорта. В 2017 году Россия потратила на импорт $227 млрд — на 24% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2018 года объем импорта вырос на 13,6% по сравнению с тем же периодом 2017-го года.

Значительную долю в структуре импорта традиционно занимают машины, оборудование и транспорт (46,9% в первом полугодии 2018 года), химическая продукция (18,7%), продовольствие и сырье для его производства (13%), металлы и изделия из них (7,3%), текстиль и обувь (6%).

Лишь 10% компаний используют в производстве только российское сырье и комплектующие, показал опрос исследовательского центра «Делойт», проведенный в 2017 году. Остальные 90% в разной степени зависят от импорта. Импортные машины и оборудование составляют значительную долю в мощностях абсолютного большинства предприятий (85%).

Наиболее активно импортное сырье и комплектующие используются в автомобильной промышленности, авиа- и судостроении (69% предприятий этой отрасли закупают, как минимум, половину материалов за рубежом), производстве металлических изделий (57% предприятий) и промышленного оборудования (53%) и химической индустрии (46%). Доля импортных компонентов для микроэлектроники достигает 88%, для некоторых видов медицинского оборудования — 90%.

Почему бизнес предпочитает Китай

Значительную долю сырья, комплектующих и оборудования российские производители покупают в Китае. По данным ФТС, в первом полугодии 2018 года закупки китайской продукции ($24 млрд) составили почти 21% всего импорта ($115,4 млрд) за этот период.

В 2017 году импорт России из Китая вырос по большинству товарных групп. Наибольший прирост показали молочные изделия, компоненты для электрооборудования, транспорта, оптических, измерительных, медицинских аппаратов, игрушки и спортивный инвентарь, сборные строительные конструкции, органические химические соединения, одежда, обувь, мебель.

Главный аргумент в пользу импорта из Китая — низкая цена. Компания Tabula Sense производит мебель со встроенной электроникой в Московской области, но в 2018 году, чтобы снизить себестоимость, хочет начать производство в Китае. В России останется только разработка, дизайн и сборка готового стола из комплектующих. Китайские цены на производство в сравнении с российскими в среднем в два-три раза ниже, рассказал Eurasianet.org основатель и директор Tabula Sense Андрей Рогозин.

По его мнению, помимо цены, еще один аргумент в пользу Китая — логистика. «Отправлять что-то большое и тяжелое из РФ очень долго и дорого, в Китае же эта инфраструктура хорошо отлажена», — утверждает Рогозин.

Российских бизнесменов привлекает в Китае также разнообразие производителей и их готовность изготавливать товары по индивидуальному заказу в оптимальные сроки, сказал Eurasianet.org Дмитрий Распопов, консультант-аналитик консалтинговой фирмы Frost & Sullivan.

«Многие наши клиенты — владельцы мини-гостиниц — предпочитают текстиль из Китая, — рассказали Eurasianet.org в компании, которая занимается комплексным оснащением гостиниц. — Их привлекает цена, качество и большой ассортимент. Российский же текстиль, например, из города Иваново, который славится своими тканями, обходится дороже зарубежного, даже учитывая таможенные платежи».