Рекордное число россиян считает, что страна движется по неверному пути

В августе число россиян, недовольных направлением развития России, достигло 43%, а число граждан, утверждающих, что страна движется по правильному пути, обвалилось до 45%, отмечается в отчете по результатам опроса «Левада-центра». Эти тенденции подтверждаются и результатами августовского опроса Центробанка РФ.

Таких низких показателей не наблюдалось со времен «Болотной революции» 2011-2013 годов, когда в стране проходили многократные массовые акции протеста с требованиями проведения реформ. Но даже в период «болотных» манифестаций число недовольных, по данным «Левады», обычно было меньше, чем в августе 2018 года, и лишь в самые острые периоды противостояния манифестантов с властями уровень неодобрения достигал 44%.

Обострение противостояния России с Западом в марте 2014 года из-за аннексии Крыма и разжигания Москвой конфликта на востоке Украины, сопровождавшееся развернутой Кремлем беспрецедентной пиар-кампанией под лозунгом «С колен», вызвало всплеск патриотических настроений и привело к повышению уровня одобрения действий властей. Временами до 64% опрошенных отмечали, что Кремль ведет Россию в правильном направлении.

Но постепенно население начало демонстрировать симптомы усталости от экономических проблем, высокого уровня коррупции и прочих нерешенных фундаментальных проблем. В июне 2018 года уровень неодобрения траектории движения государства вырос до 42% – самого высокого показателя с осени 2013 года, а число довольных упало до 46%.

К августу ситуация еще более усугубилась: недовольство поднялось до 43%, лишь на один пункт не дотянувшись до рекордных показателей за всю историю наблюдений, а число удовлетворенных ситуацией сократилось до 45%.

Одобрение деятельности президента РФ Владимира Путина упало этим летом до 67% – уровня, невиданного с момента начала «патриотического всплеска» после аннексии Крыма.

Остальным представителям властей досталось гораздо хуже: рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева к августу 2018 года рухнул до рекордно низкой оценки за всю историю наблюдений (всего 28% респондентов довольны его работой), а одобрение работы правительства и Госдумы обвалилось до 33% и 30% соответственно, чего не наблюдалось с 2005-2006 годов.

Отмеченные «Левадой» тенденции подтверждаются исследованием Центробанка РФ, результаты которого также были опубликованы в августе 2018 года. В частности, согласно данным ЦБ, индекс ожиданий на ближайшие пять лет, отражающий надежды опрошенных на улучшение ситуации за этот период, упал с 121 до 98 пунктов, оказавшись рекордно низким с марта 2014 года. Индекс ожиданий коррупции, отражающий надежду на изменение положения в этой сфере, продемонстрировал худшее значение за всю историю наблюдений (52 пункта).