Россия: пенсионная реформа вызвала всеобщее недовольство, но не массовые протесты

Практически все население РФ, по соцопросам, против повышения пенсионного возраста, однако на акции протеста вся страна так и не вышла, хотя по России прокатилась волна массовых выступлений. По мнению социологов, большинство просто не верят, что с помощью протестов можно повлиять на решения властей. Сами митингующие, наоборот, убеждены, что только так и можно изменить ситуацию.

На митинги и пикеты выходят люди разных политических взглядов, социальных групп и возрастов, но в целом протестное движение пока не стало единым.

В России прошли сотни акций, и власти начали ужесточать отпор. Митинги 9 сентября закончились массовыми задержаниями, но протестующие намерены продолжить выходить на улицы.

Акции по всей стране

В середине июня правительство объявило о повышении пенсионного возраста. По всей стране начались акции протеста. По оценке Конфедерации труда России (КТР), с тех пор прошло 463 акции в 281 городе, примерное число участников составило 225 тыс человек.

Самые крупные митинги прошли 9 сентября. Сторонники оппозиционера Алексея Навального организовали их по всей России, но во многих крупных городах власти их не согласовали, и в итоге мероприятия закончились массовыми и жесткими задержаниями. Больше всего задержанных в Петербурге (свыше 620 человек), всего в России задержали около 1200 граждан. В ближайшее время пройдут еще десятки акций.

Население против

Соцопросы показывают, что подавляющее большинство россиян против повышения пенсионного возраста. В конце июня 80% респондентов, опрошенных фондом «Общественное мнение», заявили, что отрицательно относятся к этому решению. По данным «Левада-центра», 89% опрошенных выступили против идеи повысить возраст выхода на пенсию для мужчин и 90% — для женщин.

Также опросы показали, что в России высокие протестные настроения. В августе 53% респондентов «Левада-центра» сообщили о намерении принять участие в массовых выступлениях против пенсионной реформы. В опросах ВЦИОМ в августе 34-38% опрошенных допускали такую вероятность.

Большинство не верит, что сможет что-то изменить

Несмотря на то что практически все население страны против повышения пенсионного возраста, протесты так и не стали по-настоящему массовым, отмечают эксперты.

«Высокий протестный потенциал, который был выявлен опросами, не оправдывается. Реально, как мы видим, люди не готовы участвовать в протестах. Люди либо не верят в возможность повлиять вообще, либо не верят в возможность повлиять таким образом», — говорит Eurasianet.org социолог, старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич.

«Несмотря на то что большинство недовольно пенсионной реформой, люди не хотят выходить на улицу. Они просто не верят, что массовые выступления приведут к какому-то результату», — отмечает изданию политолог, профессор кафедры прикладной политологии НИУ ВШЭ Юлий Нисневич.

По словам политика, декана юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергея Цыпляева, «в последние годы люди видели, что это [протесты] небезопасно».

Такого же мнения придерживается профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. «Что значит выйти на улицу? Провести несогласованный митинг. Люди не дураки, понимают, что получат дубинкой по голове, либо им придется заплатить штраф. На согласованный митинг можно выходить. Но все мы знаем, как у нас согласовывают: перед самым митингом запрещают», — говорит он Eurasianet.org. В Петербурге, к примеру, власти согласовали митинг на площади Ленина 9 сентября, но за двое суток до начала запретили, сославшись на прорыв трубы.

Людям дали пряник

29 августа президент Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы — о повышении пенсионного возраста для женщин не на 8, а на 5 лет. Некоторые наблюдатели полагают, что власти испугались результатов соцопросов, другие считают, что это реакция на протесты.

«Думаю, Путин сыграл в игру «добрый царь, бояре плохие» из-за соцопросов, которые показали, что люди недовольны. Но понятно, что это не сильно влияет на условия выхода на пенсию. Вполне возможно, что они заранее договорились поднять планку женщинам на лишние три года, чтобы потом отыграть», — полагает экономист Дмитрий Травин.

«Если бы не было протестов, смягчать незачем было бы, приняли бы как есть. Это реакция на то, как повело себя общество», — думает политик Сергей Цыпляев.

Сразу после смягчения пенсионной реформы опросы зафиксировали снижение протестных настроений. В начале сентября уже только 31% опрошенных ВЦИОМ заявили, что допускают свое участие в протестах. При этом 71% респондентов отметили, что акции протеста не повлияют на решение властей повысить пенсионный возраст.

Социальный взрыв возможен

Тем не менее эксперты не исключают социального взрыва в будущем. По мнению политолога Юлия Нисневича, власти ошибаются, подавляя протесты.

«Это очень опасная ситуация: если протесты не получают публичного выражения, рано или поздно это приводит к социальному взрыву. Но что послужит последней каплей, никто не скажет», — говорит он.

По мнению Сергея Цыпляева, «массовый выход на улицы возможен только в крайних ситуациях, когда совсем будет тяжело». «Должно произойти резкое падение уровня жизни трудящихся, который выйдет за рамки выживаемости. А пока мы будем находиться в режиме глухого недовольства», — отмечает он.

«Интересно, что будет дальше с экономикой. Все прогнозы говорят о предстоящем серьезном ухудшении. В сочетании с пенсионной реформой это может вызвать еще большее недовольство, но поводом для выступлений будет уже что-то другое», — считает социолог Мария Мацкевич.

Протест не стал единым

В акциях против повышения пенсионного возраста участвуют разные партии, общественные движения и организации, но протест, по словам экспертов, пока трудно назвать единым.

«Тематика протеста создает общую платформу, но каждая партия продвигает свою политическую повестку. И левый, и правый взгляды на эти решения сильно отличаются. Одни категорически против, другие говорят: «Да, это возможно, но при определенных условиях»», — отмечает Сергей Цыпляев.

«Протест против пенсионной реформы очень сильно раздроблен. Слишком много организаторов, которые не желают объединяться», — говорит Мария Мацкевич.

Однако в Петербурге политическим оппонентам удалось договориться о совместной акции. В Москве политические силы тоже начали объединяться.

Протестующие верят в лучшее

Несмотря на пессимистические прогнозы экспертов, люди, которые выходят на протестные акции, как правило, верят, что могут что-то изменить.

«Украли у нас все что можно, обманули. Путин обещал не повышать пенсионный возраст, но соврал. Я надеюсь, что можно на это повлиять», — говорит Eurasianet.org пенсионера, участница митинга 9 сентября в Петербурге.

«Я считаю, на акции протеста надо выходить, только этого власть и боится. Внешний враг им не страшен, от внешнего врага их будет защищать большинство населения, а от собственных граждан их не защитит никто, выйдут с вилами и все», — отмечает другой участник акции, предприниматель.

«Я думаю, что закон примут, но то, какие будут условия, зависит от нас. Если будет большое движение против, власти придется уступить. Протест только начинается», — уверен активист молодежного демократического движения «Весна» Тимофей Городилов.