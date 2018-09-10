Беларусь: экоактивисты выступают против судоходного маршрута через Украину и Польшу

Рои комаров и жирных блестящих мух взлетали из прибрежной растительности, потревоженные группой активистов, вытягивающих свои байдарки на низкие берега реки Припять в Беларуси. Входящие в состав группы экоактивисты, рыбаки и местные жители объединились с целью выступить против проекта, согласно которому эта извилистая река через несколько лет может превратиться в международный судоходный маршрут, известный как водный путь E40.

Цель проекта обустройства воднотранспортного соединения E40 – связать Черное море с Балтийским, создав судоходный проход через Восточную Европу – была впервые поставлена еще в древние времена. Канал протяженностью 1250 миль планируется проложить от Херсона в Украине, через Беларусь, до Гданьска на польском побережье Балтийского моря. В древности викинги пользовались этим путем, чтобы добраться до Константинополя и Шелкового пути. В 2007 году правительства трех стран, при финансовой поддержке Евросоюза, выделившего на это 900 тыс евро, создали трансграничную комиссию для проработки подходящего маршрута. По оценкам комиссии, современный водный путь обеспечит возможность ежегодно перевозить до шести миллионов тонн грузов.

Не имеющая выхода к морю Беларусь стремится получить его. Сейчас страна экспортирует свою продукцию, включая нефть и поташ, через порты в Латвии и Литве, но Москва понуждает Минск переключиться на российские порты на Балтийском море. В подготовленном комиссией отчете по технико-экономическому обоснованию проекта Е40 говорится, что минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна составлять 2,5 метра. Для этого будут проведены работы по углублению дна рек; будут построены плотины, шлюзы и водохранилища для удержания воды летом.

Карта подготовлена Комиссией по вопросам развития воднотранспортного соединения Е-40 на участке Днепр-Висла.

По мнению специалистов по охране окружающей среды, эти работы навсегда изменят реку Припять, которая является почти нетронутой на большей части своего течения, что является практически уникальным явлением для Европы. «Водный путь E40 будет пролегать через 11 заповедников в Беларуси, – объяснила Оля Каскевич, сидя рядом с костром, разожжённым для приготовления обеда для 50 активистов, собравшихся этим летом. Каскевич является председателем «Багны» – общественной организации, инициировавшей акцию и являющейся основным участником кампании «СТОП Е40». Со времени создания НПО в 2013 году она стала одним из самых известных специалистов по охране окружающей среды в Беларуси, стране, где природоохранной деятельности не уделяют особого внимания. Организация протестов в государстве, где инакомыслие преследуется, сопряжена с риском: после аналогичной демонстрации в прошлом году несколько человек были допрошены КГБ (под таким названием все еще известна секретная служба Беларуси).

Участники акции протеста возле плаката # Stop_E40 на реке Припять.

«Я абсолютно уверен, что реку можно сделать судоходной без урона природе», – сказал Eurasianet.org Андрей Рекеш, секретарь Комиссии по вопросам развития воднотранспортного соединения Е-40, в отделанном деревом офисе в маленьком городе Пинск. «Вы должны понять, что мы не пытаемся создать нечто вроде Панамского канала в Беларуси», – продолжил он, добавив, что уровень вредных выбросов в атмосферу у водного транспорта ниже, чем при использовании автомобильного или железнодорожного транспорта, и что проект соответствует цели ЕС по увеличению использования внутренних водных путей сообщения. По его словам, при строительстве необходимо опираться на европейский опыт. «В подобных проектах мы должны рассматривать опыт голландцев и немцев».

Но опыт немцев в регулировании рек не всегда был положительным. «Если вы взгляните на другие реки, преобразованные для развития судоходства, например Рейн или Дунай, результатом стали ускорение течения, углубление дна и изменение растительности, окружающей среды, климата и грунтовых вод», – сказал Золтан Кун из Франкфуртского зоологического общества. Еще более впечатляющими будут последствия работ в Польше, где планируется построить 100-километровый обводной канал, чтобы обойти ряд охраняемых природных территорий вдоль реки Буг. Это самый дорогой объект, который будет построен в рамках указанного проекта. Польский представитель международной некоммерческой организации BirdLife International предупреждает, что из-за потери воды Буг может превратиться в ручеек.

Также имеются вопросы по поводу заявленных экономических выгод схемы. В апреле Бизнес союз предпринимателей и работодателей Беларуси опубликовал открытое письмо, призвав правительство отказаться от проекта строительства E40. В нем говорится, что водный транспорт подходит только для перевозки тяжелых, насыпных грузов, и лишь небольшое количество компаний использует его. Поскольку водный путь будет недостаточно широким или глубоким для прохождения океанских контейнеровозов, потребность в дорогостоящей разгрузке и перегрузке на речные суда может сказаться на привлекательности маршрута для международных судоходных компаний.

Туровский луг.

На следующее утро акция протеста продолжилась: вещи были погружены в байдарки и вся флотилия продолжила путь по илистой реке. Вдоль ее берегов простираются пышные луга и дубовые рощи. Весной пойма реки достигает 18 миль в ширину. Расположенный на изгибе Припяти Туровский луг является одним из самых важных мест для болотных птиц в Европе: он используется в качестве «перевалочной базы» 1,5 миллионами перелетных птиц, в том числе турухтаном и малым веретенником. Река также является пристанищем для вертлявой камышевки, находящейся под угрозой исчезновения, и, по оценке BirdLife Poland, в случае реализации проекта E40 может исчезнуть три четверти мировой популяции этого вида.

«Больше кораблей, больше денег»

Припять течет из Беларуси в Украину, где впадает в Днепр, самую большую реку Украины, на обширной территории, поросшей лесом и камышом. Эта территория пролегает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС, и активисты кампании «СТОП E40» утверждают, что работы по углублению дна приведут к поднятию в толщу воды иловых отложений, загрязненных радиоактивными изотопами цезия-137, которые осели там после аварии на АЭС в 1986 году. Они опасаются, что частицы могут попасть в Киевское водохранилище, которое является основным источником питьевого водоснабжения для столицы Украины, где проживает около 2,8 млн человек.

Но Олег Войцехович, руководитель отдела радиационного мониторинга окружающей среды Украинского гидрометеорологического института, не согласен с подобной оценкой. Он объяснил, что большая часть дна русла реки устлана кварцевыми песками, в которых радиоактивные частицы не задерживаются. Согласно исследованию института, радиоактивные частицы были вынесены на дно Киевского водохранилища и устланы сверху чистыми отложениями, что препятствует распространению загрязнения. Наиболее загрязненные радиацией частицы осели в самых глубоких частях реки, сказал Войцехович, где дноуглубительные работы проводиться не будут.

Но Ян Хаверкамп, эксперт по вопросам ядерной энергии из отделения «Гринпис» по странам Восточной Европы, который активно работал в Чернобыльской зоне, считает, что это слишком упрощенный подход. «У Припяти дно [...] не повсеместно устлано песком, и не все иловые отложения были унесены в Киевское водохранилище, – сказал он Eurasianet.org. – В сезон разлива рек свежие илистые отложения выносятся в Припять, в излучины, бочаги и поймы. Даже если их невозможно отследить в питьевой воде, поступающей в Киев, это может стать причиной концентрации [радиоактивных изотопов] в местных пищевых цепочках», – добавляет он.

Женщина идет по пристани в верховье Днепра.

Правительство Украины намерено возродить систему водного сообщения страны, которая пришла в негодность после распада СССР. В декабре прошлого года Украина и Беларусь подписали совместную Дорожную карту, предусматривающую развитие судоходства на реках этих стран. Александр Урбанский, депутат украинской Рады (парламента) и председатель подкомитета Рады по вопросам морского и речного транспорта, сказал Eurasianet.org, что проект обустройства водного пути E40 является важным шагом: «Совершенно очевидно – больше торговых коридоров, больше кораблей, больше денег».

На сегодняшний день финансирование проекта так и не было обеспечено. По данным комиссии, работа над украинской частью маршрута обойдется примерно в 31 млн евро, а над белорусским участком – от 96 до 171 млн евро. Сметная стоимость работ в Польше намного выше – 11,9 млрд евро. Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития сообщили Eurasianet.org, что прежде чем финансировать проект, они сначала оценят его экологические и социальные последствия.

Урбанский подчеркнул, что проект обустройства водного пути E40 обсуждался с китайскими официальными лицами и, по его мнению, может стать частью китайской инициативы известной как «Один пояс, один путь». И Украина, и Беларусь недавно получили значительный задаток от китайской стороны, включая 2 млрд долларов на новую линию киевского метро. Но Пекин также проявляет сомнения по поводу инвестиций в Украине.

Кроме того, потребуется принятие дополнительных законодательных актов. Украинский законопроект №2475а «О внутреннем водном транспорте» предполагает углубить дно Днепра на глубину три метра, что позволит передвигаться по реке крупным баржам. Однако он пылится в Раде на протяжении почти четырех лет из-за разногласий по поводу введения Министерством финансов речного сбора. Украинские баржи находятся в полуразрушенном состоянии, а необходимая для их ремонта рабочая сила сократилась вследствие эмиграции. Однако Урбанский настроен оптимистично, считая, что компромисс будет достигнут после повторного рассмотрения законопроекта осенью. Другим сторонником законопроекта является Андрей Вадатурский, сын директора компании «Нибулон», одного из крупнейших производителей зерна в Украине. «Нибулон» экспортирует до 4,65 млн тонн сельскохозяйственной продукции в год и недавно завершила строительство двух новых терминалов на Днепре для транспортировки зерна за границу. Вадатурский не ответил на запрос о комментарии к моменту публикации данной статьи.

В Беларуси активисты продолжают выступать против проекта, пока он не набрал силу. «Гораздо безопаснее выступать с критикой сейчас, пока государство не потратило денег, – сказал Eurasianet.org директор BirdLife Belarus Александр Винчевский после проведенной акции протеста. – Большая часть работ [в Беларуси] будет выполнена государственными компаниями – их сложно критиковать, потому что вы фактически выступаете против своего правительства».

«Мы не радикальные сторонники охраны природы, – продолжил он. – Мы понимаем необходимость развития, и что необходимо соблюдать баланс между интересами природы и экономическими интересами. Однако по имеющейся у нас информации о проекте можно утверждать, что он является провальным как с точки зрения охраны природы, так и с экономической точки зрения». А что будет, если его все же утвердят? Винчевский откинулся на спинку пластикового стула. «Знаете, если это произойдет, обратной дороги не будет. Это уже навсегда».