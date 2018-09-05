Иран мстит Таджикистану, задерживая грузовики?

За последние две недели около 50 грузовиков, ехавших в Таджикистан или в обратном направлении, застряли у границ Туркменистана. Причина пока остается неясной.

Ехавшие из Таджикистана грузовики везли в Турцию алюминий, производящийся на гигантском заводе «Талко». Двигавшиеся в обратном направлении машины были нагружены в основном текстилем.

Почему Туркменистан не дает таджикским грузовикам пересечь свою территорию, неясно. По словам таджикских высокопоставленных чиновников в сфере транспорта, пообщавшихся с Eurasianet.org на условиях анонимности, есть подозрение, что блокаду спровоцировал граничащий с Туркменистаном Иран.

Один дальнобойщик, который, опасаясь возможных неприятностей, также попросил не называть его имени, сказал, что за 10 лет, что он возит алюминий с завода «Талко» в городе Турсунзода, это первый подобный случай. На момент его разговора с Eurasianet.org 4 сентября он уже девять дней стоял у узбекско-туркменской границы, ожидая разрешения пересечь ее.

«Они не объясняют нам причин. Мы думали, что проблема как-то связана с тем, что мы не привезли транзитные разрешения, – сказал он, имея в виду документ, выдаваемый Министерством транспорта Таджикистана водителям грузовиков для осуществления международных перевозок. – Но нас не пускают даже с этими разрешениями».

Туркменские пограничники, по сообщениям, сказали таджикским водителям, чтобы те уезжали и искали другой маршрут, т.к. их все равно не пропустят. Между тем Туркменистан не препятствует проезду грузовиков из других государств.

Хайрулло Абидов, директор душанбинской грузовой компании «Реал Транс», сказал Eurasianet.org, что кроме 50 таджикских грузовиков, застрявших у границ Туркменистана, порядка 15 турецким грузовикам, направляющимся в Таджикистан, не дают выехать из Ирана.

«Они не пускают наши грузовики в нейтральную зону. Машины просто стоят на парковке на узбекской или иранской стороне», – сказал Абидов.

Чиновники таджикского Минтранса сообщили Eurasianet.org, что Туркменистан никак не объяснил причину блокады. Министерство иностранных дел Таджикистана направило посольству Туркменистана в Душанбе официальную ноту с просьбой объяснить ситуацию, но ответа пока не последовало.

«Пока ясных объяснений со стороны Туркменистана не поступало, и мы рекомендуем водителям ехать через [Казахстан и] Азербайджан. Этот маршрут длиннее и дороже. Водители сами решают, ждать им или ехать дальше», – сказал высокопоставленный источник в министерстве.

По словам Абидова, пока он выжидает.

«В худшем случае мы переправим наши грузовики через Каспий в Казахстан и далее через Узбекистан в Таджикистан. Но это обойдется в дополнительные 1200 долларов США за каждый грузовик», – сказал он.

Чиновник таджикского Минтранса сказал Eurasianet.org, что одной из рассматриваемых Душанбе возможностей является то, что ситуацию спровоцировал Иран. Таджикские официальные лица сказали своим таджикским коллегам, что Иран пропускает через границу не более 40 грузовиков в день, но это не объясняет, почему выделяют именно таджикские машины.

«Мы прекрасно знаем, что они пропускают все транспортные средства кроме машин из Таджикистана», – сказал источник в Минтрансе.

Отношения между Таджикистаном и Ираном никогда еще не были столь напряженными, как в последнее время. Будучи ободряемым Саудовской Аравией, предоставившей Душанбе безвозмездной помощи на несколько десятков миллионов долларов, таджикское правительство развернуло против Ирана кампанию очернения, иногда принимающую довольно странные формы.

В своем интервью в июле этого года посол Саудовской Аравии в Таджикистане Абдулазиз ибн Мухаммад аль-Бади похвастал, что, выделив 200 млн долларов помощи за последние годы, Эр-Рияду удалось выдавить Иран из страны. Тогда же он упомянул, что верит заявлениям таджикских СМИ о подготовке Ираном почвы для исламской революции в Таджикистане.

Таджикские власти также предприняли попытку представить все так, что Иран был каким-то образом замешан в нападении на иностранных велосипедистов, закончившемся смертью четырех из них, включая двух граждан США. Ответственность за убийства взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Пока неясно, являются ли заявления о причастности Ирана к введению Туркменистаном блокады частью развернутой в Таджикистане антииранской кампании, или Тегеран действительно пытается свести счеты таким образом.

Также есть версия, что Туркменистан ввел более жесткие меры после возможно имевшего места обнаружения наркотиков в пересекающем границу транспорте. Представители международных ведомств по борьбе с наркотиками считают, что Таджикистан является одним из крупных перевалочных пунктов на пути героина из Афганистана.

Еще одной обсуждаемой в Душанбе (хотя и маловероятной) версией является то, что Туркменистан пошел на такой недружественный шаг в ответ на смерть 21 августа молодой туркменки, стоявшей в очереди в таджикском консульстве. Получение визы обычно сопряжено с месяцами пререканий и ожидания в бесконечных очередях в душных помещениях часами напролет, поэтому говорят, что девушка, возможно, погибла от переутомления. Но таджикские чиновники считают, что подобного повода было бы недостаточно для введения блокады.