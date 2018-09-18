На торжестве в Баку Эрдоган исключил восстановление отношений с Арменией

Во время поездки в Баку на торжественные мероприятия, посвященные турецко-азербайджанской дружбе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова подтвердил, что не согласен пойти на нормализацию отношений с Арменией пока Ереван не выведет войска с территорий, на которые претендует Азербайджан.

Населенный армянами Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана в 1994 году, после войны, длившейся шесть лет и унесшей жизни около 300 тысяч человек. Приблизительно 600 тысяч азербайджанцев вынуждены были покинуть свои дома. Международное сообщество признает эти территории частью Азербайджана.

Во время войны Турция оборвала дипломатические связи с Арменией и закрыла общие границы в знак протеста против оккупации Нагорного Карабаха. Этнически близкие Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в военной и экономической сферах.

«Те, кто оккупировал 20 процентов территории наших братьев [азербайджанцев], кто не дает [людям] вернуться в свои дома, зря ждут, что мы откроем им свои границы. Оккупанты в этой ситуации должны сделать первый шаг», – заявил Эрдоган во время своего визита в Баку 15-го сентября.

«Нагорный Карабах, самый большой источник проблем Азербайджана, также и источник наших проблем. Турция продолжит поддерживать усилия Азербайджана в решении этой проблемы», – гласит еще оно заявление Эрдогана, сделанное через его официальный аккаунт в Twitter.

Эрдоган дал речь на военном параде в честь столетия освобождения Баку османской армией 15 сентября 1918 года. Местные СМИ сообщили, что из-за опоздания турецкого президента начало парада пришлось отложить на шесть часов.

В Азербайджане эта дата стала неофициальным праздником союза с Турцией, и является частью торжеств по случаю столетней годовщины установления Азербайджанской Демократической Республики (АДР) – одной из первых мусульманских республик в мире. Это государство просуществовало лишь два года, а затем его захватили советские войска.

Отношение к годовщине в Азербайджане является неоднозначным. Демократические достижения нынешнего авторитарного руководителя страны – Ильхама Алиева – теряются на фоне прогрессивности первой республики, например, давшей женщинам право голосовать.

Роль османской армии в освобождении Баку «это важное событие в нашей истории. Поэтому помощь османской армии … в данном случае неоспорима», – говорит азербайджанский историк Алтай Гоюшов.

Но подход нынешних властей к истории первой республики избирателен, поэтому празднования годовщины никак не упоминают того, что затем Турция предала АДР, добавляет Гоюшов.

«Альянс между кемалистской Турцией и советской Россией в 1920-м году был основной причиной падения первой республики и ее последующей оккупации большевиками. Построение отличной от произошедшего в реальности истории в данном случае имеет место, т.к. большинство все еще не хочет знать ничего о той роковой роли, которую кемалистская Турция сыграла в оккупации Азербайджанской Демократической Республики советской Россией», – говорит Eurasianet.org Гоюшов.

Но речь Эрдогана на параде подчеркнула, насколько две страны близки сегодня. Он повторил популярный рефрен, когда сказал толпе: «Говоря, что мы один народ, живущий в двух разных странах, мы подчеркиваем осознание нами того, что мы братья до мозга костей».

Отчетливее всего приверженность альянсу подтверждается Турцией в отношении к Армении, с которой их связывает история вражды, выходящей за рамки карабахского конфликта. Несмотря на консенсус, сложившийся среди большинства историков, Турция отрицает, что гибель полутора миллионов армян на турецких землях во время Первой мировой войны была геноцидом.

Ранее в этом году Армения официально отказалась от продолжения работы над давно забуксовавшими процессуальными протоколами о восстановлении отношений между двумя странами, разработанными США в 2009 году. Эрдоган заблокировал возможность дальнейшей работы над протоколами вскоре после их подписания, потребовав, чтобы Ереван сначала вывел войска из Нагорного Карабаха.

Отсутствие дипломатических отношений между двумя государствами усложнило положение шестнадцатилетнего турецкого школьника, задержанного армянской стороной в конце июля за незаконное пересечение границы при выпасе овец.

Несмотря на контакты через турецкое посольство в Грузии и между органами внутренних дел обеих стран, Умут Али Ёзмен остается под стражей в центре содержания несовершеннолетних в пригороде Еревана, сообщает турецкий новостной сайт T24.

По сведениям СМИ, в дело вмешался Эрдоган, позвонив Пашиняну с просьбой обеспечить освобождение Ёзмена. Семья мальчика ожидает, что он вернется на этой неделе.

Однако армянские СМИ сообщают, что Пашинян отрицает, что такой телефонный разговор вообще имел место.