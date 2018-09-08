Кыргызстан провел третьи Всемирные игры кочевников и передал эстафету

Вбейте в строку поиска Google словосочетание «Всемирные игры кочевников» и одним из первых найденных изображений будет фотография кыргызской конторсионистки Чинары Мадинкуловой, которая стреляет из лука ногами, стоя на руках и опираясь на специальные подпорки.

Фотография, снятая русским фотографом на Играх 2016 года, широко разошлась в Интернете.

«Мужчины объявили перемирие в гендерных войнах», – отреагировал в Twitter на фотографию профессор Университета штата Аризона. Прочие отзывались в том же духе.

Для бедного Кыргызстана эта фотография стала удачной бесплатной рекламой, позволяющей объяснить, зачем с 2014 года на проведение Игр тратятся десятки миллионов долларов.

«Я так нервничала», – сказала 18-летняя Мадинкулова, делясь с Eurasianet.org своими воспоминаниями на этой неделе в тренировочном лагере, расположенном рядом с лазурными водами окруженного горами озера Иссык-Куль.

5 сентября Мадинкулова вместе со своей коллегой Аидой Акматовой успешно повторила трюк, который, как утверждают историки, древние скифские воины использовали для запугивания своих врагов.

Зрители, среди которых были сотни иностранных туристов, сразу же разразились громкими аплодисментами.

«Я так горжусь своей страной в данный момент. Всемирные игры кочевников позволяют нам показать Кыргызстан всему миру», – сказала с восторгом Мадинкулова, получившая за участие около 150 долларов в местной валюте.

Организаторы утверждают, что в этом году было продано 6 тысяч билетов на мероприятие, которое привлекло свыше 2000 спортсменов из более чем 70 стран. Они приняли участие в десятках традиционных тюркских спортивных состязаний, от борьбы на лошадях до стратегических игр.

Сделанный с дрона снимок озера Иссык-Куль между городом Чолпон-Ата и Кырчинским ущельем. (Николас Мюллер)

Кыргызстан готовится передать право проведения этого мероприятия другой тюркской стране. Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что его страна примет Игры 2020 года.

Эрдоган принял участие в церемонии открытия, состоявшейся 2 сентября в Чолпон-Ате, вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном и лидерами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Игры совпали по времени с саммитом Тюркского совета.

Мадинкулова, чьи таланты демонстрируются только в заброшенном государственном цирке Кыргызстана, приветствует решение Анкары о проведении следующих Игр кочевников.

«Я не огорчена [тем, что Кыргызстан передает эстафету]. По-моему, это замечательно, что другие страны проявляют интерес к нашим играм», – сказала она, добавив, что надеется на участие в Играх в Турции.

Тюрки-друзья и тюрки-недруги

Идея единения тюркских народов – тема, трогающая Эрдогана до глубины души, несмотря на то, что на практике она не всегда выливается во внешнеполитические победы в Центральной Азии.

Присутствовавший на Играх турецкий дипломат сказал Eurasianet.org, что его страна будет стремиться «развивать то, что уже достиг» Кыргызстан.

Если тюркское братство является ключевой темой Всемирных игр кочевников – страны, не имеющие отношения к тюркскому миру, как правило, отправляют только символические делегации – в более агрессивных состязаниях оно отходит на задний план.

Спортивный фанат на Всемирных играх кочевников 2018 года. (Николас Мюллер)

Напряженное соперничество разворачивается между командами Кыргызстана и Казахстана, которые традиционно являются фаворитами состязаний по кок-бору – контактной спортивной игре, часто называющейся родственницей поло, но в которой вместо мяча используется туша козла (эта игра известна также как бузкаши).

Казахстанский игрок Акон Нижен сказал Eurasianet.org перед началом турнира, что реванш за проигрыш Кыргызстану с разгромным счетом 15-3 в финале 2016 года, когда казахстанскому игроку проломили череп, был «важен с точки зрения гордости за нашу страну».

Непродолжительный двусторонний конфликт в прошлом году, который грозил выйти из-под контроля, придал дополнительной перчинки горячо ожидаемой схватке.

Но двум командам не суждено было встретиться. Казахстан сошел с дистанции после игры против Узбекистана на этапе полуфиналов, а также пропустил первую игру против команды из Красноярского края России, состоящей из кыргызских мигрантов.

Объясняя свою неявку, казахстанцы с горечью жаловались, что кыргызские организаторы вовремя не нашли для них лошадей.

В том же виде состязаний команда доброй воли, состоящая из ковбоев Соединенных Штатов, вновь уступила в первом состязании, хотя и с меньшим количеством травм по сравнению с 2014 годом.

Наездник из афганской команды, который утверждал, что служил под командованием покойного министра обороны Мохаммеда Фахима, сказал Eurasianet.org, что он разочарован тем фактом, что его страна не имела возможности выступить против США.

«Мы надеялись сыграть с американцами», - сказал он с улыбкой.

До свидания, но не прощай?

Главным аргументом в экономическом обосновании проведения Игр в Кыргызстане является их потенциал для увеличения доходов от туризма, но подобный эффект сложно подсчитать.

Опираясь на цифры 2016 года, местное агентство новостей «Kaktus Media» подсчитало, что правительство потратило 500 долларов США на каждого иностранного туриста, приехавшего на Игры, и до 750 долларов США, если принимать во внимание ремонт дорог.

Некоторые из туристов, которые ответили на вопросы Eurasianet.org, например, как голландская пара, путешествующая по стране в типичном российском микроавтобусе, включили мероприятие в программу заранее запланированных поездок.

Другие же специально приехали на мероприятие, например, австралиец Брентон Эрл (Brenton Earl), которого заинтересовали фотографии с Игр 2016 года.

«Я подумал, что это красивое место, где можно увидеть множество причудливых видов спорта, о которых я не знаю», – сказал Эрл, отвечая на вопрос Eurasianet.org.

Выступая на заседании Тюркского совета 3 сентября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал своих коллег поддержать будущее Игр в условиях существования альтернативных состязаний.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на церемонии открытия. (Николас Мюллер)

По предположению одного информагентства, он, возможно, говорил о планах Казахстана провести свои собственные «этно-игры» в 2021 году.

Если чего-то и не хватало на третьих кыргызских Играх кочевников по сравнению с предыдущими, так это сомнительного присутствия голливудского актера Стивена Сигала.

Сигал был почетным гостем Игр 2016 года, где он даже примерил средневековое одеяние.

Однако этот актер, чья звезда находится на закате, видимо, слишком сдружился с находящимся под арестом бывшим премьер-министром (и основным соперником Жээнбекова), вследствие чего на этот раз его не пригласили.