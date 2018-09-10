Россия: чиновников переведут на российский смартфон за 160 млрд рублей?

Правительство РФ, по сообщениям, хочет до конца 2021 года оснастить сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием (всего 7,9 млн человек) российскими смартфонами с операционной системой Sailfish, принадлежащей «Ростелекому». Это обойдется властям не менее чем в 160 млрд рублей единоразово, а затем еще примерно по 100 млрд в год «за обслуживание».

Так власти хотят создать информационную систему, закрытую от США и Европы. Сейчас чиновники, в том числе для работы, пользуются американскими и европейскими устройствами с операционными системами iOS и Android. В последние годы устройства чиновников неоднократно взламывались, и личные переписки выкладывались в интернет (в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева).

По словам специалистов по телекоммуникациям, создание российского смартфона с закрытой операционной системой не спасет чиновников от злоумышленников. Многие элементы этих устройств по-прежнему выпускаются за границей, а телекоммуникационная сеть, обслуживающая мобильную связь, работает на иностранном оборудовании.

Сами чиновники утверждают, что если в российском смартфоне не будет возможности автоматизировать рабочие процессы, то эти мероприятия окажутся напрасными.

Зачем нужна российская ОС

Переход на российские смартфоны, по сообщениям, обойдется в 160,2 млрд рублей, из которых 71,3 млрд выделят из федерального бюджета, 78,2 млрд — госкомпании, и 10,7 млрд — из местных бюджетов. Помимо этих денег потребуется еще 2,3 млрд на завершение работы над ОС Sailfish, а тариф на «оказание комплексной услуги» составит 13,1 тыс рублей в год на одного пользователя (103,5 млрд в год на всех чиновников).

Перевод чиновников на российские смартфоны необходим в целях информационной безопасности, заявлял в мае 2018 года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. «Наша задача дать бизнесу и государству новое надежное решение в рамках обеспечения информационного суверенитета России. У нас готово решение, есть смартфон с операционной системой и интегрированными туда приложениями», — говорил он.

В последние годы периодически подвергались взломам мобильные устройства Apple, а также аккаунты в иностранных соцсетях и почтовых сервисах, государственных чиновников и приближенных к власти людей.

Например, анонимный блог «Шалтай-Болтай» выкладывал почтовую переписку премьер-министра Дмитрия Медведева, получал доступ к его Твиттер-аккаунту. Также был взломан iPhone Медведева с помощью доступа к резервной копии iCloud. Кроме того, публиковалась личная переписка Арама Габрелянова, главы интернет-газеты «Лайф», которая считается близкой к властям. У Габрелянова также взламывали iPhone и iPad.

Система должна помогать чиновникам

Как сообщил Eurasianet.org чиновник одной из структур правительства Петербурга, властям города пока не поступало каких-либо указаний в связи с переходом на новые устройства. «На мой взгляд, толк от этого будет, если завести в смартфон доступ к городским базам данных, справочным приложениям для госслужащих. Чтобы можно было дистанционно работать с документами, получать инфу при выезде на объект. Фотографировать косяки в городе и вносить их сразу на устранение. То есть это должен быть комплексный продуманный продукт. С приложениями», — считает он.

По мнению чиновника, в этом проекте есть смысл, только если он будет помогать властям автоматизировать управленческие процессы. «В противном случае это деньги на ветер», — отметил он.

Что такое Sailfish и где используется

Операционная система Sailfish разрабатывалась финской компанией Jolla, в которой работали бывшие сотрудники Nokia. Она представляет собой платформу с открытым исходным кодом (за исключением некоторых элементов), написанным преимущественно на языке программирования C++. В 2015 году фирму Jolla купила «Открытая мобильная платформа» Григория Березкина, владельца группы ЕСН (занимается инвестициями в нефтегазовую промышленность, электроэнергетику и медиа). В 2018 году 75% «Открытой мобильной платформы» у Березкина купил «Ростелеком».

Российская версия Sailfish, над которой работает «Ростелеком» для чиновников, является ответвлением Sailfish и называется Sailfish Mobile OS Rus, которая, в отличие от оригинала, не опубликована в открытом доступе. При этом сама Sailfish является ответвлением операционной системы Andriod, сказал Eurasianet.org гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. Это значит, что на оригинальной Sailfish работают приложения магазина Google Play для Andriod, а на Sailfish Mobile OS Rus — нет. В данный момент в российской версии ОС работает только магазин приложений Warehouse, в котором очень мало приложений по сравнению с Google Play или AppStore.

Единственное выпущенное в серийное производство российское мобильное устройство, работающее на Sailfish Mobile OS Rus, это Inoi R7 компании Inoi. Такой телефон в сентябре 2017 года подарили премьер-министру Дмитрию Медведеву на выставке «Импортозамещение» в Москве. Однако, по мнению наблюдателей, впоследствии Медведев перестал с ним появляться на публике, вместо этого у него в руках был iPhone 10.

Российская ОС не решит проблему безопасности

Общедоступные магазины приложений, включая Warehouse, скорее всего, будут недоступны в устройствах, которые раздадут чиновникам, считает гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. «Это будет свой, внутренний магазин, но возникает вопрос, сколько там будет приложений и каково будет их качество. В Google Play большое количество разработчиков, которые конкурируют между собой. А в случае с внутренним магазином приложения будут писать, условно, для одного ведомства. Мы уже сейчас видим, что существующие приложения ведомств — слабые, неконкурентные, малофункциональные, при этом делаются за огромные деньги. Есть большой риск, что приложения закрытого магазина будут такими же», — сказал Брюквин Eurasainet.org.

Создание российской ОС — благо для страны, однако вряд ли она спасет пользователей от злоумышленников, считает Брюквин. По его словам, значительная часть компонентов российских мобильных устройств по-прежнему выпускаются за рубежом. И есть случаи, когда «закладки», позволяющие получить доступ к информации, создаются на уровне элементов устройства, а не на уровне операционной системы.

«Данные можно снимать с микрофона, с экрана — это все зарубежные производства», — говорит Брюквин. Именно за счет «закладок» в элементную базу устройств стали возможны утечки, организованные Эдвардом Сноуденом, говорит он. «Наконец, вся информация с устройства уходит в общие каналы связи, где опять же возможен съем информации», — утверждает Брюквин.

Мобильные устройства — лишь один из сегментов, в котором высока зависимость от иностранных производителей. По словам Брюквина, вся система управления страной фактически построена на каналах связи, состоящих из европейского и американского оборудования и софта. Обслуживаются они, соответственно, иностранцами. «Как была катастрофическая зависимость отрасли от иностранных брендов, так и остается. Движение есть, но очень медленное», — говорит он.

Недавно, впрочем, была произведена замена американского и европейского оборудования в сетях оператора «Мегафон» на устройства китайской компании Huawei, говорит Брюквин. Аналогичную программу реализует «Билайн», частично — МТС.

«Сделав первый шаг к решению проблемы безопасности [мобильных устройств чиновников] за огромные деньги, по-прежнему остается куча потенциальных дыр. Поэтому перспективы такого решения проблемы очень туманны. Не говоря уже о том, что эти планы приведут к тому, что у чиновников будет два устройства. И это большой вопрос, какое устройство станет вторым», — считает он.