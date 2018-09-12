Россия: производители выиграли от продуктового эмбарго, а потребители проиграли

Четыре года назад Россия ввела продуктовое эмбарго против США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии из-за антироссийских санкций. Позже в черный список попали Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Под запретом оказались мясо, рыба, мясные и рыбные продукты, молоко, молочные продукты, а также овощи и фрукты из этих государств. Параллельно Россия взяла курс на импортозамещение: решила увеличить собственное производство, чтобы компенсировать сокращение импорта. По многим товарам этого действительно удалось достичь.

Но от продуктовых санкций пострадали потребители, которые лишились многих качественных импортных продуктов. А из-за экономического кризиса и девальвации рубля, которые пришлись на это же время, жители России получили высокие цены на продукты и много некачественной продукции.

Молоко

Производство молока и молокопродуктов в России за время действия продуктового эмбарго выросло.

В 2017 году произвели 31,1 млн тонн, что почти на 2% больше 2013 года. Производителям помог не только запрет на импорт западной продукции, но и активная господдержка: льготные кредиты не более 5% годовых, компенсация 25-30% капитальных затрат и многое другое, рассказали Eurasianet.org в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко).

Импорт молока и молочной продукции при этом сократился. В 2017 году по сравнению с 2013 годом он упал на 30% до 6,6 млн тонн, следует из данных Росстата. Экспорт практически не изменился (623 тыс тонн в 2017 году).

На рост внутреннего производства и сокращение импорта очевидно и было нацелено импортозамещение. Однако российские потребители при этом проиграли. За четыре года ассортимент молочной продукции в магазинах сократился, цены на продукты выросли, количество продуктов с заменителями молочных жиров увеличилось.

Цены на питьевое молоко с 2013 года по 2017-й выросли на 38%. Сливочное масло подорожало на 71%, сыры — на 46%. Однако виновато в этом не столько эмбарго, сколько, скорее всего, рост издержек производителей, вызванный девальвацией рубля и экономическим кризисом.

Из-за падения доходов россиян вырос спрос на дешевую продукцию с заменителями молочных жиров. В частности, на сырные продукты (содержат до 50% растительных жиров) и сыроподобные (могут на 100% состоять из растительных жиров). Сколько такой продукции на рынке, посчитать невозможно. Но импорт пальмового масла, которое активно используют в качестве заменителя, в 2017 году по сравнению с 2013-м вырос на 19%, до 891,1 тыс тонн, следует из базы Trade Map.

Мясо

В мясной отрасли наибольших успехов достигли производители мяса птицы и свинины. На рынке говядины кардинальных изменений не произошло.

По данным Росстата, в 2017 году по сравнению с 2013-м годом, когда санкции еще не были введены, объем производства свинины вырос на четверть до 3,5 млн тонн, в том числе на 13% с 2015 года, когда эмбарго уже действовало. Вероятно, в 2018 году на руку отечественным производителям сыграет и запрет на ввоз бразильского мяса, который был введен 1 декабря 2017 года.

Мяса птицы в России стали производить так много, что на рынке произошло перенасыщение и упали цены, но в этом году ситуация стабилизируется, отмечает эксперт по мясному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Анна Кудрякова. В 2017 году объем производства по сравнению с 2013 годом, по Росстату, увеличился на 29% до 4,9 млн тонн, в том числе он рос ежегодно в 2014–2016 годах.

На рынке говядины, наоборот, произошло небольшое сокращение производства. В 2017 году в России произвели 1,6 млн тонн говядины, что на 1,2% меньше, чем в 2013 году. В этой отрасли вложения окупаются намного дольше по сравнению, к примеру, с производством птицы, поэтому и инвестиций меньше, считает Анна Кудрякова.

«Доля импорта в потреблении мяса сократилась до 9%, при этом по мясу птицы данный показатель не превышает 4,5%, по свинине — менее 9%. Доля импорта говядины составляет чуть более 20%», — рассказывает Eurasianet.org главный аналитик Национальной мясной ассоциации Диана Низовцева.

По ее словам, производство мяса продолжает расти, поэтому «сейчас наиболее животрепещущей проблемой мясного рынка является наращивание объемов экспорта».

Российские потребители получили не только много отечественного мяса, но и высокие цены. Цены на говядину в 2017 году по сравнению с 2013-м увеличились на 31% (до 320 руб за кг), на свинину — на 19% (до 256 руб), на курицу — на 18% (до 126 руб). Выросли цены и на мясную продукцию. К примеру, на вареную колбасу на 19% (до 360 руб).

Спрос на дешевую продукцию и желание сэкономить на производстве привели к росту некачественной продукции на рынке. Росконтроль, исследовав 244 наименования мясных продуктов, в 211 из них (почти 86%) обнаружил различные нарушения — от замены дорогих ингредиентов на дешевые до использования добавок.

Рыба

В России довольно быстро нашли замену поставщикам рыбы, попавшим под санкции. По словам вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексея Аронова, компании переналадили логистику за полгода-год после введения эмбарго. В частности, на смену норвежских лососевых рыб (семга, форель), которые пользовались большим спросом в России, пришла рыба из Чили и Фарерских островов.

Также на рынке стало больше отечественной рыбы, но сыграли здесь не столько санкции, сколько девальвация рубля. «При таком высоком курсе доллара и евро наша рыба становится конкурентоспособнее», — считает вице-президент ассоциации.

В последние годы Россия значительно нарастила экспорт рыбы. Благодаря ослаблению рубля рыбакам стало выгоднее продавать рыбу за границу, чем на внутреннем рынке. По данным ФТС, в 2017 году по сравнению с 2015 годом экспорт рыбы увеличился на 25% до 1,5 млн тонн. Впрочем, импорт тоже вырос — на 8% до 457 тыс тонн.

В прошлом году в стране был рекордный за последние 25 лет вылов водных биоресурсов — около 4,8 млн тонн, что на 2% больше, чем годом ранее, следует из данных Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Рекорды по вылову бьют второй год подряд, но это не делает рыбу и рыбную продукцию более доступной для потребителей.

После 2014 года рыба в России сильно подорожала. К примеру, мороженая разделанная рыба в 2017 году по сравнению с 2013 годом выросла в цене на 59% (до 194 руб), рыбное филе — на 61% (до 297 руб). Лососевые рыбы, в том числе семга, с 2013 года подорожали в несколько раз, достигнув 1,3-1,8 тыс рублей за килограмм.

Овощи и фрукты

Россия пока еще не полностью обеспечивает себя овощами. По оценке Минсельхоза, самообеспеченность овощами в прошлом году составила 93,4%. За время действия санкций объем их производства, в том числе картофеля, увеличился на 2,4%, следует из данных Росстата: в 2013 году в России было произведено 44,9 млн тонн овощей, в 2017 году — около 46 млн тонн.

Цены на некоторые овощи за время эмбарго снизились. Так, стоимость картофеля в 2017 году по сравнению с 2013 годом упала на 4% (до 22,25 руб за кг), капусты — на 7% (до 16,14 руб).

Совокупный объем производства плодов и ягод почти не изменился. В 2017 году собрали 2,9 млн тонн, что всего на 0,03% больше, чем в 2013 году. При этом значительно выросли цены на ряд наименований. В частности, на яблоки — на 40% (до 88,57 руб за кг).