Туркменистан: истощенные и подавленные

На этой неделе информационно-новостное агентство Arzuw News, придерживающееся провластных позиций, разместило интервью с представителем ЮНИСЕФ в Туркменистане Шахинь Нилофер, в целом утешительное, если бы не невольные упоминания о глубинных проблемах страны.

Как рассказала Нилофер, ЮНИСЕФ поддерживает финансируемые государством меры по обогащению муки пищевыми добавками для борьбы с анемией среди подростков и молодежи. Но это еще не все.

«Что касается недостаточного питания, что касается смертности новорожденных, показатели весьма высокие», – сказала Нелофер в интервью, выложенном на YouTube – платформе, доступа к которой нет почти ни у кого на территории Туркменистана.

Но это лишь верхушка айсберга. Недавние публикации ЮНИСЕФ о Туркменистане служат суровым напоминанием о том удручающем информационном вакууме, в котором приходится работать международным организациям. А учитывая, что ежегодный бюджет ЮНИСЕФ на осуществление деятельности в Туркменистане составляет $1 млн – цифра, названная Нилофер, – пространство для того, чтобы действовать хоть сколько-то независимо от государства, очевидно ограничено.

Бравший интервью представитель Arzuw News, которого, судя по всему, мало интересовали ответы собеседника, закончил часовой разговор целым рядом на удивление снисходительных вопросов, что становится чем-то вроде визитной карточки этого агентства. Нилофер попросили рассказать слушателям, какой ее любимый цвет и каким должен быть идеальный мужчина. Представитель ЮНИСЕФ терпеливо и стойко отвечала на большую часть всей этой ерунды.

Общее состояние здравоохранения в Туркменистане в последнее время получило необычно широкое освещение благодаря одному из эпизодов документального сериала компании Netflix «Черный турист». Ведущий этого сериала Дэвид Фаррье недавно написал также для издания Guardian репортаж-отчет о том, как в сентябре прошлого года побывал на Азиатских играх по боевым искусствам и состязаниям в закрытых помещениях. В своем материале Фаррье подробно рассказывает о том, как в больнице, куда он попал, порезав руку о зеркало в гостинице, он получил дозу кетамина – сильного транквилизатора, который на протяжении многих лет в определенных кругах использовался как крайний вариант «развлекательного» наркотика.

Но туркменские граждане не могут рассчитывать на такое своевременное лечение. Более серьезный анализ состояния больниц в стране был дан в статье, опубликованной 3 сентября работающим в Нидерландах изданием «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ). Как отмечается в этом подробном материале, хотя за последние годы были открыты десятки новых, оснащенных современным оборудованием больниц, реальное положение дел таково, что полное отсутствие по-настоящему квалифицированного медперсонала все равно вынуждает многих ехать лечиться за рубежом в случае таких серьезных заболеваний, как рак. «Единственной поддержкой государства в таких случаях является конвертация [туркменских] манатов в доллары по государственному курсу для оплаты лечения за границей», – говорится в статье. Формально это большая уступка, поскольку официальный курс очень щадящий по сравнению с более реалистичным курсом черного рынка, но АНТ поясняет, что попытка добиться права на такую конвертацию сопряжена с нескончаемыми бюрократическими мучениями.

А здоровые люди сталкиваются все с теми же проблемами, что и раньше. «Хроника Туркменистана» – еще одно издание, вынужденное работать за пределами страны, – сообщало 7 сентября, что с прилавков в Ашгабате исчезает сливочное масло, а цена на то масло, что еще остается в продаже, существенно возросла. В тот же день это издание написало, что правительство планирует поднять ежемесячную плату в некоторых государственных детских садах с 80 до 150 манатов, что в пересчете по официальному курсу означает увеличение с $23 до $43. Меньше года назад плату уже повышали с 8 до 80 манатов. Если принять во внимание, что среднемесячная зарплата колеблется в пределах пары сотен манатов, то это баснословное повышение.

Сложности возникают не только с детьми. Радио Азатлык, туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что нечеткие правила относительно выдачи пенсии людям старше 70 лет привели к тому, что многие из них вообще не смогли получить своих денег.

Первая в Туркменистане электростанция комбинированного цикла в Марыйской области. (Turkmenistan.gov.tm)

Заседание кабинета министров, состоявшееся 7 сентября и прошедшее, как всегда, под председательством Гурбангулы Бердымухамедова, сопровождалось привычным парадом впечатляющих показателей. Основной темой недели стали углеводороды, и официальные лица заявили, что план по добыче нефти и газа выполнен на 100,8%, а по экспорту природного газа превысил прогнозы властей на 101,1%.

Однако некоторые другие распоряжения главы государства вызывают большие сомнения в достоверности этих цифр. Бердымухамедов объявил «строгий выговор» Довлетдурды Хаджиеву, главе государственной нефтяной компании «Туркменнефть», также известной как «Туркменнебит». Председатель государственного концерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев также получил выговор, равно как и вице-премьер Мыратгелди Мередов, который курирует энергетический сектор. Если нормы перевыполнены, то за что тогда получены выговоры?

Что выглядит как существенный прорыв в стремлении Туркменистана стать экспортером электроэнергии в регионе, так это новая парогазовая турбина, запущенная 8 сентября на Марыйской электростанции на юго-востоке страны. Среднесрочная и долгосрочная задача, стоящая перед Туркменистаном, заключается в том, чтобы диверсифицировать как спектр отправляемых на экспорт энергоносителей, так и экспортные рынки. Пакистан рассматривается как перспективный покупатель. Агентство «Рейтер» процитировало Бердымухамедова, который заявил, что годовой экспорт электроэнергии возрастет на 3 млрд киловатт/часов и составит почти вдвое больше нынешних 3,3 млрд киловатт/часов.

Источник в туркменском правительстве также рассказал новостному агентству «Рейтер», что модернизация Марыйской электростанции обошлась в $1,2 млрд и была осуществлена турецкой компанией «Чалык холдинг», с давних пор участвовавшей в крупных инфраструктурных проектах Туркменистана. Между тем сами турбины были произведены американским гигантом General Electric.

Хотя эта новость должна была бы стать главной в государственных СМИ, никакое благо для экономики не может сравниться с нескрываемым радостным волнением Бердымухамедова в связи с авторалли «Амуль-Хазар 2018», которое стартовало 10 сентября. Поклонникам ралли может быть интересно узнать, что маршрут составит 1571 км, начиная от Туркменабада, расположенного почти на границе, недалеко от Бухары, пройдет через пустынную часть Туркменистана и закончится в городе Хазар на побережье Каспия.

На момент сдачи материала не было ясно, могут ли туркменские телезрители ожидать повторения недавних автомобильных гонок в исполнении Бердымухамедова, но если судить по прошлому, то в скором времени мы можем стать свидетелями очередного увлекательного мифотворчества.