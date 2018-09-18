Россия: бизнес не верит в правосудие

Опросы предпринимателей показывают критический уровень недоверия бизнеса к суду. Среди причин — высокий уровень коррупции и большая нагрузка на судей, не позволяющая им вникать в суть споров. Некоторые специалисты заявляют о вовлеченности в коррупционные схемы 90% судейского состава и утверждают о взятках размером 0,7-2 млн рублей.

Суд в России по-прежнему остается инструментом в руках политической власти, заявил Eurasianet.org член Адвокатской палаты Москвы, юрист Рустам Чернов. Специалисты советуют бизнесу продираться сквозь необъективное правосудие законным путем и не жалеть денег на опытных юристов. А по возможности — обращаться в коммерческие суды, в которых больше шансов на беспристрастное судопроизводство.

Судиться с властью безнадежно

Почти 70% владельцев малого и среднего бизнеса считают правосудие в России необъективным и зависимым, показал опрос ФСО в апреле 2018 года. При этом 47,3% предпринимателей отметили, что ситуация с защитой прав при обращении в суды ухудшилась или не изменилась, и только 14,7% заявили о положительных сдвигах.

Особенно безнадежными считаются случаи, когда оппонентом в суде выступают госорганы: 56% предпринимателей уверены, что выиграть в таком разбирательстве практически невозможно. «В спорах с участием государственных органов (административных, налоговых и др.) суды во многом ориентируются на формальное подтверждение законности действий органов власти», — считает Владислав Гриб, омбудсмен по обеспечению прав предпринимателей на справедливое судебное разбирательство в РФ, ЕСПЧ и международных организациях.

По мнению Гриба, одной из причин является высокая нагрузка на судей, которая не позволяет им вникать в суть спора. С 2011 по 2017 год число дел, рассмотренных арбитражными судами, при сохранении штата выросло на 50%. В Арбитражном суде Москвы на каждого судью приходится семь новых дел в день. А судья мирового суда, в среднем, за рабочий день принимает решения по 10,2 гражданским, административным и уголовным делам. «Такая нагрузка не позволяет качественно и полноценно рассмотреть дело и вынести справедливое решение, и закономерно влияет на результат суда: у судьи нет времени рассматривать дела», — убежден он.

Судебная волокита порой становится фатальной для бизнеса. «С момента подачи иска и до вступления решения суда в законную силу могут пройти годы, — рассказала Eurasianet.org Екатерина Наумова, руководитель ООО «Правовое бюро «Паритет»». — А в совокупности с работой службы судебных приставов, компании зачастую просто не доживают до момента получения своих денежных средств».

Коррупция в судах растет

Многие эксперты главной причиной недоверия называют высокий уровень коррупции в судебной системе. Президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло заявил о наличии «страшного взяточничества и коррупции в суде и дикого непрофессионализма».

Оценить долю коррупции в судебной системе невозможно. Ни Генпрокуратура, ни Судебный департамент не классифицируют коррупционные преступления в органах власти по их видам, выдавая общую статистику по всем госструктурам.

«В коррупционные схемы вовлечены не менее 90% судейского состава, — утверждает юрист Илья Ремесло. — Это теневой рынок, годовые объемы которого можно оценить в сотни миллионов долларов. Большинство дел, в которых предмет иска крупный, имеют договорной характер, — потому что это экономически эффективно. Отдаешь какой-то процент от предмета иска и гарантированно получаешь нужное решение».

По данным последнего доклада Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки», больше всего жалоб на коррупцию поступает именно в отношении органов судебной власти. При этом доля таких заявлений растет и в 2015-2016 годах составила 77,5% от общего количества заявлений. Средний размер взятки, по данным организации, составляет 2 млн рублей по уголовным делам и около 720 тыс по гражданским.

«Качество российского правосудия за отчетный период продолжило тенденцию ухудшения. В данном случае речь идет как о коррупционном давлении с помощью административного ресурса, так и подкупе судей», — говорится в докладе. Однако несмотря на усиление противодействия коррупции, судей высшего уровня это никак не коснулось. «Судейская коррупция характеризуется высокой латентностью — то есть взяточников правоохранительными органами выявляется крайне мало», — считает Илья Ремесло.

«Сегодня у нас, к сожалению, судьи не только независимостью не обладают, но и ответственности не несут никакой за свои решения», — говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Виноваты сами?

Александр Хуруджи, руководитель Ассоциации защиты бизнеса, говорит, что «факты необъективного судейства имели, и будут иметь место в нашей жизни». Однако обращает внимание, что предприниматели, несмотря на негативные результаты опросов, все же активно используют судебную систему для разрешения коммерческих споров.

«Подтверждением является статистика судебных дел, возбужденных по искам самих предпринимателей. Статистика судебного департамента десятилетие подряд фиксирует увеличивающееся количество судебных споров», — рассказал Eurasianet.org Александр Хуруджи.

Некоторые эксперты склонны видеть причину некачественного правосудия не в судебной системе, а в самом малом бизнесе. Например, адвокат, управляющий партнер AVG Legal, член совета московского областного отделения Ассоциации юристов России Алексей Гавришев говорит о низкой правовой культуре малого и среднего бизнеса. «На объективность процессов влияют юридические службы, которые часто обладают низкой квалификацией, так как большинство бизнес-структур воспринимают юристов как дополнительные расходы, не сознавая разницу между ценой и ценностью квалифицированной правовой помощи. В таких условиях трудно добиться высокого качества защиты своих интересов», — считает он.

Чтобы повысить шансы на объективное судейство, Александр Хуруджи рекомендует вести судебный спор в рамках законодательства, найти адвоката, обладающего знаниями и практическими навыками, знающего судебную систему, не поддаваться искушению пойти на поводу «адвокатов-решал», которые обещают за деньги быстро решить вопрос. «Надо настраиваться на долгую борьбу по защите своих прав», — советует Хуруджи.

Алексей Гавришев отмечает, что у бизнеса также есть законодательная возможность обращения в коммерческие суды — Третейские суды и Международный арбитражный суд при ТПП РФ. По его словам, российское законодательство позволяет предусматривать в договорах возможность обращаться в эти суды, которые имеют более объективную возможность соблюдать процессуальные сроки и повысить эффективность разрешения споров. Правда, пошлины за рассмотрение будут значительно выше.