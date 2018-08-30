Почему в России умирают транспортные инновации

Один из немногочисленных в России проектов инновационного транспорта — беспилотный автобус «Матрешка» — столкнулся со сложностями, из-за которых журналисты его чуть было не похоронили. Создатели «Матрешки» заявляют, что сообщения о смерти проекта преувеличены, но признают наличие проблем и неизбежность задержек.

Между тем все предыдущие попытки создать инновационный транспорт в России были провалены, либо затянулись на неопределенный срок. Эта участь постигла электро-газовый народный автомобиль «ё-мобиль» Михаила Прохорова, спорткар «Маруся» Николая Фоменко и автомобиль-вертолет Владимира Пирожкова. В большинстве случаев проектам помешала неустойчивость российской экономики, чувствительной к курсам валют, а также неадекватная оценка авторов этих проектов своих возможностей.

Что такое «Матрешка»

Проект беспилотного автобуса «Матрешка» (Matrёshka) был представлен в 2016 году. Им занимается фирма «Бакулин моторс групп», связанная с заводом «Волгабас» — одним из крупнейших в стране предприятий по производству автобусов (сотни его автобусов возят пассажиров в Москве и Петербурге).

Беспилотник представляет собой автомобиль, в зависимости от модификации способный перевозить пассажиров (8-12 человек) или спецоборудование (насосные системы, аккумуляторы), либо разнообразные товары и контейнеры в логистических центрах.

Транспортное средство работает на электрическом двигателе, перемещается со скоростью до 30 км/ч, без подзарядки может пройти 130 км, ориентируясь в пространстве с помощью камер, которые считывают дорожную разметку и сопоставляют ее с картой местности. Однако эти автомобили не полностью автономны: в будущем, если они начнут возить пассажиров, за ними будут постоянно следить из диспетчерского центра.

С какими проблемами столкнулся проект

В августе 2018 года в СМИ появилась информация о полном закрытии проекта. В основу этого вывода легли сведения неназванных источников и комментарии партнеров «Бакулин моторс групп», которые участвовали в создании «Матрешки», но не в полном объеме получили оплату. Свои деньги они пытаются получить в суде, в том числе за счет попытки обанкротить компанию.

В частности, гендиректор фирмы «Электротранспортные технологии» Антон Поппель (компания разработала электродвигатель для «Матрешки») объявил, что основной владелец «Бакулин моторс групп» Алексей Бакулин с сентября 2017 года прекратил заниматься проектом. По мнению других собеседников издания — из-за отсутствия денег, технических возможностей и правовой основы для использования беспилотного транспорта. Антон Поппель не ответил на запрос Eurasianet.org.

Как сообщил Eurasianet.org Алексей Бакулин, информация об отказе от проекта недостоверна, хотя в самом деле есть определенные сложности. «Проект действительно приостановлен для ряда исполнителей, которые отвечали за отдельные виды работ на договорной основе и не смогли достичь заданных показателей, однако не стоит завершение взаимодействия с несколькими партнерами ассоциировать со всем проектом», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

«В октябре [2018 года на выставке Busworld Russia 2018 в Москве] мы представляем новый вариант «Матрешки»», — сказал Бакулин Eurasianet.org. Он «будет оснащен фиксированным местом водителя, или оператора, лобовым стеклом и привычными органами управления в соответствии с требованиями Венской конвенции о дорожном движении», — добавил глава департамента по развитию бизнеса «Волгабаса» Дмитрий Кузьмищев. Возможно, появление водителя-оператора в проекте беспилотного транспорта необходимо для смягчения требуемых законодательных изменений.

Проект откладывается

Предполагалось, что серийное производство автобусов начнется в 2018 году и тогда же они появятся на улицах. Ожидалось также, что к этому времени будет готова нормативно-правовая база для использования на дорогах беспилотного транспорта (сейчас это запрещено). Однако ничего этого не произошло.

Над законодательными изменениями сейчас работает межведомственная группа, но необходимые поправки могут быть сделаны теперь не в 2018-м, а в 2019 году, сказал Бакулин. По словам Кузьмищева, группа занимается вопросом «допуска с ограничениями на дороги общего пользования для проведения организованных испытаний опытных, макетных и промышленных образцов автомобилей с высокой степенью автоматизации управления».

«Потребности [в таком транспорте] очевидны, особенно на закрытых территориях [где они могли бы перевозить грузы]. Но превратить этот проект в коммерческий в ближайшее время вряд ли возможно. Должны быть соответствующие разрешения и правила. С технической стороны, мы максимально готовы будем к середине 2019 года», — сообщил Бакулин Eurasianet.org.

Какие транспортные инновации провалились

В России уже были попытки создать амбициозные и в некоторых случаях инновационные виды транспорта, однако практически все они потерпели неудачу. В 2010 году пресс-секретарь Владимира Путина (в тот период — премьер-министра) Дмитрий Песков объявил о планах бизнесмена Михаила Прохорова создать высокотехнологичный и доступный для населения российский автомобиль. Впоследствии он получил название «ё-мобиль» — машина с гибридным электро-газовым двигателем стоимостью 350-450 тыс рублей. На прототипе катался Владимир Путин, а в СМИ он получил название «народного автомобиля».

В последующие годы вокруг проекта ходили различные слухи о его несостоятельности, однако представители бизнесмена их опровергали. Но в начале 2014 году проект оказался закрыт. Технологии за 1 евро передали государственному научному центру «НАМИ», а специально построенный завод в Петербурге выставили на торги.

В качестве причин назывался рост евро, который повысил себестоимость автомобиля (большинство запчастей заказывали из Европы) и лишил его возможности конкурировать с другими производителями за счет низкой цены. Курс евро в 2014 году действительно начал расти, хотя отказ от «ё-мобиля» произошел задолго до декабря, когда произошла по-настоящему сильная девальвация рубля. Смерть проекта, по сообщениям, была предрешена еще осенью 2013 года.

Другой амбициозный проект — первый российский спортивный автомобиль «Маруся» (Marussia) — с 2007 года создавал телеведущий Николай Фоменко, который в тот период увлекался гонками. Машину мощностью 420 л. с. показывали Владимиру Путину и демонстрировали на международных автомобильных выставках.

В 2014 году стало известно о прекращении проекта, по мнению экспертов, из-за невозможности кустарным образом создать качественный продукт на уровне мировых производителей. Гонщик Алексей Васильев, создававший «Марусю» вместе с Фоменко, указывал также на устаревшие конструкции автомобиля, которые соответствовали машинам 1960-х годов. В 2014 году прототип автомобиля протестировали немцы, и раскритиковали его по полной программе.

Наконец, в 2016 году банк «Петрокоммерц» (ныне — банк «Открытие»), финансировавший создание «Маруси», взыскал с компании Фоменко Marussia Motors 65 млн рублей кредита. Компания обанкротилась.

В 2011 году бизнесмен Владимир Пирожков, в прошлом работавший дизайнером на зарубежных производствах Toyota и Citroen, решил создать летающий автомобиль, совмещающий в себе качества автомобиля и вертолета. Пирожков тогда заявил, что к 2016 году на подобных транспортных средствах будут передвигаться большинство жителей России.

В конце 2017 года Пирожков объявил, что первый прототип появится к 2021 году, массовое использование получит в 2027 году, а управлять ими будут «роботы-беспилотники». Причины задержек, по его словам, были связаны с увольнением главного конструктора, после ухода которого «проект развалился».