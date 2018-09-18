Россия: программы заселения Дальнего Востока не смогли остановить отток людей

Дальний Восток, составляющий 36% территории России, стремительно теряет население из-за массовой миграции людей в более развитые регионы.

Запущенная в 2017 года программа по выдаче любому гражданину РФ бесплатного гектара земли на Дальнем Востоке наряду с другими действующими программами так и не привела к успеху. Миграционный отток продолжился и в 2018 году.

Специалисты полагают, что государству не удастся заселить регион. Дело в том, что на протяжении десятилетий люди переезжали в европейскую часть страны, — в Москву и Петербург, потому что там есть деньги и возможности. Пока все ресурсы сконцентрированы в этих городах, люди не видят смысла ехать на Дальний Восток или в другие отдаленные регионы.

Сколько людей уезжают

В 1991-2010 годы Дальневосточный федеральный округ потерял 1,8 млн человек (22% населения). По данным Росстата, с 2010 по 2017 год население продолжило уменьшаться, сократившись с 6,44 млн до 6,16 млн человек.

В частности, с начала 1990-х годов Чукотка потеряла две трети населения, Магаданская область — больше половины, Сахалин и Камчатка — по трети, Амурская область и Хабаровский край — по 20%.

Сокращение населения происходит главным образом за счет миграции жителей в другие регионы, следует из данных ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». По данным Росстата, в 2010-2017 годах чистая миграционная убыль (с учетом прибывших) составила 181,3 тыс человек.

Данных по миграции в 2018 году нет. Общее сокращение населения с января по май 2018 года составило 20 тыс человек, что почти в три раза выше, чем за весь 2017 год (8,7 тыс человек). Наличие проблем с миграцией летом 2018 года признал секретарь Совета безопасности, бывший директор ФСБ Николай Патрушев. По его словам, концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025, действующая сейчас, не может исправить ситуацию.

Реальный отток населения с Дальнего Востока может быть выше статистического. Среди уезжающих в более развитые регионы большое количество молодых людей, которые, отучившись, например, в вузе Москвы или Петербурга, остаются там жить, снимая квартиру. Их дальневосточная прописка сохраняется, поэтому в миграционную статистику они не попадают.

Кроме того, чиновники, в частности премьер-министр Дмитрий Медведев, по сообщениям, пытаются манипулировать статистикой, говоря о миграции на Дальнем Востоке.

Причины оттока населения

По данным директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой, 38% жителей Дальневосточного федерального округа хотят уехать из него. В 2012 году этот показатель вместе с Сибирью (данных только по Дальнему Востоку нет) составлял 40%. В 2017 году этот показатель составлял 62% в Магадане, в Якутии — 46%.

Главная причина — неудовлетворенность социально-экономическими условиями, сказал «Амурской правде» директор ВЦИОМ Валерий Федоров. В частности, речь идет о неблагоприятном (холодном) климате, дороговизне жизни при низких зарплатах.

Желающие уехать из Дальнего Востока в разные периоды называли в качестве причин высокие цены на продукты, промышленные товары и энергоносители, которые вызваны большими транспортными издержками и суровым климатом, а также низкий уровень медицины, образования, коммунальных услуг, и оторванность от центра России. Высокие цены некоторое время назад покрывались зарплатами, однако в последнее время (видимо, после 2014 года, когда начался кризис), этого покрытия не происходит. Население уезжает не только за высокими зарплатами, но и за карьерными перспективами.

По словам экспертов, Дальний Восток сегодня отстает от других по продолжительности жизни, по уровню детской смертности. Действительно, регионы Дальнего Востока находятся в самом конце рейтинга продолжительности жизни (Чукотка, Еврейская автономная область, Амурская область, Сахалин, Магадан). Некоторые регионы Дальнего Востока по качеству жизни также находятся далеко в конце списка.

«Нет возможности сделать карьеру. Нет возможности найти такую работу, которая приносила бы удовлетворение — как финансовое, так и моральное. Скука. Тоска. Болото» — так описал в беседе с новостным агентством «Регнум» причины своего переезда в Петербург житель Хабаровска Антон Ярский.

Почему раздача земли не работает

Чтобы компенсировать отток населения Дальнего Востока правительство в феврале 2017 года запустило программу «Дальневосточный гектар». Согласно ей, любой гражданин РФ вправе получить в этом регионе 1 га государственной земли бесплатно. На первые пять лет земля дается на праве безвозмездного пользования, дальше необходимо оформлять долгосрочную аренду на 49 лет и по истечении 10 лет такой аренды участок можно получить в собственность (тоже бесплатно). Программа рассчитана как на потенциальных переселенцев из других регионов, так и на жителей самого Дальнего Востока, которых таким образом власти хотят удержать внутри региона.

Чтобы власти не забрали участок обратно, в течение первых 5 пяти лет пользования его необходимо освоить. Например, построить дом или организовать бизнес. В разделе сайта программы, в котором представлены «наиболее яркие сюжеты и лучшие практики при освоении участков», представлена информация всего о двух проектах — это винодельня и музей гончарного ремесла в Приморском крае. Оба проекта, как следует из их описания, были реализованы там задолго до начала действия программы местными жителями, и бесплатный гектар они получили вдобавок к существующей земле.

За все время действия программы на получение гектара было подано 122,8 тыс заявок, из которых 44,9 тыс были удовлетворены. Что сейчас происходит на этих землях, неизвестно.

Те, кто прошел через программу или находится на полпути, заявляют о проблемах с получением земли. Многие граждане потратили много времени на сбор документов, но получили отказ, поскольку участок оказался полностью или частично чужой. При получении земли часто оказывается, что на нем уже кто-то живет или выращивает овощи. По кадастровой карте, участок свободный, по другим документам — занятый. Наконец, многие получившие землю жалуются, что получили не то, что ожидали. В некоторых случаях почва оказывается непригодной для сельского хозяйства, а второй раз подать заявку на новый участок уже нельзя (не уточняется, почему получатели земли не посмотрели на участок, прежде чем подавать на него заявку).

Некоторые эксперты считают, что программа утопична по своей сути. Бесплатная раздача земли могла бы сработать в конце XIX – начале XX века, когда 85% населения страны были крестьянами. Но сейчас 74% жителей проживают в городских поселениях, и непонятно, что им делать с гектаром земли на Дальнем Востоке, сказал в интервью изданию «Медуза» научный сотрудник Института демографии ВШЭ и РАНХиГС Никита Мкртчян.

Как власть завлекает людей на Дальний Восток

Помимо «Дальневосточного гектара», есть много других программ, направленных на решение миграционной проблемы. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, это программы повышения трудовой мобильности (дальневосточные работодатели оплачивают переезд, проживание, обучение), добровольного переселения иностранцев, имеющих «культурную общность с Россией» (власти покрывают расходы на переезд). Также работают программы переселения безработных, узких специалистов. Какая-либо статистика по действию программ на сайте агентства отсутствует.

В целом власти пытаются создать образ Дальнего Востока как «территории новых возможностей». Заявляется о создании 100 тыс новых рабочих мест, в частности, в порту Владивостока и фирмах, которые реализуют инвестиционные программы к 2025 году.

Все эти программы являются частью Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, согласно которой к 2020 года численность населения должна быть зафиксирована на уровне 6,2 млн человек, а к 2025 году вырасти до 6,5 млн (за счет миграции и роста рождаемости).

Большое количество нынешних переселенцев на Дальний Восток — мигранты из центральноазиатских стран (Таджикистана и Узбекистана), а также Китая и КНДР, утверждает руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» московского Центра Карнеги Александр Габуев. В основном, эти мигранты представляют собой «дешевую дисциплинированную рабочую силу, которую могут нанимать местные частники и которую могут оформлять и на госстройки», считает он. По его мнению, приток мигрантов из Китая сокращается, и на первый план выходят уроженцы стран Центральной Азии.

«Для повышения привлекательности Дальнего Востока для активных мигрантов из других регионов РФ государству следовало бы… упрощать условия ведения бизнеса и устранять административные барьеры, снижать налоговую нагрузку на местный бизнес. Реализуемые же мегапроекты не способствуют росту доходов местного населения, так как сопровождаются привлечением в качестве рабочей силы привозных гастарбайтеров из стран СНГ, низкоквалифицированных, низкооплачиваемых, часто работающих вне правового поля и полностью зависимых от воли работодателя», — говорится в исследовании Фонда социального развития (Петербург).

Почему отток не остановится

Граждане же России не хотят ехать на Дальний Восток, считает ведущий научный сотрудник Института демографии ВШЭ и РАНХиГС Никита Мкртчян. По его мнению, для России характерны миграционные тенденции, устремленные в центр, а не наоборот. Население на протяжении последних десятилетий стягивается не просто в европейскую часть, а в самый ее центр — в Москву, где есть деньги и возможности.

«Для «разворота» миграционных потоков вспять нет условий: в отличие от СССР образца середины XX века, административными мерами направить людей «туда, куда нужно государству», не получится. Пока все ресурсы концентрируются в Москве и еще двух-трех регионах, люди не видят экономического смысла ехать в ином направлении», — убежден Мкртчян.

«Эксперты из восточных регионов страны… отмечают неэффективность уже реализованных подобных программ [предусматривающих льготы и пособия для переселенцев], не верят в успешность последующих, и убеждены, что в притоке населения на Дальний Восток в настоящее время нет острой необходимости. Они полагают, что тотальное "освоение" и заселение всей территории региона нецелесообразно в силу его географической и климатической неоднородности, а госкомпании, реализующие крупные проекты, решат вопрос их кадрового обеспечения своими силами», — утверждают авторы исследования Фонда социального развития.