Новое правительство Армении объявило войну практике подкупа избирателей

Одним из основных предвыборных обещаний нового премьер-министра Никола Пашиняна была реформа печально известной своей коррумпированностью избирательной системы Армении, и новые законы, призванные провести эту реформу в жизнь, уже почти готовы. Но попытки избавить выборы от коррупции столкнулись с сопротивлением со стороны окопавшейся политической «старой гвардии».

Правительство Армении 20 августа обнародовало законопроекты о внесении изменений и дополнений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, а также кодекс об административных правонарушениях, которыми предполагается ужесточение ответственности за покупку и продажу голосов. За продажу голоса будет грозить до трех лет лишения свободы или штраф в размере 700 тыс драмов ($1500). Наказание за подкуп избирателей еще суровее: до пяти лет тюрьмы или штраф в 4 млн драмов ($8400).

Практика подкупа избирателей очень широко распространена в Армении. Циничный избиратель, готовый продать свой голос, во время прошлогодних парламентских выборов мог получить за него 10 тыс драмов (около $20).

Направленный на борьбу с этой практикой закон является частью более обширной повестки по реформированию избирательной системы страны. «Главной проблемой, препятствующей развитию Армении и порождающей систематические проблемы в стране, является последовательное и непрекращающееся искажение воли народа во время выборов», – сказал Пашинян на одном из заседаний парламента в июне.

Новое правительство страны сформировало специальную комиссию, поручив ей реформу законодательства в сфере выборов. Одной из основных рекомендаций комиссии был переход к полностью пропорциональной системе, при которой избиратели будут голосовать только за партию, а не отдельных кандидатов в своих регионах.

Согласно существующей системе, люди голосуют за партию, но также указывают, какого кандидата от этой партии они хотели бы видеть в парламенте. «Это было сделано с тем, чтобы создать стимул для местных властей – олигархов, чиновников, криминальных элементов – привлекать свои ресурсы (сторонников, деньги на подкуп избирателей и т.д.) на благо партии», – сказал ереванский политолог Микаэл Золян.

Пересмотр этой системы создаст политические преимущества для Пашиняна и его политического блока «Элк». Сам Пашинян пользуется популярностью, но многих его союзников и потенциальных депутатов избиратели не знают, и относятся к ним с сомнением.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении и Армянская революционная федерация выступили против введения полностью пропорциональной системы. Обе партии имеют отделения по всей стране.

«Представим, что некая партия получила чуть меньше голосов, чем нужно, чтобы сформировать большинство, а остальные голоса распределились понемногу среди множества небольших партий, которые не пользуются большим авторитетом в обществе. В результате, если все объединятся против большой партии, мы получим большинство, но в случае выхода одной из них вся система рухнет», – приводит слова депутата от Республиканской партии Давида Арутюняна новостной сайт JAM News.

Между тем Пашинян утверждает, что пропорциональная система будет «простой и понятной каждому».

Также рабочая группа предложила изменить порог для вхождения партийных коалиций в парламент. Согласно существующим правилам, для прохождения в законодательный орган партии необходимо набрать 5% голосов избирателей. Если сделать это не удалось, партия может создать коалиционный блок с максимум двумя другими партиями, но тогда им необходимо показать уже 7% голосов.

Правительство предлагает сократить порог до 4% для отдельных партий и 6% для коалиционных блоков.

Пороги играют важную роль в политической жизни Армении, в том числе для блока «Элк» Пашиняна, состоящего из партий «Гражданский договор», «Просвещенная Армения» и «Республика» (не путать с Республиканской партией). На выборах в 2017 году блоку удалось набрать 7,8% голосов. Получи он на 13 тыс голосов меньше, и ему не удалось бы войти в парламент.

Прочие реформы носят более формально-юридический характер, вроде запрета на шариковые ручки в избирательных кабинках. Ручки заменят устройствами, на дисплеях которых будут отображаться имена и кандидаты, а когда голосующий сделает свой выбор, устройство автоматически распечатает заполненный избирательный бюллетень. Также предлагается помечать пальцы избирателей невидимой краской, чтобы предотвратить повторное голосование.

Законопроекты еще обсуждаются и их принятие намечено на сентябрь или начало октября, сообщил новостному сайту News.am секретарь рабочей группы Даниел Иоаннисян.

Также планируется внести поправки в закон «О благотворительности», предполагающие создание нового регуляторного органа, который будет заниматься одобрением, регистрацией и мониторингом благотворительной деятельности в стране. Этот орган будет напрямую подчиняться аппарату премьер-министра.

Данные поправки были представлены в апреле, еще до прихода правительства Пашиняна, но новые власти поддержали эту инициативу. «Закон не ограничивает действующие благотворительные проекты, – сказал замминистра юстиции Артур Ованнисян во время обсуждения закона в парламенте. – В данном законе говорится: Уважаемые благотворители, если Вы занимаетесь благотворительной деятельностью в надежде получить что-то взамен – награду от президента Армении или налоговые льготы – государство также Вас поддержит. Сообщите нам, а мы посмотрим, благотворительная это деятельность или нет. А если Вы не ждете в ответ никаких благ, тогда можете продолжать свою благотворительную работу, никто не будет вмешиваться».

Тем не менее, закон вызвал раздраженную реакцию членов партии «Процветающая Армения», возглавляемой олигархом Артуром Царукяном. По сообщениям, данная партия была одним из инициаторов системы подкупа избирателей в Армении, и ее члены, по видимому, обеспокоены тем, как данным законом будет интерпретироваться понятие «благотворительность».

Депутат от «Процветающей Армении» Наира Зорабян подвергла предлагаемые поправки критике, заявив, что филантропы, включая Царукана, могут стать мишенью для нападок, исходя из «политической целесообразности» и «вкусов» власти предержащих. «Как вы будете определять, жеребьевкой или по вашей политической целесообразности и по вашим политическим вкусам? – задала вопрос она. – В отличие от вас, все, что за эти годы сделал Гагик Царукян как благодетель, не имело никакого политического контекста».

«Постоянно ходили слухи, что при прежних властях многие крупные компании и особенно олигархи уклонялись от налогов под предлогом осуществления благотворительной деятельности, – сказала Eurasianet.org Анаит Ширинян, политолог в британском аналитическом центре Chatham House. – Сам факт того, что сторонники Царукяна подняли такой шум по этому поводу, сам по себе примечателен, указывая на слияние бизнеса и политики в его деятельности».

23 сентября жителям Еревана предстоит выбрать мэра города. Дата парламентских выборов пока неизвестна. Пашинян обещал провести выборы «в течение года», утверждая, что это даст электорату достаточно времени, чтобы принять обдуманное решение, вместо того, чтобы отдать его партии абсолютное большинство на фоне «постреволюционной эйфоричной атмосферы». На пресс-конференции 20 июля он заявил, что выборы состоятся не позднее мая 2019 года.