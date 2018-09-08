Азербайджанцы поддерживают своих иранских соплеменников танцами

Пользователи социальных сетей в Азербайджане выкладывают видео с танцами в знак солидарности с соплеменниками в северном Иране.

Кампанию инициировали азербайджанцы Ирана, составляющие почти четверть населения этой страны. Они решили таким образом выразить протест против тяжелых экономических условий в Иране, особенно в северной его части, где проживает значительная часть азербайджанского меньшинства. В видео люди танцуют под песню «Səni deyirlər» («Они говорят о тебе») иранского певца азербайджанского происхождения Алирезы Шарифзаде.

Затем акция перекинулась на Азербайджан, где пользователи Twitter и Instagram начали выкладывать свои видео с хэштегом #sənideyirlər – названием песни на использующемся в Азербайджане латинском алфавите.

Азербайджанцев в этих двух государствах разделило в XIX веке завоевание Россией территории, иногда называемой «Северным Азербайджаном», в пределах которой существует современный независимый Азербайджан.

Хотя азербайджанцы чувствуют родство со своими собратьями в Иране, подобные проявления солидарности относительно редки. «Социальные сети Северного Азербайджана впервые захватывает тренд из Южного, – написал в своем Twitter блогер Джавид Ага. – Кажется, все эти годы не хватало только музыки».

«Иран – это страна, где могут наказать за танцы и продвижение музыки самого крупного меньшинства – азербайджанцев, за непокрытую голову, за защиту прав ЛГБТ, – написала в своем Facebook журналист-расследователь Хадиджа Исмаилова. – Это одна из крупнейших акций солидарности».

Это не первая акция подобного рода. Ранее в иранских социальных сетях разразился скандал, когда девушку арестовали за то, что она опубликовала в Instagram видеозапись со своим танцем. После этого иранцы и представители других стран в знак солидарности начали выкладывать в социальные сети видео со своими танцами.

Песня «Səni deyirlər» посвящена высыхающему соляному озеру Урмия, расположенному в иранских провинциях Западный и Восточный Азербайджан. Высыхание озера стало одной из основных претензий иранских азербайджанцев к Тегерану, который пытается подавить культуру и свободу выражения политических взглядов азербайджанского меньшинства.

«Как хорошо было плавать в озере Урмия, но его высушили», – поет Шарифзаде. Песня заканчивается строчкой «Да здравствует Азербайджан».

Те, кто не захотел поддержать кампанию видеозаписью с танцем, сделали это иначе. Активистка Самра Садраддинли выложила свою фотографию из Тебриза, крупнейшего города иранского Азербайджана, с подписью: «Поддержите молодежное движение «За родной язык» и танцевальный протест. Не хотела бы, чтобы вы видели мои танцы в стиле Раджа Капура, поэтому вот я на фотографии в Тебризе».

Кампания затронула и сферу оппозиционной политики Азербайджана. Пользователь Facebook выложил видео, где один из лидеров оппозиции Ильгар Маммадов, не называя имен, критикует другие оппозиционные группы за неэффективные протесты, которые только сыграли на руку правительству. Выложивший видео пользователь подписал его названием песни Шарифзаде – «Они говорят о тебе».

Само же иранское правительство пока не делало никаких заявлений. Тегеран очень чувствительно относится к любому намеку на азербайджанский сепаратизм, и Баку старается не затрагивать вопросы, касающиеся азербайджанцев Ирана, чтобы не портить отношения с соседом.