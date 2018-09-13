Кыргызстан и Турция: обойти проблему Гюлена не получится

Разногласия из-за школ в Кыргызстане, которые Турция считает рассадниками антигосударственной деятельности или даже терроризма, быстро превращаются в бескомпромиссную борьбу.

Кыргызстан, судя по последним заявлениям официального Бишкека, не намерен уступать, несмотря на все более настойчивые требования Анкары.

11-го сентября посол Турции был вызван в МИД Кыргызстана, где его попросили «придерживаться только объективной информации» в своих публичных выступлениях. За день до этого турецкий дипломат упомянул ситуацию со школами во время пресс-конференции.

Посол Дженгиз Камиль Фират сообщил журналистам, интересовавшимся судьбой школ «Сапат», что эти образовательные учреждения скоро перейдут под контроль турецкого государственного фонда Maarif. По его словам, они изначально строились «на деньги турецких налогоплательщиков».

Министерство образования Кыргызстана в ответ заявило, что школы находятся под юрисдикцией кыргызского правительства, и что судьбу учреждений могут решать только их основатели, в число которых входят и «граждане Республики Кыргызстан».

Платные школы «Сапат» до переименования, устроенного правительством Кыргызстана под давлением Турции, были известны как «Себат». Анкара потребовала переименования школ в 2016, после неудачной попытки военного переворота. Ранее школы были связаны с живущим в США просветителем и религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара называет вдохновителем провалившегося путча.

Конфликт ставит Бишкек в сложное положение: с одной стороны, школы «Сапат» являются одними из лучших в Кыргызстане, а, с другой, во внешней политике Турция все чаще определяет друзей и врагов по их отношению к Гюлену.

Например, другое тюркское государство – Азербайджан – давно и решительно перешло в лагерь Анкары. Баку начал избавляться от связанных с Гюленом учреждений в 2014 году, после публичной размолвки между Гюленом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После неудавшейся попытки переворота в Турции Баку быстро и энергично завершил эту кампанию. Туркменистан также начал преследовать сторонников Гюлена на своей территории.

Те, кто присоединился к кампании против Гюлена позже, быстро наверстывают упущенное.

Так, Молдова на этой неделе депортировала семь граждан Турции. По данным Amnesty International, все они работали учителями в связанной с Гюленом школе в столице страны. Ранее в этом году шесть турецких граждан выслали из Косово.

Предполагается, что все они сейчас находятся за решеткой в Турции, где десятки тысяч учителей и госслужащих сидят в тюрьмах за якобы имевшие место связи с Гюленом и участие в попытке переворота.

Между тем Кыргызстан пока не занял определенной позиции.

Во время своего визита в Бишкек на прошлой неделе Эрдоган часто упоминал в своих речах FETO. Эту аббревиатуру в официальной Анкаре часто используют для придания движению Гюлена образа террористической организации.

На встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым Эрдоган предупредил, что если Кыргызстан не отреагирует решительнее, то его тоже может ждать попытка государственного переворота. Он пообещал, что Турция спасет страну от «тени FETO».

Не менее тревожным для Бишкека чем давление с целью передачи школ оказался список из 130 «крайних гюленистов», переданный турецкой делегацией во время визита Эрдогана. Анкара ожидает немедленной высылки тринадцати из них.

Если верить этой информации, опубликованной в турецкой газете Hurriyet со ссылкой на «высокопоставленного турецкого чиновника», то у Кыргызстана стремительно сужается пространство для дипломатического маневра.

Однако выполнение требований Анкары тоже будет иметь политические последствия, особенно если это нанесет ущерб занимающим передовые позиции на рынке и популярным школам «Сапат», в которых учатся дети многих высших должностных лиц Кыргызстана.

Жээнбеков уже подвергся критике за то, что некоторым показалось попыткой подольститься к Эрдогану, который придерживается консервативных религиозных взглядов. Сторонникам секуляризма больше всего не понравилось заявление президента о том, что растущее число мечетей – хорошее явление для страны, где не хватает школ.

Уступки по вопросу школ «Сапат» или экстрадиции людей из предъявленного Турцией списка будут неизбежно расценены активным гражданским обществом Кыргызстана как провал теста на независимость. Так или иначе, если дать Анкаре палец, в дальнейшем она может захотеть откусить руку.

Предшественник посла Фирата, Метин Кылыч, отвечая на вопросы кыргызских СМИ после неудавшейся попытки переворота в 2016 году, заявил, что в Кыргызстане проживает как минимум 3500 сторонников Гюлена.

Кылыч не уточнил, входят ли в эту цифру граждане Кыргызстана, в том числе окончившие «Себат», и на данный момент работающие в правительстве и частном секторе.