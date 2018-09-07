Казахстан: девальвация делает население беднее

Когда жительница Алматы Алина Сеитова планировала тур по Европе, казахстанская валюта – тенге – была более крепкой.

После недавней девальвации поездку пришлось отложить до «лучших времен», рассказала она Eurasianet.org.

За три летних месяца национальная валюта Казахстана ослабла по отношению к доллару и евро на 11%, а в первые дни сентября упала еще ниже, снизив покупательскую способность граждан.

Теперь евротур обойдется Сеитовой гораздо дороже, чем она рассчитывала.

«Я копила на эту поездку несколько месяцев, чтобы вместе с дочерью провести, возможно, лучший отпуск в моей жизни. Придется купить доллары и затянуть пояса потуже – эксперты говорят, тенге упадет еще ниже», – говорит женщина.

Туристический бизнес в Казахстане одним из первых ощущает последствия девальвации. В алматинской турфирме RioTour сообщили Eurasianet.org, что многие клиенты после падения национальной валюты передумали ехать на отдых за рубеж, так как стоимость туров привязана к доллару или евро и даже немного завышена для покрытия операционных расходов.

Люди становятся бережливыми и конвертируют свои накопления в доллары. Мониторинговые агентства сообщают, что этим летом объемы покупок американской валюты увеличились в несколько раз по сравнению с весенними показателями.

Власти Казахстана обычно ослабляли тенге, когда дешевела нефть (основной экспортный товар страны), чтобы минимизировать последствия для экономики. Но в августе Национальный банк заявил, что недавнее падение нацвалюты вызвано геополитической напряженностью и американскими санкциями в отношении крупных торговых партнеров, таких как Россия и Турция. Регулятор сообщил, что готов в случае необходимости сгладить колебания курса валют.

В этот раз казахстанцам еще «повезло»: в феврале 2009 года Национальный банк провел резкую девальвацию тенге на 24%, в феврале 2014 года – еще на 19%. Следующее падение началось в августе 2015 года, когда регулятор перестал поддерживать курс казахской валюты ради сохранения своих золотовалютных резервов. После этого за полгода тенге подешевел более чем в два раза.

Девальвация – это всегда шок для населения. Так как большинство товаров в Казахстане импортные, происходит резкий скачок цен, в то время как зарплаты остаются на том же уровне.

Дмитрий Синицын, дизайнер из Астаны, вспоминает, как утром в тот «черный» февральский день в 2009 году из-за подскочившего курса тенге не смог купить профессиональный монитор.

«Я зашел на сайт магазина бытовой электроники и увидел пустую страницу с надписью: «Мы тоже в шоке!». Администрация меняла ценники», – сказал он Eurasianet.org.

Алматинский риелтор Нургали Аманкулов рассказал Eurasianet.org, что после резкой девальвации на рынке недвижимости было много конфликтов и недоразумений.

«Представьте, вы решили купить квартиру, договорились о цене и оставили задаток, а после скачка доллара продавец повышает цену, скажем, на 20%... Сделка, как правило, срывается. Это стрессовая ситуация, в которой проигрывают все», – сказал он.

В то же время для некоторых компаний валютные колебания – это возможность повышения продаж. Немецкий автобренд, чей торговый центр расположен на оживленном проспекте делового мегаполиса, в эти дни привлекает клиентов огромной надписью на фасаде: «Держим курс – 340 тенге!». Получается скидка как минимум в 10%.

Когда дело касается техники или товаров повседневного пользования, такие маркетинговые кампании «выстреливают» почти всегда. Люди стараются успеть совершить нужные покупки по прежней стоимости. Затем наступает мертвый сезон.

Казахстанский политолог Данияр Кусаинов, живущий сейчас в Норвегии, признался, что никогда не держит свои накопления в тенге. По его мнению, экономическая модель Казахстана неустойчива и служит интересам «узкого круга лиц в стране».

«С каждой новой девальвацией народ все меньше доверяет правительству», – сказал он Eurasianet.org.

Власти убеждают людей, что девальвация стимулирует экспорт и идет на пользу экономике страны.

Эксперты, впрочем, считают, что на самом деле власти решают свои проблемы. Казахстанский экономист Александр Юрин в июле заявил в интервью новостному порталу InformBuro, что девальвация позволяет правительству собирать больше налогов, зависящих от курса, чтобы выполнить план по пополнению бюджета.

«В первую очередь это налоги в сфере международной торговли и добывающей отрасли… Недоимки, связанные с падением банковского сектора, были компенсированы за счет перевыполнения сбора налога на добычу полезных ископаемых», – сказал Юрин, ссылаясь на июньский доклад министра финансов.

Между тем уровень жизни населения в Казахстане снижается с каждой девальвацией. В 2007 году деловая столица Алматы входила в ТОП-30 самых дорогих городов мира, по версии глобальной консалтинговой компании Mercer. В этом году мегаполис занимает 187 место. Средняя ежемесячная зарплата в Алматы, по данным городской администрации, $570, что примерно на треть больше, чем в целом по Казахстану.

Эксперты отмечают, что социально-экономические причины заставляют людей уезжать из Казахстана. Последние шесть лет отток ежегодно превышает приток, чего в предыдущие годы не наблюдалось.

Эдиль Соранбаев уехал из Алматы в южнокорейский город Порён в прошлом году, сменив профессию повара в ресторане на строителя.

Он рассказал Eurasianet.org, что много лет назад взял долларовый кредит в банке на покупку земельного участка за городом и оказался в сложной ситуации после девальвации.

В Корее Соранбаев получает не меньше 100 долларов в день.

«Это намного больше, чем я зарабатывал в Казахстане. На жизнь хватает, даже получается копить», – сказал он.