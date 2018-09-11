Казахстан: мэр столицы стал руководителем администрации президента

Президент Казахстана произвел кадровые перестановки, назначив молодого мэра столицы своей правой рукой.

Официальный сайт главы государства 11 сентября сообщил, что 47-летний Асет Исекешев приступил к исполнению обязанностей руководителя президентской администрации, сменив на этом посту ушедшего на пенсию 64-летнего Адильбека Джаксыбекова.

Исекешев руководил Астаной более двух лет, а до этого отвечал в правительстве за инвестиции, новые технологии и торговлю. У него также есть опыт работы помощником президента.

Назарбаев, представляя своей администрации нового руководителя, отметил, что Исекешев достойно провел в Астане международную выставку «ЭКСПО-2017» и мероприятия в честь 20-летия столицы.

Исекешев пользуется поддержкой среди жителей Астаны как прогрессивный, энергичный управленец, хотя в его адрес звучала критика за проблемы ливневых стоков, из-за которых во время сильных дождей столица напоминает Венецию. Зимой его критиковали за плохую чистку дорог и многокилометровые пробки.

Тем не менее многие астанчане расстроились уходом своего мэра.

«Я готова простить Асету Орентаевичу нерешенный вопрос со стоками дождевой воды просто за его харизму», – написала в Facebook столичный блогер Ботагоз Токтар.

Эксперты считают, что данная перестановка – подготовка к осени 2018, решающему политическому сезону.

Политолог Султанбек Султангалиев сказал Eurasianet.org, что сейчас судьбоносный для Казахстана «транзитный период». Широко используемое здесь слово «транзит» подразумевает передачу власти Назарбаевым, который правит Казахстаном 27 лет. Однако кандидатура преемника все еще остается загадкой.

Эксперт отмечает, что выстраивается новая конфигурация политических фигур, сдержек и противовесов в системе власти.

«В условиях острого дефицита доверия со стороны населения к власти президент выбрал импозантного, располагающего к себе Асета Исекешева. Это можно расценивать как попытку власти наладить диалог с обществом», – сказал Султангалиев.